Αριθμός ρεκόρ μεταναστών στη Βρετανία μέσω Μάγχης παρά τα μέτρα ανάσχεσης
01 Ιανουαρίου 2026

Αριθμός ρεκόρ μεταναστών στη Βρετανία μέσω Μάγχης παρά τα μέτρα ανάσχεσης

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων με στόχο τον περιορισμό της μετανάστευσης και του δικαιώματος στο άσυλο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Περισσότεροι από 41.000 μετανάστες έφτασαν στη Βρετανία το 2025 διασχίζοντας τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια, αριθμός που σημειώνει αύξηση για δεύτερη συνεχή χρονιά παρά τα μέτρα που έλαβε η βρετανική κυβέρνηση για να ανασχέσει τις παράτυπες αυτές διελεύσεις.

Το σύνολο των διελεύσεων για όλο το 2025 αναμένεται να δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα από το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών. Με βάση τα επίσημα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα ως χθες Τετάρτη από την 1η Ιανουαρίου ως τις 30 Δεκεμβρίου 41.472 άνθρωποι έφτασαν στις αγγλικές ακτές αναχωρώντας από τη Γαλλία και διασχίζοντας τη Μάγχη. Ο αριθμός αυτός είναι ήδη ο πιο υψηλός που έχει καταγραφεί μετά το ρεκόρ του 2022 (45.774 αφίξεις).

Εξάλλου δεν είναι σπάνια τα ναυάγια των πλοιαρίων αυτών, με το AFP να έχει καταγράψει με βάση επίσημες γαλλικές και βρετανικές πηγές τουλάχιστον 29 νεκρούς μετανάστες στη Μάγχη στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε.

Η αύξηση του αριθμού των αφίξεων παράτυπων μεταναστών είναι άσχημο νέο για την κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος εξελέγη τον Ιούλιο του 2024 και είναι αντιμέτωπος με την άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Εδώ και αρκετούς μήνες το Reform UK εμφανίζεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις και το κόμμα σκοπεύει να εκμεταλλευθεί τη μείωση της δημοτικότητας της κυβέρνησης για να σημειώσει νέες νίκες στις τοπικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον Μάιο.

«Αν πετύχουμε (σε αυτές τις εκλογές), θα συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία και θα κερδίσουμε και τις βουλευτικές εκλογές», που θα διεξαχθούν κανονικά το 2029, προέβλεψε χθες ο Φάρατζ στο μήνυμά του για το νέο έτος.

Η προηγούμενη βρετανική κυβέρνηση του Συντηρητικού Ρίσι Σούνακ είχε υποσχεθεί «να σταματήσει τα πλοιάρια», όμως χωρίς επιτυχία. Ο Στάρμερ από την πλευρά του έχει δεσμευθεί «να εξαρθρώσει τις συμμορίες» των διακινητών, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει να επιδείξει κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Συμφωνία με τη Γαλλία

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων με στόχο τον περιορισμό της μετανάστευσης και του δικαιώματος στο άσυλο, την ώρα που οι αιτήσεις για την παροχή ασύλου έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ: περισσότερες από 110.000 από τον Οκτώβριο του 2024 ως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το καλοκαίρι η Βρετανία και η Γαλλία υπέγραψαν συμφωνία η οποία προβλέπει την επιστροφή στο γαλλικό έδαφος όσων μεταναστών φτάνουν στις αγγλικές ακτές με πλοιάρια διασχίζοντας τη Μάγχη. Σε αντάλλαγμα το Λονδίνο θα υποδεχθεί μέσω νόμιμων οδών μετανάστες που βρίσκονται στη Γαλλία.

Ο μηχανισμός αυτός, τον οποίο επικρίνουν έντονα οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν έχει προς το παρόν αποθαρρύνει τους μετανάστες που επιθυμούν να κάνουν τον επικίνδυνο διάπλου.

Μέχρι στιγμής έχουν αναγκαστεί να επιστρέψουν στη Γαλλία 153 άνθρωποι, ενώ η Βρετανία έχει δεχθεί 134 άλλους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Το μήνυμα του αρμόδιου υφυπουργού

«Μεταρρυθμίζουμε το μεταναστευτικό σύστημά μας για να διευκολύνουμε την επιστροφή των παράνομων μεταναστών που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εδώ», ανέφερε ο Βρετανός υφυπουργός αρμόδιος για την ασφάλεια των συνόρων Άλεξ Νόρις σε επιστολή του προς το AFP.

«Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: αν προσπαθήσετε να επιστρέψετε στη Βρετανία, θα σας στείλουμε πίσω», τόνισε.

Η καταμέτρηση των μεταναστών που προσπαθούν να φτάσουν στη Βρετανία διασχίζοντας τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια ξεκίνησε το 2018, όταν καταγράφηκαν λιγότερες από 300 αφίξεις. Το 2022 ο αριθμός των μεταναστών που έκανε τον επικίνδυνο αυτό διάπλου σημείωσε ρεκόρ, προτού αρχίσει να μειώνεται το 2023 για να αυξηθεί και πάλι το 2024 (36.816).

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των μεταναστών αυτών είναι άνδρες άνω των 18 ετών. Οι βασικές χώρες καταγωγής τους είναι η Ερυθραία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Σουδάν και η Σομαλία, σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού υπουργείου για την περίοδο Οκτωβρίου 2024- Σεπτεμβρίου 2025.

Από το 2018, το 95% των μεταναστών αυτών υποβάλλουν αίτηση για την παροχή ασύλου, με τα δύο τρίτα εξ αυτών να λαμβάνουν θετική απάντηση.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας βρίσκεται υπό πίεση στο θέμα αυτό έπειτα από ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από διαδηλώσεις μπροστά από ξενοδοχεία στα οποία διαμένουν αιτούντες άσυλο. Εξάλλου τον Σεπτέμβριο ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον οργάνωσε στο Λονδίνο διαδήλωση με τη συμμετοχή έως και 150.000 ανθρώπων.

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα 4+1 στοιχήματα της Ελλάδας το 2026

Ελληνική οικονομία: Τα 4+1 στοιχήματα της Ελλάδας το 2026

Opinion
Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

inWellness
inTown
