Σημαντική είδηση:
02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
Νίκος Μουρατίδης: «Ο Μαζωνάκης με απογοητεύει συνέχεια» – Η διάλυση της συνεργασίας τους
Fizz 02 Μαΐου 2026, 14:10

Νίκος Μουρατίδης: «Ο Μαζωνάκης με απογοητεύει συνέχεια» – Η διάλυση της συνεργασίας τους

Ο Νίκος Μουρατίδης δηλώνει για τον γνωστό τραγουδιστή: «δούλεψα με τον Μαζωνάκη σχεδόν μια δεκαετία, διαφωνήσαμε και χωρίσαμε».

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Spotlight

Ο Νίκος Μουρατίδης βρέθηκε καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, το Σάββατο 2 Μαϊου.

Ο μουσικός παραγωγός έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης.

Νίκος Μουρατίδης: «Η Άννα δουλεύει συνέχεια σαν εργάτης»

«Δηλαδή της αξίζει ό, τι κάνει. Δουλεύει 50 χρόνια αυτή η γυναίκα και είναι συνέχεια εκεί. Βλέπω ότι η Άννα δουλεύει συνέχεια σαν εργάτης.

Και ξαφνικά της ήρθε η ιδέα να κάνει ένα Καλλιμάρμαρο και έγινε πανζουρλισμός.

Την ερχόμενη χρονιά κάνει δύο Καλλιμάρμαρα. Τώρα ΟΑΚΑ. Δηλαδή σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος με το ρεπερτόριό της. Δηλαδή κάποια τραγούδια εγώ θα τα πέταγα ή θα έκανα και άλλες συνεργασίες. Αλλά η Βίσση έχει κολλήσει με τον Καρβέλα. Άστη να.

Βλέπεις ότι ο κόσμος γουστάρει».

Η λήξη της συνεργασίας με τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Έχουμε χαθεί. Όταν βρισκόμαστε, μιλάμε. Αλλά σε τέτοιο επίπεδο έχουμε χαθεί. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ.

Και δεν στενοχωριέμαι τώρα που βγήκε στη φόρα.

Στενοχωριέμαι γιατί εγώ μαθαίνω από διάφορους δημιουργούς, συνθέτες, στιχουργούς.

Μαθαίνω πράγματα και το οποίο με στενοχωρούν. Δούλεψα με τον Μαζωνάκη σχεδόν μια δεκαετία.

Ήμουν ο μάνατζέρ του. Τον πήρα από το μηδέν και τον έκανα σούπερ σταρ.

Διαφωνήσαμε κάποιο σημείο. Χωρίσαμε. Έκτοτε με απογοητεύει συνέχεια. Και στενοχωριέμαι γιατί δεν είναι τυχαία περίπτωση.

Δεν μπορεί ο καλλιτέχνης να είναι μόνος του. Ο καλλιτέχνης δεν έχει μάτια και αυτό να βλέπει τι γίνεται και έχει να ακολουθήσει μια τέχνη.

Ο μάνατζερ τι είναι; Είναι το μυαλό του; Είναι το τρίτο μάτι που λέμε τι συμβαίνει στην πιάτσα».

«Είμαι σε μια φάση που δε βλέπω καθόλου τηλεόραση»

«Καθόλου. Γιατί ό, τι θέλω να μάθω το μαθαίνω διαβάζοντας ή αν υπάρχει λόγος, μου λέει κάποιος, μπαίνω στο YouTube και το βλέπω. Δεν μπορώ να βλέπω να κάθομαι στη τηλεόραση και να βλέπω. Βαριέμαι.

Αν κάτσω το βράδυ είμαι μέσα στο σπίτι το βράδυ βλέπω πλατφόρμες, ταινίες και σειρές κτλ. Η τηλεόραση μου πια δεν παίζει.

Η μία εκπομπή αντιγράφει την άλλη. Δεν μπορώ. Αυτός ο Λιάγκας, δεν μπορώ.

Βγαίνει τώρα και λέει ότι την έπεσε καθηγητής του. Και λέω μέσα μου επειδή χάνει σε νούμερα μέχρι να τελειώσει η σεζόν θα μας πει ότι ήταν και έγκυος και απέβαλλε.

Κι εγώ όταν ήμουν μικρός πήγα σινεμά και ξαφνικά ήρθε ένας δίπλα μου, κάθισε και άρχισε να μου καίει το πόδι. Σηκώθηκα, έφυγα, πήγα, κάθισα αλλού.

Δε βγήκα να το πω πουθενά».

Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Κόσμος
Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του
Νίκος Ζώτος 01.05.26

«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος
«Αρχεία Τραμπ-Έπσταϊν»; 01.05.26

Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον αποκαλεί «άθλιο» και να πιέζει ξανά το ABC να τον βγάλει από τον αέρα

Η Μέριλ Στριπ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι ένα «μυστικό»
«Γεια σε όλους!» 01.05.26

Η Μέριλ Στριπ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν συνεργαστεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός» (1978), «Μια αγάπη γεννιέται» (1984) και «Σταγόνες Αγάπης» (1996).

Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ
«Ήταν τρελό» 30.04.26

Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
Euroleague 02.05.26

Ο Ολυμπιακός «κατατρόπωσε» τη Μονακό στα δύο πρώτα παιχνίδια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές – Η «τρομακτική» πολυτέλεια στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου
Υποκλοπές 02.05.26

«Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του in

Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»
Αντιπαράθεση 02.05.26

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. «Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σάμος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες – Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής
Ανακοίνωση Λιμενικού 02.05.26

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου, όταν εντοπίστηκε από το περιπολικό του Λιμενικού

Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων – «Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο»
Ελλάδα 02.05.26 Upd: 14:25

Αυτό είναι το κτίριο που λειτουργούσε το «κολαστήριο» ηλικιωμένων - Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης κατηγορουμένης

Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Σε μια κομβική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της FIFA στη Ζυρίχη ανάμεσα στους αξιωματούχους της παγκόσμιας ομοσπονδίας και τους ιθύνοντες αυτής του Ιράν, θα κριθεί η συμμετοχή της ασιατικής ομάδας στο καλοκαιρινό Μουντιάλ.

Κρήτη: Στη ΜΕΘ εκτός κινδύνου ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου – Εκτεταμένα τα τραύματά του
Εκτός κινδύνου 02.05.26

Ο μεγαλόσωμος σκύλος - με πίεση σαγονιού που υπολογίζεται στα 240 κιλά - κατάφερε εκτεταμένες δαγκωματιές στο 4χρονο παιδί που έπαιζε μαζί του στην αυλή του σπιτιού του στην Κρήτη

Πανεπιστημιακές κάλπες
Αυτοδιοίκητο; 02.05.26

Απορίες ενός πανεπιστημιακού ψηφοφόρου για τον θεσμό του Συμβουλίου Διοίκησης

Υποκλοπές: Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα – Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας»
Αποκάλυψη in 02.05.26

Το in αποκαλύπτει την απόρρητη κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και τα 11 πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε την παρακολούθησή τους από την ΕΥΠ και βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο του Predator. Την παραίτησή του ζητά ο ΔΣΑ, «ο ελεγχόμενος επέλεξε τα καθήκοντα του ελεγκτή», τόνισε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση
Δήλωση Τσουκαλά 02.05.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Παύλο Μαρινάκη, τονίζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της 'Ομάδας Αλήθειας' και όχι της ελληνικής κυβέρνησης»

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»
Κυβέρνηση 02.05.26

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν βλέπει ζήτημα με τον Άκη Σκέρτσο, παρά τα πυρά βουλευτών της ΝΔ. Κάνει λόγο για «πολιτικό κατήφορο» την ώρα που υπερασπίζεται την «Ομάδα Αλήθειας»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

