Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή»
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να στείλει τις ευχές του μαζί με πολλά μηνύματα.
- Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου – 131 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι
- Ακροδεξιά χωρίς μάσκα: Πώς η AfD ετοιμάζεται να αλλάξει τη Γερμανία
- Αρκάς: Η καλημέρα του γιορτινού Σαββάτου
- Χτύπησαν τη σιωπή της μνήμης στο Μάτι – Βανδαλισμός στο μνημείο της «Καιόμενης Σφαίρας»
Ο Γιώργος Μαζωνάκης βίωσε μια έντονη χρονιά, με πολλές δύσκολες στιγμές στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του, με πιο πρόσφατη την καταγγελία που δέχθηκε από τον τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο.
Ο δημοφιλής τραγουδιστής επέλεξε να στείλει τις ευχές του από ένα αγαπημένο σημείο του, δίπλα στη θάλασσα όπου σύχναζε με την αγαπημένη του σκυλίτσα την Αρίθα, η οποία πέθανε πριν λίγους μήνες. Εκεί ευχαρίστηκε τους φίλους του και το κοινό που του στάθηκαν το τελευταίο διάστημα και έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα σε όλους εκείνους που του έχουν επιτεθεί.
Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή δεν δηλώνει ηττοπάθεια»
Στην ανάρτησή του αναφέρει:
«Μια όμορφη καλημέρα από ένα μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίθα. Το κορίτσι μου, το παιδί μου. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιδράσατε ή βγάλαμε άποψη όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό τον χρόνο που ήταν ένας αρκετά δύσκολο χρόνος. Ήταν μια χρονιά δοκιμασίας από το Θεό.
Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν πως ορίζουν τη ζωή μου τα 3-4 τελευταία χρόνια… φτάνει. Φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή δεν δηλώνει ηττοπάθεια. Άλλωστε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο. Κυρίες και κύριοι καλή χρονιά, με πίστη».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει τις εμφανίσεις του στην Ακτή Πειραιώς με τον κόσμο να κατακλύζει κάθε Πέμπτη και Σάββατο το νυχτερινό κέντρο.
- NBA: Πιθανή «μετακόμιση» στη Euroleague βλέπουν οι Αμερικανοί για το Νο2 στο draft του 2020
- Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025
- Ευρώ: H Βουλγαρία στο κατώφλι του ενιαίου νομίσματος
- Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή»
- Η AfD ετοιμάζεται να αλλάξει τη Γερμανία
- Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/12): Δράση με Stoiximan GBL και Premier League
- Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026 – Πότε πέφτει τετραήμερο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις