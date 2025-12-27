Ο Γιώργος Μαζωνάκης βίωσε μια έντονη χρονιά, με πολλές δύσκολες στιγμές στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του, με πιο πρόσφατη την καταγγελία που δέχθηκε από τον τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επέλεξε να στείλει τις ευχές του από ένα αγαπημένο σημείο του, δίπλα στη θάλασσα όπου σύχναζε με την αγαπημένη του σκυλίτσα την Αρίθα, η οποία πέθανε πριν λίγους μήνες. Εκεί ευχαρίστηκε τους φίλους του και το κοινό που του στάθηκαν το τελευταίο διάστημα και έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα σε όλους εκείνους που του έχουν επιτεθεί.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή δεν δηλώνει ηττοπάθεια»

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Μια όμορφη καλημέρα από ένα μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίθα. Το κορίτσι μου, το παιδί μου. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιδράσατε ή βγάλαμε άποψη όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό τον χρόνο που ήταν ένας αρκετά δύσκολο χρόνος. Ήταν μια χρονιά δοκιμασίας από το Θεό.

Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν πως ορίζουν τη ζωή μου τα 3-4 τελευταία χρόνια… φτάνει. Φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή δεν δηλώνει ηττοπάθεια. Άλλωστε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο. Κυρίες και κύριοι καλή χρονιά, με πίστη».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει τις εμφανίσεις του στην Ακτή Πειραιώς με τον κόσμο να κατακλύζει κάθε Πέμπτη και Σάββατο το νυχτερινό κέντρο.