Στο χειρουργείο ο Γιώργος Μαζωνάκης – Η κατάσταση της υγείας του
Ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, με συμπτώματα ίωσης και κοιλιακού άλγους.

Πριν δύο ημέρες έγινε γνωστό, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο νοσοκομείο εσπευσμένα και, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση αναμένεται να μπει στο χειρουργείο το ερχόμενο Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου.

Το ιδιωτικό νοσοκομείου εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή αναφέροντας πως θα χειρουργηθεί για πέτρα στη χολή.

Ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, με συμπτώματα ίωσης και κοιλιακού άλγους.

Η ανακοίνωση

«Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης [εμφάνισε] συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, αφού παρουσίασε έντονους πόνους στη κοιλιά και υψηλό πυρετό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ειδοποίησε τόσο φιλικά πρόσωπα, όσο και τον προσωπικό του γιατρό για την κατάσταση της υγείας του με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αποκάλυψε πως ο τραγουδιστής κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει και σήμερα στο νοσοκομείο προκειμένου να ολοκληρωθεί και ο δεύτερος κύκλος των εξετάσεων, από τις οποίες και διεπιστώθη τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο παρουσιαστής, ο καλλιτέχνης έχει τοποθετήσει προστασία έξω από το δωμάτιό του, ενώ, δεν έχει επικοινωνήσει καθόλου με την οικογένειά του.

«Έχει βάλει προστασία έξω από το μονόκλινο δωμάτιό του. Δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά του, δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ούτε με τους γονείς ούτε με τις δύο αδερφές από προχθές που εισήχθη στο νοσοκομείο με έντονο κοιλιακό άγχος» είπε ο παρουσιαστής.

