Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, με την είδηση να προκαλεί αναστάτωση στον στενό του κύκλο, αλλά και στους πολυάριθμους θαυμαστές του.

Ο γνωστός τραγουδιστής παρουσίασε πυρετό το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, ενώ παραπονέθηκε για έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Οι γιατροί που τον εξέτασαν εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης ταλαιπωρείται από ιογενή λοίμωξη, η οποία αντιμετωπίζεται ήδη με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και ο ίδιος βρίσκεται σε καλή ψυχολογική διάθεση, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στην επιστροφή του στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και στις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου τραγουδά.

Τι συνέβη

Όλα συνέβησαν ενώ βρισκόταν στην κατοικία του στα Νότια Προάστια. Όταν τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν, ενημέρωσε πρόσωπα του περιβάλλοντός του, καθώς και τον προσωπικό του γιατρό, ο οποίος του συνέστησε να μεταβεί άμεσα σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν, όπως αναμενόταν, ότι πρόκειται για λοίμωξη ιογενούς αιτιολογίας.

Σύμφωνα με το Live News του MEGA, οι θεράποντες γιατροί του επιβεβαιώνουν ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής βρίσκεται σε άριστη ψυχολογική κατάσταση. Επιπλέον, τις επόμενες μέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Παρά τις δυσκολίες, σύμφωνα με πληροφορίες, ο καλλιτέχνης εμφανίζεται αισιόδοξος και ελπίζει πως σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι του. Στο πλευρό του βρίσκονται διαρκώς οι θαυμαστές του, που του στέλνουν μηνύματα στήριξης και αγάπης.