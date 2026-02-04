newspaper
Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
Ελλάδα 04 Φεβρουαρίου 2026, 14:30

Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων από το ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες - Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους σοβαρούς τραυματισμούς προσφύγων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Spotlight

Τουλάχιστον 15 (11 άνδρες και 4 γυναίκες) είναι οι νεκροί από το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο που σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τετάρτης (4/2) ανοιχτά του νησιού εντός ελληνικών χωρικών υδάτων μόλις 1,5 μίλι από τις ακτές. Οι έρευνες για εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον αριθμό τους.

Στο νοσοκομείο της Χίου βρίσκονται 24 τραυματίες, κάποιοι εξ αυτών με σοβαρά τραύματα όπως ρήξη σπλήνας και κρανιοεγγεφαλικές κακώσεις. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και 10 παιδιά, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Χρήστου Τσιαχρή, που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική και είναι ευτυχώς εκτός κινδύνου, και δύο έγκυες με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι τα έμβρυά τους είναι νεκρά

Πέντε από τους τραυματίες χειρουργήθηκαν ενώ τέσσερις βρίσκονται στη ΜΕΘ. Δεν αποκλείεται η μεταφορά κάποιων τραυματιών σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας, η πλειονότητα των προσφύγων είναι Αφγανοί, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την καταγωγή τους ή την ηλικία των νεκρών και των τραυματιών.

Ο άνδρας λιμενικός που αναφέρθηκε ως ελαφρά τραυματίας αποχώρησε χθες το βράδυ από το νοσοκομείο ενώ η γυναίκα συνάδελφός του παρέμεινε σύμφωνα με τη λιμενική αρχή για περαιτέρω εξετάσεις.

Τι δήλωσε ο δήμαρχος Οινουσσών

Ο δήμαρχος Οινουσσών, Γιώργος Δανιήλ, λίγες ώρες μετά το περιστατικό δήλωσε στο ERTNews ότι το σκάφος του λιμενικού «έκανε περιπολία όταν εντόπισε τη λέμβο που είχε μπει στα χωρικά μας ύδατα και προσπάθησε να αποτρέψει την είσοδο».

YouTube thumbnail

Η ανακοίνωση του Λιμενικού και τα ερωτήματα για την τραγωδία στη Χίο

Η επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό με τη μορφή ανακοίνωσης το πρωί της Τετάρτης για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία αφήνει να εννοηθεί ότι η λέμβος με τους τουλάχιστον 39 επιβαίνοντες προσέκρουσε στο σκάφος της ακτοφυλακής, ενώ δεν κάνει λόγο για απόπειρα καταδίωξης του σκάφους παρά μόνο για «φωτεινά και ηχητικά σήματα».

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα», αναφέρει το επίμαχο απόσπασμα από την ανακοίνωση του Λιμενικού που έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες με μικρές ζημιές στο σκάφος της ακτοφυλακής.

Χίο

Εικόνα από τις μικροζημιές στο σκάφος της Ακτοφυλακής που έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό

Ωστόσο ο θάνατος τόσων ανθρώπων αλλά και τα σοβαρά τραύματα που φέρουν αρκετοί πρόσφυγες από αυτούς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου, γεννούν ερωτήματα για τι ακριβώς συνέβη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Λιμενικό δεν έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη λέμβο που επέβαιναν οι πρόσφυγες, η οποία σε αντίθεση με το σκάφος του λιμενικού που φέρει μικρές ζημιές ανετράπη πριν βυθιστεί, όπως τουλάχιστον αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Δεν γίνεται επίσης σαφές γιατί ο χειριστής του σκάφους άλλαξε πορεία προς τη μεριά που ήταν το λιμενικό και όχι προς την αντίθετη δεδομένου ότι θα ήθελε να αποφύγει τον έλεγχο και πώς ανέπτυξε τόσο μεγάλη ταχύτητα ενώ ήταν υπερφορτωμένο.

Το ναυάγιο επίσης έλαβε χώρα σε ελληνικά χωρικά ύδατα και οι αρχές θα έπρεπε να ξεκινήσουν επιχείρηση διάσωσης, όπως επιτάσσει το διεθνές δίκαιο, καθώς σε ένα υπερφορτωμένο σκάφος και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής.

Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, θα διεξαχθεί «έρευνα με διαφάνεια και επαγγελματισμό». Για το περιστατικό διατάχθηκε ΕΔΕ από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ενώ με τις μέχρι τώρα πληροφορίες την έρευνα για τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού διεξάγει το ίδιο το λιμεναρχείο της Χίου.

Το Λιμενικό έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη διαδικασία των ερευνών που ακολούθησε το ναυάγιο. Το σκάφος της ακτοφυλακής που ενεπλάκη στο ναυάγιο διαθέτει όπως και τα υπόλοιπα επίσης κάμερα.

Στα διεθνή ΜΜΕ η είδηση με τους 15 νεκρούς

Η είδηση έκανε τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ, που επισημαίνουν το «ιστορικό» της Ελλάδας σε θανατηφόρα συμβάντα με πρόσφυγες και μετανάστες στο Αιγαίο και αναφορές στο ναυάγιο με τους 650 νεκρούς στην Πύλο το 2023.

To Reuters αφού αναφέρει όσα λένε οι ελληνικές αρχές για το περιστατικό, επισημαίνει ότι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι εθνικότητες των προσφύγων και των μεταναστών ενώ κάνει λόγο για σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας.

«Τα τελευταία χρόνια, οι αφίξεις έχουν μειωθεί και η Ελλάδα έχει σκληρύνει τη στάση της απέναντι στους μετανάστες. Από το 2019, η κεντροδεξιά κυβέρνηση έχει ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους με φράχτες και θαλάσσιες περιπολίες.

Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με έρευνες για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που πλησιάζουν δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένου του ναυαγίου το 2023 στο οποίο εκατοντάδες μετανάστες έχασαν τη ζωή τους (σ.σ. Πύλος) μετά από αυτό που μάρτυρες είπαν ότι ήταν η προσπάθεια της ακτοφυλακής να ρυμουλκήσει την τράτα τους.

Η υπηρεσία συνόρων της ΕΕ δήλωσε πέρυσι ότι εξετάζει 12 υποθέσεις πιθανών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ισχυρισμών ότι μετανάστες που ζητούσαν άσυλο επαναπροωθήθηκαν από τα ελληνικά σύνορα.

Η Ελλάδα αρνείται ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ότι επαναπροωθεί βίαια τους αιτούντες άσυλο από τις ακτές της».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Σύνταξη
Στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο
Ελλάδα 04.02.26
Ελλάδα 04.02.26

Στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο

Υπάρχει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους συγγενείς τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Σε φυλάκιση καταδικάστηκε 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά

«Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε στο δικαστήριο η κατηγορουμένη - Τα προβλήματα του συντρόφου της με το αλκοόλ και ο λόγος που δεν χωρίζουν

Σύνταξη
Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ
Πορτοκαλί προειδοποίηση 04.02.26
Πορτοκαλί προειδοποίηση 04.02.26

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός - Η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες, ανέμους έως 9 μποφόρ και χαλάζι

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες
«Όχι άλλοι νεκροί στο Αιγαίο» 04.02.26

Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες

«Δεν θα δεχθούμε ως κανονικότητα το Αιγαίο να γεμίζει νεκρούς», τονίζουν οι κάτοικοι στη Χίο - Απαιτείται η πλήρης διερεύνηση του συμβάντος, που οδήγησε στον θάνατο 15 πρόσφυγες - μετανάστες

Σύνταξη
Κοζάνη: Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένες έπειτα από επεισοδιακό καυγά που κατέληξε σε ξυλοδαρμό
Στην Κοζάνη 04.02.26
Στην Κοζάνη 04.02.26

Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένες έπειτα από επεισοδιακό καυγά που κατέληξε σε ξυλοδαρμό

Οι δύο οικογένειες φέρονται να έχουν «διαφορές» από το παρελθόν - Το επεισόδιο στην Κοζάνη ξεκίνησε από μια έντονη λογομαχία αλλά τα πράγματα ξέφυγαν όταν ο σύζυγος της μιας επιτέθηκε στην άλλη

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό

Ο άτυχος 17χρονος καθόταν στο πίσω κάθισμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ένας άλλος 17χρονος συνοδευόμενος από τη μητέρα του, όπως ορίζει ο νόμος γι' αυτή την ηλικία

Σύνταξη
Προσγειώθηκε στην Τιμισοάρα το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που θα μεταφέρει στην Ελλάδα τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ
Δυστύχημα στη Ρουμανία 04.02.26 Upd: 11:26
Δυστύχημα στη Ρουμανία 04.02.26 Upd: 11:26

Προσγειώθηκε στην Τιμισοάρα το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που θα μεταφέρει στην Ελλάδα τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ

Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ παραμένει διασωληνωμένος και η αεροδιακομιδή θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην καταπονηθεί κατά τη μεταφορά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26
Πολιτική 04.02.26

Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Φρίκη επί γης 04.02.26
Φρίκη επί γης 04.02.26

«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο
Ελλάδα 04.02.26

Στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο

Υπάρχει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους συγγενείς τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04.02.26
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας
Για το SAFE 04.02.26
Για το SAFE 04.02.26

Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «χονδροειδή ψέματα», ενοχλημένος από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Σε φυλάκιση καταδικάστηκε 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά

«Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε στο δικαστήριο η κατηγορουμένη - Τα προβλήματα του συντρόφου της με το αλκοόλ και ο λόγος που δεν χωρίζουν

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να παίρνουν σοβαρά την προστασία των δεδομένων τους – Η εικόνα στην Ελλάδα
Eurostat 04.02.26
Eurostat 04.02.26

Πώς προστατεύουν οι Ευρωπαίοι τα δεδομένα τους online; Η εικόνα στην Ελλάδα

Οι χρήστες στην ΕΕ αντιδρούν όλο και περισσότερο στην online παρακολούθηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό που λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο.

Σύνταξη
