Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο
02 Οκτωβρίου 2025 | 08:30

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε την «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά για να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην σκηνή, μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι...

Πάνος Καισσαράτος
ΚείμενοΠάνος Καισσαράτος
Ήταν ένα παράξενο καλοκαίρι για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ένα καλοκαίρι που το όνομά του βρέθηκε να φιγουράρει σε όλα τα πρωτοσέλιδα, για λόγους που ο ίδιος δεν είχε ποτέ φανταστεί και φυσικά δεν θα είχε επιλέξει. Για εβδομάδες, η λέξη «Μαζωνάκης» ακουγόταν παντού· όχι μέσα από τα τραγούδια του, όχι από τις νύχτες που μας έχει συνηθίσει, αλλά από έναν εγκλεισμό που μονοπώλησε την επικαιρότητα.

Η παραμονή του αγαπημένου τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο τον έκανε πρώτο θέμα σε lifestyle, καλλιτεχνικά και μη Μέσα, με τρόπο που έμοιαζε σχεδόν σκληρός για έναν καλλιτέχνη που έχει χτίσει μια τόσο ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του. Όμως όλα αυτά ανήκουν πια στο παρελθόν. Ο Μαζωνάκης βγήκε από το Δρομοκαΐτειο, κινήθηκε νομικά απέναντι σε όσους θεωρεί υπεύθυνους για όσα βίωσε και γύρισε σε αυτό που ξέρει καλύτερα: να στέκεται στη σκηνή και να χαρίζει στιγμές.

Από εκείνη την περιπέτεια και μετά, οι εμφανίσεις του ήταν μετρημένες. Λίγα βίντεο στα social media, η παρουσία του στο talent show όπου είναι κριτής, και τίποτα περισσότερο.

Μέχρι χθες το βράδυ. Στην «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά, στο θέατρο Άλσος, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε το μεγάλο του comeback.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή για πρώτη φορά μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο 

Ήταν ο καλεσμένος του Φοίβου Δεληβοριά στην «Ταράτσα» της 1η Οκτωβρίου κι αυτό από μόνο του ήταν αρκετό για να κάνει sold out το θέατρο Άλσος σε μόλις 3 ώρες.

Η προσμονή λοιπόν ήταν πολύ μεγάλη. Ήδη φτάνοντας στο θέατρο Άλσος, ένιωθες ήδη τον ηλεκτρισμό που πλανιόταν στον αέρα. Ήταν η πρώτη φορά που θα τον βλέπαμε ξανά live, μετά από όλα όσα συνέβησαν!

Κι όταν ανέβηκε στη σκηνή, το κοινό σηκώθηκε όρθιο. Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έγιναν ένα σώμα, μια φωνή, μια αγκαλιά που τον περίμενε καιρό.

Έμοιαζαν να του λένε όλοι μαζί «είμαστε εδώ», χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο!

Για το κοινό του, ο Μαζωνάκης δεν ήταν ποτέ απλώς ένας τραγουδιστής· ήταν πάντα ο Γιώργος, το παιδί της διπλανής πόρτας που μεγάλωσε μαζί τους, τους συντρόφευσε σε έρωτες, χωρισμούς και νύχτες που έμοιαζαν ατέλειωτες.

Κι εκείνος, με το γνώριμο πάθος, έδειχνε να βαδίζει ξανά γερά στα δικά του βήματα. Η φωνή του, άλλοτε δυνατή κι άλλοτε γεμάτη συγκίνηση, θύμιζε σε όλους γιατί ο κόσμος τον ακολουθεί εδώ και τόσα χρόνια.

Δεν έκανε καμία αναφορά στο συμβάν, παρά μόνο έριξε ένα μικρό καρφί, ρωτώντας του θαμώνες του Άλσους «πώς περάσατε το καλοκαίρι σας;», υπονοώντας προφανώς ότι εκείνος… ότι και τόσο όμορφα!

Στο τέλος είπε πως θα ήθελε να πει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που «με αφήνετε να παίζω μαζί σας, όλα αυτά τα χρόνια».

Η πρώτη του live εμφάνιση μετά την περιπέτειά του δεν ήταν απλώς μια επιστροφή. Ήταν μια στιγμή λύτρωσης – και για εκείνον, και για όσους βρέθηκαν εκεί να τον δουν!

Δείτε περισσότερα αποσπάσματα από την εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στο θέατρο Άλσος

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Economy
Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
