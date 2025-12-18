«Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» – Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις κατηγορίες για κακοποίηση

Εδώ και λίγες ημέρες είχε σκάσει σαν βόμβα στον χώρο του θεάματος η φήμη ότι δύο άνδρες κατηγορούσαν έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή για κακοποίηση. Το πρωί της Πέμπτης έγινε γνωστό και το όνομά του: είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο δικηγόρος του γνωστού τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης, με ανακοίνωσή του, απάντησε στις κατηγορίες μιλώντας για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα».

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του Μαζωνάκη

«Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

»Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

»Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

»Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

»Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

»Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».

Τι αναφέρει η μήνυση σε βάρος του Μαζωνάκη

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε λίγο μετά τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του νεαρός τραγουδιστής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο καταγγέλλων αναφέρεται στις πιέσεις σεξουαλικού χαρακτήρα που δέχτηκε από τον γνωστό τραγουδιστή. Η όλη υπόθεση φέρεται να ξεκινάει την άνοιξη του 2025, όταν οι δυο τους συνεργάστηκαν σε πολύ γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Όπως αναφέρει το TLIFE η μήνυση δεν αναφέρεται σε βιασμό, ούτε σε σεξουαλική κακοποίηση, αλλά επί το πλείστον σε ανήθικες προτάσεις και πράξεις.