Τουλάχιστον 15 (11 άνδρες και 4 γυναίκες) είναι οι νεκροί από το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο που σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τετάρτης (4/2) ανοιχτά του νησιού εντός ελληνικών χωρικών υδάτων μόλις 1,5 μίλι από τις ακτές. Οι έρευνες για εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον αριθμό τους.

Στο νοσοκομείο της Χίου βρίσκονται 24 τραυματίες, κάποιοι εξ αυτών με σοβαρά τραύματα όπως ρήξη σπλήνας και κρανιοεγγεφαλικές κακώσεις. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και 10 παιδιά, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Χρήστου Τσιαχρή, που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική και είναι ευτυχώς εκτός κινδύνου, και δύο έγκυες με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι τα έμβρυά τους είναι νεκρά

Πέντε από τους τραυματίες χειρουργήθηκαν ενώ τέσσερις βρίσκονται στη ΜΕΘ. Δεν αποκλείεται η μεταφορά κάποιων τραυματιών σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας, η πλειονότητα των προσφύγων είναι Αφγανοί, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την καταγωγή τους ή την ηλικία των νεκρών και των τραυματιών.

Ο άνδρας λιμενικός που αναφέρθηκε ως ελαφρά τραυματίας αποχώρησε χθες το βράδυ από το νοσοκομείο ενώ η γυναίκα συνάδελφός του παρέμεινε σύμφωνα με τη λιμενική αρχή για περαιτέρω εξετάσεις.

Τι δήλωσε ο δήμαρχος Οινουσσών

Ο δήμαρχος Οινουσσών, Γιώργος Δανιήλ, λίγες ώρες μετά το περιστατικό δήλωσε στο ERTNews ότι το σκάφος του λιμενικού «έκανε περιπολία όταν εντόπισε τη λέμβο που είχε μπει στα χωρικά μας ύδατα και προσπάθησε να αποτρέψει την είσοδο».

Η ανακοίνωση του Λιμενικού και τα ερωτήματα για την τραγωδία στη Χίο

Η επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό με τη μορφή ανακοίνωσης το πρωί της Τετάρτης για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία αφήνει να εννοηθεί ότι η λέμβος με τους τουλάχιστον 39 επιβαίνοντες προσέκρουσε στο σκάφος της ακτοφυλακής, ενώ δεν κάνει λόγο για απόπειρα καταδίωξης του σκάφους παρά μόνο για «φωτεινά και ηχητικά σήματα».

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα», αναφέρει το επίμαχο απόσπασμα από την ανακοίνωση του Λιμενικού που έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες με μικρές ζημιές στο σκάφος της ακτοφυλακής.

Ωστόσο ο θάνατος τόσων ανθρώπων αλλά και τα σοβαρά τραύματα που φέρουν αρκετοί πρόσφυγες από αυτούς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου, γεννούν ερωτήματα για τι ακριβώς συνέβη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Λιμενικό δεν έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη λέμβο που επέβαιναν οι πρόσφυγες, η οποία σε αντίθεση με το σκάφος του λιμενικού που φέρει μικρές ζημιές ανετράπη πριν βυθιστεί, όπως τουλάχιστον αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Δεν γίνεται επίσης σαφές γιατί ο χειριστής του σκάφους άλλαξε πορεία προς τη μεριά που ήταν το λιμενικό και όχι προς την αντίθετη δεδομένου ότι θα ήθελε να αποφύγει τον έλεγχο και πώς ανέπτυξε τόσο μεγάλη ταχύτητα ενώ ήταν υπερφορτωμένο.

Το ναυάγιο επίσης έλαβε χώρα σε ελληνικά χωρικά ύδατα και οι αρχές θα έπρεπε να ξεκινήσουν επιχείρηση διάσωσης, όπως επιτάσσει το διεθνές δίκαιο, καθώς σε ένα υπερφορτωμένο σκάφος και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής.

Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, θα διεξαχθεί «έρευνα με διαφάνεια και επαγγελματισμό». Για το περιστατικό διατάχθηκε ΕΔΕ από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ενώ με τις μέχρι τώρα πληροφορίες την έρευνα για τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού διεξάγει το ίδιο το λιμεναρχείο της Χίου.

Το Λιμενικό έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη διαδικασία των ερευνών που ακολούθησε το ναυάγιο. Το σκάφος της ακτοφυλακής που ενεπλάκη στο ναυάγιο διαθέτει όπως και τα υπόλοιπα επίσης κάμερα.

<br />

Στα διεθνή ΜΜΕ η είδηση με τους 15 νεκρούς

Η είδηση έκανε τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ, που επισημαίνουν το «ιστορικό» της Ελλάδας σε θανατηφόρα συμβάντα με πρόσφυγες και μετανάστες στο Αιγαίο και αναφορές στο ναυάγιο με τους 650 νεκρούς στην Πύλο το 2023.

To Reuters αφού αναφέρει όσα λένε οι ελληνικές αρχές για το περιστατικό, επισημαίνει ότι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι εθνικότητες των προσφύγων και των μεταναστών ενώ κάνει λόγο για σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας.

«Τα τελευταία χρόνια, οι αφίξεις έχουν μειωθεί και η Ελλάδα έχει σκληρύνει τη στάση της απέναντι στους μετανάστες. Από το 2019, η κεντροδεξιά κυβέρνηση έχει ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους με φράχτες και θαλάσσιες περιπολίες.

Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με έρευνες για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που πλησιάζουν δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένου του ναυαγίου το 2023 στο οποίο εκατοντάδες μετανάστες έχασαν τη ζωή τους (σ.σ. Πύλος) μετά από αυτό που μάρτυρες είπαν ότι ήταν η προσπάθεια της ακτοφυλακής να ρυμουλκήσει την τράτα τους.

Η υπηρεσία συνόρων της ΕΕ δήλωσε πέρυσι ότι εξετάζει 12 υποθέσεις πιθανών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ισχυρισμών ότι μετανάστες που ζητούσαν άσυλο επαναπροωθήθηκαν από τα ελληνικά σύνορα.

Η Ελλάδα αρνείται ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ότι επαναπροωθεί βίαια τους αιτούντες άσυλο από τις ακτές της».