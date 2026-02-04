Στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο
Υπάρχει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους συγγενείς τους
- Αυτοκίνητα του Street View βγαίνουν για περιοδεία στην Ελλάδα – Πώς μπορείτε να ζητήσετε θόλωση των εικόνων
- Σακελλαρίδης: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE
- Τι είναι η «Σαναμανία» στην Ιαπωνία - Μπορεί να χαρίσει την εκλογική νίκη στην Τακαΐτσι;
- HRW: Η παραβίαση των δικαιωμάτων στην ΕΕ υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου
Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε.
Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα 4 ιατροδικαστών και 3 νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χιο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.
Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.
- Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική
- Μέσα Μάνη, μια γενετική νησίδα με ρίζες στην Εποχή του Χαλκού
- Αναβάθμιση και επανένταξη σε πολυλειτουργικό χώρο για το λουτρό Καλλονής
- Το όνειρο της Nιούελς: Μegaproject για την επιστροφή του Μέσι
- Η ΒΑΒΟΥΡΑ «ξαναχτυπά» αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
- Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
- Θεσσαλονίκη: Έφτασε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ
- Πούτιν: Συνομιλία με τον Σι – «Σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας» οι διμερείς σινορωσικές σχέσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις