Γιώργος Μαζωνάκης: Εμφανίστηκε με μουστάκι στη σκηνή
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στις πίστες ανανεωμένος μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται τη φετινή χειμερινή περίοδο και το κοινό τον υποδέχθηκε ένθερμα. Ο τραγουδιστής που προσέχει τις εμφανίσεις του και μάλιστα πολλές φορές επιλέγει εκκεντρικό lool ανέβηκε στην πίστα έχοντας μουστάκι.
Γιώργος Μαζωνάκης: Το new look και οι αναρτήσεις
Σε βίντεο που ανέβασαν θαυμαστές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζεται να τραγουδάει ευδιάθετος με το νέο του look: ένα έντονο μαύρο μουστάκι.
Και όπως ήταν φυσικό ακολούθησαν πολλά σχόλια από τους θαυμαστές του.
Η περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη και το χειρουργείο
Όλα ξεκίνησαν στις 10 Φεβρουαρίου, όταν ο τραγουδιστής εισήχθη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με συμπτώματα γρίπης.
Κατά τη διάρκεια του κλινικού και εργαστηριακού ελέγχου προέκυψε διαφορετικό εύρημα, που οδήγησε σε χειρουργική επέμβαση.
«Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης», ανέφερε το Ιατρικό ανακοινωθέν.
Ακολούθησε επιτυχής χειρουργική επέμβαση και ο τραγουδιστής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στις 15/2/2026.
