«Πετάει» ο Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή μετά την επιτυχημένη επέμβαση στη χολή

Στο σπίτι του επέστρεψε το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από πέντε ημέρες παραμονής σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TLIFE, ο γνωστός τραγουδιστής πήρε εξιτήριο γύρω στις 11:30 και συνεχίζει πλέον την ανάρρωσή του στο οικείο του περιβάλλον.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση λίθων από τη χολή. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την πορεία της υγείας του να κρίνεται απολύτως ικανοποιητική.

Όπως είχε αναφέρει ο θεράπων ιατρός του, κ. Ζαφειρίου, η διαδικασία κύλησε ομαλά και ο καλλιτέχνης δεν αντιμετώπισε μετεγχειρητικούς πόνους, γεγονός που επέτρεψε στους γιατρούς να δώσουν το «πράσινο φως» για την αποχώρησή του από το νοσοκομείο.

«Η εγχείρηση έγινε στις 7 το πρωί. Ήταν επιτυχημένη. Πήγε πάρα πολύ καλά, δεν πονάει καθόλου. Χειρουργήθηκε, αναρρώνει και όλα πάνε καλά. Πετάει ο Γιώργος! Μια χαρά είναι, χαρούμενος. Πονούσε καιρό αλλά τέλειωσε τώρα. Πρώτα ο Θεός παίρνει εξιτήριο την Κυριακή, δεν υπάρχει λόγος να μένει εδώ», είχε αναφέρει ο γιατρός του τραγουδιστή, κ. Ζαφειρίου στο TLIFE.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου με γρίπη τύπου Α. Αν και τα συμπτώματα της ίωσης υποχώρησαν μέσα στο πρώτο 24ωρο, οι επίμονοι πόνοι οδήγησαν τους γιατρούς σε περαιτέρω εξετάσεις, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή και αποφασίστηκε η άμεση αντιμετώπισή τους.

Πλέον, ο τραγουδιστής αναρρώνει στο σπίτι του, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει σταθερή βελτίωση.