Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες

Κινητοποιήσεις, διοργανώνονται το απόγευμα στη Χίο, μετά την τραγωδία με μετανάστες. Το ΚΚΕ καλεί σε συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Βουνακίου στη Χώρα, ενώ ο κοινωνικός χώρος «Αντίβαρο» καλεί σε πορεία που θα ξεκινήσει επίσης στις 6 το απόγευμα από τα ΚΤΕΛ στο Λιμάνι Χίου.

Υπενθυμίζεται ότι το πολύνεκρο ναυάγιο, σύμφωνα με την εκδοχή του Λιμενικού προκλήθηκε όταν το φουσκωτό που μετέφερε τους μετανάστες «έπεσε πάνω» σ’ αυτό του Λιμενικού προσπαθώντας «να ξεφύγει με ελιγμούς». Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 24 είναι τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο έγκυες γυναίκες με νεκρά έμβρυα, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των αγνοουμένων.

Τ.Ε. Χίου ΚΚΕ: Εγκλημα με τη σφραγίδα της ΕΕ και της κυβέρνησης – Να γίνει πλήρης διερεύνηση, καμία συγκάλυψη

Σε ανακοίνωσή της, η Τομεακή Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ, σημειώνει: «Το νέο αποτρόπαιο έγκλημα με το πολύνεκρο ναυάγιο προσφύγων στη Χίο, με σοβαρά τραυματίες και αγνοούμενους, φέρει τη σφραγίδα της πολιτικής της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης. Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι γεννούν κυνηγημένους και φτωχούς που οδηγούνται στα νύχια των δουλεμπόρων, στα δόντια της κρατικής και ευρωενωσιακής καταστολής. Απαιτούμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση του συμβάντος. Καμία συγκάλυψη!

Καλούμε τον ελληνικό λαό να μην επιτρέψει αυτή την “κανονικότητα” των νεκρών-θυμάτων στο Αιγαίο, να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τον πόλεμο, που γίνονται για τα κέρδη των ιμπεριαλιστών- ληστών και προκαλούν τον θάνατο και τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων.

Να δείξει την αλληλεγγύη του, να διεκδικήσει την ουσιαστική προστασία των ξεριζωμένων καθώς και την κατάργηση όλου του άδικου πλαισίου καταστολής σε βάρος τους. Όλοι στην κινητοποίηση την Τετάρτη 4 Φλεβάρη στην πλατεία Βουνακίου στις 18:00, να φωνάξουμε δυνατά ότι στο δίλημμα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”, η απάντηση κι εδώ είναι μόνο μία: Οι ζωές των ανθρώπων!».

«Αντίβαρο»: Όχι άλλοι νεκροί στο Αιγαίο

Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρο, αναφέρει στο κάλεσμά του:

«Όχι άλλοι/ες νεκροί/ες στο Αιγαίο.

Άλλες 15 τουλάχιστον ζωές χάθηκαν χθες βράδυ στη θάλασσα της Χίου. Δεν θα δεχθούμε ποτέ ως κανονικότητα, το Αιγαίο να γεμίζει νεκρούς.

Καλούμε σε πορεία, σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 18:00, στα ΚΤΕΛ στο Λιμάνι.

Φραγμό στις δολοφονικές πολιτικές Βρυξελλών και Αθήνας που δημιουργούν pushback και ναυάγια. Ανθρώπινες και νόμιμες συνθήκες υποδοχής και διαβίωσης για πρόσφυγες και μετανάστες. Ντροπή για το φασιστικό όχλο που χαίρεται με τους θανάτους συνανθρώπων».