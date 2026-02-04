newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τραγωδία στη Χίο: «Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά – Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο», λένε οι γιατροί
Ελλάδα 04 Φεβρουαρίου 2026, 15:50

Τραγωδία στη Χίο: «Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά – Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο», λένε οι γιατροί

Τις δραματικές εικόνες που επικράτησαν στο νοσοκομείο στη Χίο μετά το ναυάγιο περιγράφουν υγειονομικοί - Χωρίς σχέδιο και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χάρι στο φιλότιμο των υγειονομικών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Spotlight

Εικόνα για την κατάσταση των τραυματιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείου στη Χίο έδωσαν οι υγειονομικοί του νησιού που κατάφεραν να ανταπεξέλθουν υπερβάλοντας εαυτό καθώς οι ελλείψεις σε προσωπικό δοκιμάζουν τις αντοχές των εργαζομένων ιδίως σε περιπτώσεις κρίσης όπως η χθεσινή.

Σύμφωνα με όσα είπαν οι γιατροί τα τραυματισμένα παιδιά είναι από ενός έως 16 ετών, ενώ συνολικά οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έφεραν σοβαρά τραύματα που οφείλονται στη «βίαιη σύγκρουση», όπως κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κοιλιακά τραύματα αλλά και κακώσεις σε σπλήνα, συκώτι και νεφρά.

Το νοσοκομείο κατάφερε να ανταπεξέλθει στον όγκο των τραυματιών και τη σοβαρότητα των περιστατικών – αρκετοί υπεβλήθησαν σε χειρουργικές επεμβάσεις-  λόγω της «φιλοτιμίας» του προσωπικού. Γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και διοικητικοι έσπευσαν στο νοσοκομείο όταν έμαθαν για το τραγικό περιστατικό αυτοβούλως, χωρίς να έχουν βάρδια, για να βοηθήσουν.

Ωστόσο όπως αναφέρουν η λειτουργία του νοσοκομείου δεν μπορεί να βασίζεται εν έτει 2026 στο «φιλότιμο» αλλά χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, ενώ καταγγέλλουν ότι το υπουργείο και η πολιτεία κωφεύουν στα αιτήματά τους.

Δεν υπάρχει σχέδιο – Η πολιτεία κωφεύει

Ο Νίκος Παπαγιάννης, πρόεδρος των Νοσοκομειακών Ιατρών, είπε αρχικά: «Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα πράγματα έχουν, όσο είναι δυνατόν, αντιμετωπιστεί από τους συναδέλφους. Και να μην αναφέρω φυσικά ότι δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη… για τέτοια συμβάντα έτσι; Δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη ή κάποιο οργανωμένο σχέδιο ή οτιδήποτε τέτοιο. Όταν λοιπόν ζητήσαμε, όταν λοιπόν ζητάμε κάθε φορά από τις διοικήσεις, από τον Υπουργό που είχε έρθει, από όλους όσους διαχειρίζονται τα του ΕΣΥ τουλάχιστον στο νοσοκομείο: «φέρτε γιατρούς, κρατήστε γιατρούς, μη χάνετε τους γιατρούς τους επικουρικούς, κάντε τους μόνιμους», οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι αστείες μπροστά σε αυτά που ζήσαμε χθες».

Να μην ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο στα νερά του Αιγαίου

Ο Βασίλης Βασιλειάδης, Διευθυντής της Ορθοπεδικής Κλινικής, εξέφρασε εκ μέρος όλου του προσωπικού τη θλίψη του για το τραγικό συμβάν.

«Να ευχηθώ περαστικά στους τραυματίες και να μην ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο στα νερά του Αιγαίου. Αυτά τα τραγικά γεγονότα μας… δεν είναι ότι μας φέρνουν προ των ευθυνών μας, ότι κάνουμε το καθήκον μας, αλλά κατά κάποιον τρόπο μας λυγίζουν κάποια στιγμή».

Στη συνέχεια επεσήμανε και αυτός ότι το νοσοκομείο χρειάζεται προσωπικό, το οποίο δυστυχώς δεν μας το παρέχει η πολιτεία. «Υπάρχει μεγάλη ένδεια προσωπικού. Όλοι όσοι δουλεύουνε στο νοσοκομείο δίνουνε παραπάνω από τις δυνάμεις τους. Δηλαδή δουλεύουνε εξαντλητικά ωράρια, ρεπό τα οποία δεν παίρνουνε ποτέ, άδειες τις οποίες δεν μπορούν να πάρουνε διότι δεν υπάρχει κάποιος να τους αντικαταστήσει. Και παρόλα αυτά, σε πρώτη ευκαιρία χθες πραγματικά ήρθανε όλοι και αυτοβούλως, χωρίς να τους φωνάξει κανείς, ήρθαν όλοι να βοηθήσουνε».

Η κατάσταση των παιδιών που έχουν τραυματιστεί

Ο Κήρυκας Ζαννίκος, παιδίατρος, ανέφερε ότι τέτοια περιστατικά έχουν ξανασυμβεί και «όλα αυτά που έγιναν χθες είναι πολύ θλιβερά». Τα τραυματισμένα παιδιά, όπως είπε, δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση. «Υπάρχουν κάποια που έχουν τραυματιστεί περισσότερο. Υπάρχουν και κάποια που ουσιαστικά είχαν μικροκακώσεις», ανέφερε ενώ υπογράμμισε το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι γονείς να εντοπίσουν τους γονείς αυτών των παιδιών, διαδικασία που συνεχίζεται ακόμα.

Σύμφωνα με όσα είπε εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού που βρισκόταν επίσης στη συνέντευξη Τύπου οι γονείς των παιδιών είναι εν ζωή αν και κάποιοι νοσηλεύονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση.

Το σύστημα στα όριά του

Ο Δημήτρης Κυρλαγκίτσης, ιατρός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το καλό είναι πως υπάρχουν ακόμη Άνθρωποι με Α κεφαλαίο στο νοσοκομείο. Το κακό είναι πως το σύστημα του 2026 βασίζεται στο φιλότιμο».

Αναφέρθηκε στη δραματική πίεση που δέχθηκε το ΤΕΠ, λέγοντας πως παρόμοια περιστατικά έχουν ξανασυμβεί και δυστυχώς θα ξανασυμβούν. Υπογράμμισε δε ότι η επάρκεια του νοσοκομείου είναι οριακή, και αυτό πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους.

Δείτε τη συνέντευξη

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Business
Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
15 νεκροί 04.02.26

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους στη Χίο - Δέκα παιδιά στους τραυματίες και τέσσερις στη ΜΕΘ - Τα κρίσιμα ερωτήματα

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων από το ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες - Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους σοβαρούς τραυματισμούς προσφύγων

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Σε φυλάκιση καταδικάστηκε 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά

«Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε στο δικαστήριο η κατηγορουμένη - Τα προβλήματα του συντρόφου της με το αλκοόλ και ο λόγος που δεν χωρίζουν

Σύνταξη
Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ
Πορτοκαλί προειδοποίηση 04.02.26

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός - Η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες, ανέμους έως 9 μποφόρ και χαλάζι

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες
«Όχι άλλοι νεκροί στο Αιγαίο» 04.02.26

Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες

«Δεν θα δεχθούμε ως κανονικότητα το Αιγαίο να γεμίζει νεκρούς», τονίζουν οι κάτοικοι στη Χίο - Απαιτείται η πλήρης διερεύνηση του συμβάντος, που οδήγησε στον θάνατο 15 πρόσφυγες - μετανάστες

Σύνταξη
Κοζάνη: Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένες έπειτα από επεισοδιακό καυγά που κατέληξε σε ξυλοδαρμό
Στην Κοζάνη 04.02.26

Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένες έπειτα από επεισοδιακό καυγά που κατέληξε σε ξυλοδαρμό

Οι δύο οικογένειες φέρονται να έχουν «διαφορές» από το παρελθόν - Το επεισόδιο στην Κοζάνη ξεκίνησε από μια έντονη λογομαχία αλλά τα πράγματα ξέφυγαν όταν ο σύζυγος της μιας επιτέθηκε στην άλλη

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό

Ο άτυχος 17χρονος καθόταν στο πίσω κάθισμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ένας άλλος 17χρονος συνοδευόμενος από τη μητέρα του, όπως ορίζει ο νόμος γι' αυτή την ηλικία

Σύνταξη
Προσγειώθηκε στην Τιμισοάρα το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που θα μεταφέρει στην Ελλάδα τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ
Δυστύχημα στη Ρουμανία 04.02.26 Upd: 11:26

Προσγειώθηκε στην Τιμισοάρα το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που θα μεταφέρει στην Ελλάδα τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ

Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ παραμένει διασωληνωμένος και η αεροδιακομιδή θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην καταπονηθεί κατά τη μεταφορά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου

Εναντίον του γ.γ. του ΚΚΕ είχε καταθέσει μήνυση ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ενώ για τον κ. Μάντζο ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην τραγωδία στη Βιολάντα και στηλίτευσε την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας «που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Μετα από 6,5 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε 14 παρεμβάσεις «για κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη», που αφορούν σε κατάργηση δικαιολογητικών, διαχείριση καταγγελιών και ακίνητη ιδιοκτησία

Σύνταξη
«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών
Γλώσσες, σύνορα, όνειρα 04.02.26

«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών

Ο Ρίκι Μάρτιν ένιωσε «έναν κόμπο στον λαιμό» με την ομιλία του Bad Bunny στα Grammy, όπου ο Πορτορικανός καλλιτέχνης καταφέρθηκε εναντίον της ICE, λέγοντας: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι — είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Σύνταξη
Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
Πολιτική 04.02.26

Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε

Ο Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου είπε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να σέρνεται να στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα οποιοσδήποτε βουλευτής.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική
Στην Ιταλία 04.02.26

Άγριο έγκλημα: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
15 νεκροί 04.02.26

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους στη Χίο - Δέκα παιδιά στους τραυματίες και τέσσερις στη ΜΕΘ - Τα κρίσιμα ερωτήματα

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων από το ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες - Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους σοβαρούς τραυματισμούς προσφύγων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26

Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Φρίκη επί γης 04.02.26

«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο