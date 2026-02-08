newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 23:10

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Με την επικείμενη αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο εργαζόμενους χωρίς χαρτιά, η Ισπανία χαράζει τη δική της πορεία στην πολιτική μετανάστευσης, ενισχύοντας παράλληλα την εξάρτησή της από τους μετανάστες για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

«Ενισχύουμε ένα μοντέλο μετανάστευσης βασισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ένταξη και τη συνύπαρξη, το οποίο είναι συμβατό με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή», δήλωσε η Έλμα Σάις Ντελγκάδο, Υπουργός Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης, κατά την ανακοίνωση των μέτρων στα τέλη Ιανουαρίου.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να δεχτεί αιτήσεις για την αμνηστία από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, αν και οι τελικές ημερομηνίες και λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι οι μετανάστες που μπορούν να αποδείξουν ότι ζουν στην Ισπανία για πέντε μήνες από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και που δεν έχουν ποινικό μητρώο, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής και εργασίας ενός έτους.

Οι άνθρωποι που ζήτησαν άσυλο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου έχουν επίσης το δικαίωμα. Οι μετανάστες μπορούν ταυτόχρονα να νομιμοποιήσουν τα ανήλικα παιδιά τους, στα οποία θα χορηγηθεί άδεια διαμονής πέντε ετών.

Η αμνηστία του 2005

Όπως γράφει ο οικονομολόγος Joan Monras σε άρθρο του στο The Conversation, για να κατανοήσουμε τον πιθανό οικονομικό αντίκτυπο, μπορούμε να εξετάσουμε την τελευταία αμνηστία στην Ισπανία, το 2005, η οποία χορήγησε νόμιμο καθεστώς σε περίπου 600.000 εργαζόμενους χωρίς έγγραφα.

Η έρευνά μας εξέτασε μια σειρά από δείκτες: μεταναστευτικές ροές, δαπάνες για την υγεία και την εκπαίδευση, φόρους μισθών και εισοδήματος, καθώς και την αγορά εργασίας.

Από πολλές απόψεις, τα αποτελέσματα είναι αξιοσημείωτα, τόσο για το τι συνέβη, όσο και για το τι δεν συνέβη.

Οι φόβοι ότι η αμνηστία θα προκαλούσε αύξηση των παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στην Ισπανία αποδείχθηκαν αβάσιμοι.

Εξετάστηκαν επίσης οι εισαγωγές σε νοσοκομεία και τη ζήτηση για εκπαίδευση και, και πάλι, δεν παρατηρήσαμε μεγάλη αλλαγή.

Οι «παράνομοι» μετανάστες στην Ισπανία έχουν ήδη πρόσβαση σε επείγουσα περίθαλψη, και είναι οι ηλικιωμένοι Ισπανοί και όχι οι νέοι μετανάστες που απαιτούν τα περισσότερα από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Ευκολότερη πρόσβαση σε καλύτερες θέσεις εργασίας

Καθώς οι εργαζόμενοι εισέρχονταν στην επίσημη αγορά εργασίας, οι εισφορές μισθοδοσίας αυξήθηκαν κατά περίπου 4.000 ευρώ ανά νομιμοποιημένο μετανάστη ετησίως.

Όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος, παρατηρήθηκε πολύ μικρή μεταβολή: πολλοί μετανάστες κερδίζουν τον ελάχιστο μισθό και πληρώνουν ελάχιστο ή καθόλου φόρο εισοδήματος.

Παράλληλα, όπως είναι η συνήθης ρητορική, εκφράστηκαν φόβοι για τον ανταγωνισμό μεταξύ μεταναστών και ντόπιων για τις θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, η επίσημη αγορά απορρόφησε τους νέους εργαζόμενους χωρίς να επηρεάσει την απασχόληση ή τους μισθούς των ντόπιων.

Στην πραγματικότητα, η άτυπη αγορά εργασίας συρρικνώθηκε ακόμη και για τους ντόπιους εργαζόμενους, πιθανώς λόγω της καταστολής αυτού του είδους απασχόλησης από την κυβέρνηση.

Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι η αμνηστία φάνηκε να λειτουργεί ως καταλύτης για καλύτερες θέσεις εργασίας.

Εξετάζοντας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο πέρασμα του χρόνου, παρατηρήσαμε ανοδική κινητικότητα μεταξύ των μεταναστών καθώς μετακινούνταν από τη μία θέση εργασίας στην άλλη.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον τομέα.

Πρόσφατη έρευνα σε εννέα χώρες που δέχονται μετανάστες διαπίστωσε ότι οι μετανάστες στην Ισπανία κερδίζουν κατά μέσο όρο 29% λιγότερα από τους ντόπιους εργαζόμενους, το μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των χωρών που μελετήθηκαν.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι δυσκολεύονται να βρουν θέσεις εργασίας με υψηλότερες αποδοχές.

Απορρόφηση νέων εργαζομένων

Δεν υπάρχει λόγος να αναμένουμε ότι ο αντίκτυπος αυτή τη φορά θα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν πριν από 20 χρόνια.

Υπάρχουν περίπου 800.000 μετανάστες χωρίς χαρτιά στην Ισπανία, εκ των οποίων περίπου 500.000 μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν αίτηση για νομιμοποίηση.

Η ισπανική οικονομία αυξήθηκε κατά 2,8% το 2025 και η ανεργία έπεσε κάτω από το 10% για πρώτη φορά από την οικονομική κρίση του 2008.

Η ανεργία έπεσε στο 9,93% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καθώς δημιουργήθηκαν περισσότερες από 600.000 νέες θέσεις εργασίας, με τους τομείς των υπηρεσιών και της γεωργίας να σημειώνουν την ισχυρότερη ανάπτυξη.

Υπάρχει επαρκής συνεχής ζήτηση για εργαζομένους στους κλάδους που προσελκύουν τους μετανάστες – φιλοξενία, φροντίδα, κατασκευές, γεωργία κ.λπ. – ώστε η οικονομία να είναι σε θέση να τους απορροφήσει.

Επιπλέον, πολλοί μετανάστες προέρχονται από την Κεντρική ή τη Νότια Αμερική, μοιράζονται μια κοινή γλώσσα και πολιτιστική συγγένεια, γεγονός που πιθανότατα θα διευκολύνει την ένταξή τους στο εργατικό δυναμικό της Ισπανίας.

Μια χώρα μεταναστών;

Αυτό που έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία 20 χρόνια είναι ότι η Ισπανία μετατρέπεται γρήγορα σε χώρα μεταναστών.

Ενώ στην πρόσφατη ιστορία οι Ισπανοί αναζητούσαν εργασία στο εξωτερικό, αυτό άλλαξε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η μετανάστευση αυξήθηκε.

Μετά τη σταθεροποίηση της δεκαετίας μετά την οικονομική κρίση του 2008, η μετανάστευση αυξάνεται και πάλι από το 2018.

Επίσημες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι, εάν οι τρέχουσες δημογραφικές τάσεις συνεχιστούν, ο πληθυσμός της Ισπανίας θα αυξηθεί από τα σημερινά 49,4 εκατομμύρια σε 54,6 εκατομμύρια έως το έτος 2074, μια αύξηση που θα προέλθει αποκλειστικά από τη μετανάστευση.

Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, το ποσοστό του πληθυσμού που γεννήθηκε εκτός Ισπανίας θα αυξηθεί από 18% σε 39% τα επόμενα 50 χρόνια.

Εν τέλει η μετανάστευση στην Ισπανία δεν αποτελεί απειλή, αλλά βασικό μοχλό οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας.

Η εμπειρία της αμνηστίας του 2005 δείχνει ότι η νομιμοποίηση μεταναστών ενισχύει τα δημόσια έσοδα μέσω ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς να επιβαρύνει ουσιαστικά τα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η ένταξή τους στην επίσημη αγορά εργασίας δεν μειώνει τους μισθούς ούτε εκτοπίζει τους ντόπιους εργαζόμενους, αλλά περιορίζει την αδήλωτη εργασία.

Σε μια χώρα που γηράσκει και αντιμετωπίζει ελλείψεις εργατικού δυναμικού, οι μετανάστες καλύπτουν κρίσιμους τομείς όπως η φροντίδα, η γεωργία και οι υπηρεσίες, στηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη.

Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα δείχνουν την αλήθεια για τα οικονομικά οφέλη που μπορεί να έχει το μέτρο της νομιμοποίησης μεταναστών στην Ισπανία (και στην υπόλοιπη Ευρώπη).

Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να μην υπονομευτούν από τις φωνές που επιλέγουν την ρητορική μίσους και την τρομολαγνία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Κόσμος
Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας

Η επιταχυνόμενη κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με τα υπερβολικά αισιόδοξα οικονομικά μοντέλα, δημιουργεί τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από την οποία η ανθρωπότητα ίσως να μην μπορέσει να ανακάμψει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας, Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας, Εμπαπέ!

Σε απόσταση αναπνοής και πάλι η Ρεάλ Μαδρίτης (57β.) από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα (58β.), μετά την εκτός έδρας νίκη των Μαδριλένων στη Βαλένθια με 2-0. Τα γκολ ο Καρέρας (65′) και Εμπαπέ (90+1′)

Σύνταξη
Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν
Ελλάδα 08.02.26

Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν

Ξαφνιάζουν οι αλλαγές που καταγράφονται στον χάρτη εγκληματικότητας στην Αττική, καθώς περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Παγκράτι εμφανίζουν πλέον περισσότερα περιστατικά από γειτονιές που θεωρούνταν μέχρι σήμερα πιο επιβαρυμένες.

Σύνταξη
Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)

Ο Ιταλός αμυντικός έκανε πολύ σκληρό τάκλιν στον Αργεντίνο μέσο των πειραιωτών, αλλά ο Βέλγος διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης
Συνεργάτης της Ματσάδο 08.02.26

Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης

Μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, στενός συνεργάτης της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αποφυλακίστηκε την Κυριακή, ένα μήνα μετά την έναρξη αποφυλακίσεων πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες

Μεταξύ των νεκρών στην Τρίπολη του Λιβάνου είναι ένα παιδί και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;
Πολιτική θέση 08.02.26

Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;

Καθώς αντιμετώπιζε το κρύο και μια μεγάλη χιονοθύελλα, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εμφανίστηκε με ένα μπουφάν Carhartt, ειδική παραγγελία για τον ίδιο, το οποίο σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της συζύγου του, Ράμα Ντουβάτζι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Λάτσιο για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο