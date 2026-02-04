Εικόνα για την κατάσταση των τραυματιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείου στη Χίο έδωσαν οι υγειονομικοί του νησιού που κατάφεραν να ανταπεξέλθουν υπερβάλοντας εαυτό καθώς οι ελλείψεις σε προσωπικό δοκιμάζουν τις αντοχές των εργαζομένων ιδίως σε περιπτώσεις κρίσης όπως η χθεσινή.

Σύμφωνα με όσα είπαν οι γιατροί τα τραυματισμένα παιδιά είναι από ενός έως 16 ετών, ενώ συνολικά οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έφεραν σοβαρά τραύματα που οφείλονται στη «βίαιη σύγκρουση», όπως κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κοιλιακά τραύματα αλλά και κακώσεις σε σπλήνα, συκώτι και νεφρά.

Το νοσοκομείο κατάφερε να ανταπεξέλθει στον όγκο των τραυματιών και τη σοβαρότητα των περιστατικών – αρκετοί υπεβλήθησαν σε χειρουργικές επεμβάσεις- λόγω της «φιλοτιμίας» του προσωπικού. Γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και διοικητικοι έσπευσαν στο νοσοκομείο όταν έμαθαν για το τραγικό περιστατικό αυτοβούλως, χωρίς να έχουν βάρδια, για να βοηθήσουν.

Ωστόσο όπως αναφέρουν η λειτουργία του νοσοκομείου δεν μπορεί να βασίζεται εν έτει 2026 στο «φιλότιμο» αλλά χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, ενώ καταγγέλλουν ότι το υπουργείο και η πολιτεία κωφεύουν στα αιτήματά τους.

Δεν υπάρχει σχέδιο – Η πολιτεία κωφεύει

Ο Νίκος Παπαγιάννης, πρόεδρος των Νοσοκομειακών Ιατρών, είπε αρχικά: «Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα πράγματα έχουν, όσο είναι δυνατόν, αντιμετωπιστεί από τους συναδέλφους. Και να μην αναφέρω φυσικά ότι δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη… για τέτοια συμβάντα έτσι; Δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη ή κάποιο οργανωμένο σχέδιο ή οτιδήποτε τέτοιο. Όταν λοιπόν ζητήσαμε, όταν λοιπόν ζητάμε κάθε φορά από τις διοικήσεις, από τον Υπουργό που είχε έρθει, από όλους όσους διαχειρίζονται τα του ΕΣΥ τουλάχιστον στο νοσοκομείο: «φέρτε γιατρούς, κρατήστε γιατρούς, μη χάνετε τους γιατρούς τους επικουρικούς, κάντε τους μόνιμους», οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι αστείες μπροστά σε αυτά που ζήσαμε χθες».

Να μην ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο στα νερά του Αιγαίου

Ο Βασίλης Βασιλειάδης, Διευθυντής της Ορθοπεδικής Κλινικής, εξέφρασε εκ μέρος όλου του προσωπικού τη θλίψη του για το τραγικό συμβάν.

«Να ευχηθώ περαστικά στους τραυματίες και να μην ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο στα νερά του Αιγαίου. Αυτά τα τραγικά γεγονότα μας… δεν είναι ότι μας φέρνουν προ των ευθυνών μας, ότι κάνουμε το καθήκον μας, αλλά κατά κάποιον τρόπο μας λυγίζουν κάποια στιγμή».

Στη συνέχεια επεσήμανε και αυτός ότι το νοσοκομείο χρειάζεται προσωπικό, το οποίο δυστυχώς δεν μας το παρέχει η πολιτεία. «Υπάρχει μεγάλη ένδεια προσωπικού. Όλοι όσοι δουλεύουνε στο νοσοκομείο δίνουνε παραπάνω από τις δυνάμεις τους. Δηλαδή δουλεύουνε εξαντλητικά ωράρια, ρεπό τα οποία δεν παίρνουνε ποτέ, άδειες τις οποίες δεν μπορούν να πάρουνε διότι δεν υπάρχει κάποιος να τους αντικαταστήσει. Και παρόλα αυτά, σε πρώτη ευκαιρία χθες πραγματικά ήρθανε όλοι και αυτοβούλως, χωρίς να τους φωνάξει κανείς, ήρθαν όλοι να βοηθήσουνε».

Η κατάσταση των παιδιών που έχουν τραυματιστεί

Ο Κήρυκας Ζαννίκος, παιδίατρος, ανέφερε ότι τέτοια περιστατικά έχουν ξανασυμβεί και «όλα αυτά που έγιναν χθες είναι πολύ θλιβερά». Τα τραυματισμένα παιδιά, όπως είπε, δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση. «Υπάρχουν κάποια που έχουν τραυματιστεί περισσότερο. Υπάρχουν και κάποια που ουσιαστικά είχαν μικροκακώσεις», ανέφερε ενώ υπογράμμισε το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι γονείς να εντοπίσουν τους γονείς αυτών των παιδιών, διαδικασία που συνεχίζεται ακόμα.

Σύμφωνα με όσα είπε εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού που βρισκόταν επίσης στη συνέντευξη Τύπου οι γονείς των παιδιών είναι εν ζωή αν και κάποιοι νοσηλεύονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση.

Το σύστημα στα όριά του

Ο Δημήτρης Κυρλαγκίτσης, ιατρός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το καλό είναι πως υπάρχουν ακόμη Άνθρωποι με Α κεφαλαίο στο νοσοκομείο. Το κακό είναι πως το σύστημα του 2026 βασίζεται στο φιλότιμο».

Αναφέρθηκε στη δραματική πίεση που δέχθηκε το ΤΕΠ, λέγοντας πως παρόμοια περιστατικά έχουν ξανασυμβεί και δυστυχώς θα ξανασυμβούν. Υπογράμμισε δε ότι η επάρκεια του νοσοκομείου είναι οριακή, και αυτό πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους.

