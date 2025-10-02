Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Ήταν ένα παράξενο καλοκαίρι για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ένα καλοκαίρι που το όνομά του βρέθηκε να φιγουράρει σε όλα τα πρωτοσέλιδα, για λόγους που ο ίδιος δεν είχε ποτέ φανταστεί και φυσικά δεν θα είχε επιλέξει. Για εβδομάδες, η λέξη «Μαζωνάκης» ακουγόταν παντού· όχι μέσα από τα τραγούδια του, όχι από τις νύχτες που μας έχει συνηθίσει, αλλά από έναν εγκλεισμό που μονοπώλησε την επικαιρότητα.

Η παραμονή του αγαπημένου τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο τον έκανε πρώτο θέμα σε lifestyle, καλλιτεχνικά και μη Μέσα, με τρόπο που έμοιαζε σχεδόν σκληρός για έναν καλλιτέχνη που έχει χτίσει μια τόσο ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του. Όμως όλα αυτά ανήκουν πια στο παρελθόν. Ο Μαζωνάκης βγήκε από το Δρομοκαΐτειο, κινήθηκε νομικά απέναντι σε όσους θεωρεί υπεύθυνους για όσα βίωσε και γύρισε σε αυτό που ξέρει καλύτερα: να στέκεται στη σκηνή και να χαρίζει στιγμές.

Από εκείνη την περιπέτεια και μετά, οι εμφανίσεις του ήταν μετρημένες. Λίγα βίντεο στα social media, η παρουσία του στο talent show όπου είναι κριτής, και τίποτα περισσότερο.

Μέχρι χθες το βράδυ. Στην «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά, στο θέατρο Άλσος, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε το μεγάλο του comeback.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή για πρώτη φορά μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Ήταν ο καλεσμένος του Φοίβου Δεληβοριά στην «Ταράτσα» της 1η Οκτωβρίου κι αυτό από μόνο του ήταν αρκετό για να κάνει sold out το θέατρο Άλσος σε μόλις 3 ώρες.

Η προσμονή λοιπόν ήταν πολύ μεγάλη. Ήδη φτάνοντας στο θέατρο Άλσος, ένιωθες ήδη τον ηλεκτρισμό που πλανιόταν στον αέρα. Ήταν η πρώτη φορά που θα τον βλέπαμε ξανά live, μετά από όλα όσα συνέβησαν!

Κι όταν ανέβηκε στη σκηνή, το κοινό σηκώθηκε όρθιο. Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έγιναν ένα σώμα, μια φωνή, μια αγκαλιά που τον περίμενε καιρό.

Έμοιαζαν να του λένε όλοι μαζί «είμαστε εδώ», χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο!

Για το κοινό του, ο Μαζωνάκης δεν ήταν ποτέ απλώς ένας τραγουδιστής· ήταν πάντα ο Γιώργος, το παιδί της διπλανής πόρτας που μεγάλωσε μαζί τους, τους συντρόφευσε σε έρωτες, χωρισμούς και νύχτες που έμοιαζαν ατέλειωτες.

Κι εκείνος, με το γνώριμο πάθος, έδειχνε να βαδίζει ξανά γερά στα δικά του βήματα. Η φωνή του, άλλοτε δυνατή κι άλλοτε γεμάτη συγκίνηση, θύμιζε σε όλους γιατί ο κόσμος τον ακολουθεί εδώ και τόσα χρόνια.

Δεν έκανε καμία αναφορά στο συμβάν, παρά μόνο έριξε ένα μικρό καρφί, ρωτώντας του θαμώνες του Άλσους «πώς περάσατε το καλοκαίρι σας;», υπονοώντας προφανώς ότι εκείνος… ότι και τόσο όμορφα!

Στο τέλος είπε πως θα ήθελε να πει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που «με αφήνετε να παίζω μαζί σας, όλα αυτά τα χρόνια».

Η πρώτη του live εμφάνιση μετά την περιπέτειά του δεν ήταν απλώς μια επιστροφή. Ήταν μια στιγμή λύτρωσης – και για εκείνον, και για όσους βρέθηκαν εκεί να τον δουν!

