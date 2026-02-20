Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο – Οι ενοχλήσεις που ένιωσε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, εδώ και λίγες ημέρες, έχει επιστρέψει στο σπίτι του και αναρρώνει μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Ο τραγουδιστής εισήχθη σε ιδιωτικό νοσοκομείο μετά από έντονους πόνους που ένιωθε στην κοιλιά και υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

Αρχικά διαγνώστηκε με γρίπη Α, ωστόσο οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν πως υπήρχαν πέτρες στη χολή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε επιστρέφει στις πίστες

Ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθεί να αναρρώσει πλήρως προκειμένου να επιστρέψει στα καλλιτεχνικά του καθήκοντα, καθώς φέτος τον χειμώνα εμφανίζεται στην πίστα του νυχτερινού μαγαζιού Ακτή Πειραιώς.

Λόγω της κατάστασής του, ο ίδιος δεν κατάφερε να τραγουδήσει εχθές, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, όπως είχε προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με την εκπομπή Το Πρωινό, ο Γιώργος Μαζωνάκης πρόκειται να επιστρέψει τελικά στις εμφανίσεις του αύριο, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Όπως έγινε γνωστό, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο μαγαζί την Πέμπτη και έκανε προσπάθεια να τραγουδήσει, ωστόσο κατά τη διάρκεια των προβών κατάλαβε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς ακόμη πονάει από το χειρουργείο.

Τι λέει ο γιατρός και κουμπάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χρήστος Ζαφειρίου

«Χρειάζεται μια εβδομάδα ανάρρωση. Ήθελε να τραγουδήσει αλλά δεν τα κατάφερε. Έκανε την πρόβα του, αλλά όταν τραγουδάς πρέπει να έχεις αναπνοή, οπότε είπαμε το Σάββατο να πάει μια και καλή. Θα πάει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο γιατρός και κουμπάρος του τραγουδιστή.