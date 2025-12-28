Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε έξω από την Ακτή Πειραιώς και χαιρέτησε τον κόσμο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την χθεσινή πρωινή ανάρτηση του από τη θάλασσα, όπου έστειλε τις ευχές του και έκανε ένα σύντομο απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε, θέλησε να χαιρετήσει τον κόσμο που βρέθηκε στο νυχτερινκό κέντρο, όπου εμφανίζεται.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η έκπληξη στον κόσμο που πήγε να τον δει

Σε βίντεο που ανάρτησε ο καλλιτέχνης τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να περπατάει βιαστικός, μπροστά από τους θαυμαστές του, οι οποίοι είχαν σχηματίσει ουρά περιμένοντας να εισέλθουν στο μαγαζί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αντάλλασσε χειραψίες με τον κόσμο, ανέφερε παράλληλα «καλησπέρα, τι κάνετε; Χρόνια πολλά και καλά!», ενώ σε κάποια στιγμή σχολίασε «υπομονή κάνουμε».

ι θαυμαστές του φάνηκαν ενθουσιασμένοι με την κίνησή του, με ορισμένους να φωνάζουν «Γιώργο» και «Μαζώ». Το βίντεο που κοινοποίησε ο τραγουδιστής μέσω story, ολοκληρωνόταν με τη φράση: «Και το βράδυ ξεκινάει αμέσως τώρα».

Η απάντηση του σε αυτούς που τον πολεμούν μαζί με τις ευχές

«Μια όμορφη καλημέρα από ένα μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίδα. Το κορίτσι μου, το παιδί μου. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιδράσατε ή βγάλαμε άποψη όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό τον χρόνο που ήταν ένας αρκετά δύσκολο χρόνος. Ήταν μια χρονιά δοκιμασίας από το Θεό».

«Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν πως ορίζουν τη ζωή μου τα 3-4 τελευταία χρόνια… φτάνει. Φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή δεν δηλώνει ηττοπάθεια. Άλλωστε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο. Κυρίες και κύριοι καλή χρονιά, με πίστη», ήταν η χθεσινή ανάρτηση του καλλιτέχνη.