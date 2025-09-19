Γιώργος Μαζωνάκης: Σε κακή ψυχολογία, πέθανε ο πολυαγαπημένος σκύλος του
Δύσκολες ώρες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που εκτός την οικογενειακή διαμάχη έχει να αντιμετωπίσει και την απώλεια της αγαπημένης σκυλίτσας του.
Παρηγοριά στις δυσκολίες του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν για εκείνον η Αρίθα, η μαύρη σκυλίτσα του, η οποία τον συντρόφευε σε σχεδόν κάθε του έξοδο. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχασε την αγαπημένη του Αρίθα την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.
Οι αναρτήσεις με την Αρίθα
Πολλές φορές, ο τραγουδιστής πόζαρε με τη χαριτωμένη σκυλίτσα του, τόσο στο σπίτι τους όσο και σε βόλτες τους έξω και μοιραζόταν στο Instagram τις φωτογραφίες τους, γεμίζοντας με πολλά θετικά σχόλια και likes από τους θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη.
«Βάλτε τίτλο εσείς αγάπες…», είχε αναφέρει.
«Στα πατώματα…», έγραψε με χιούμορ ως λεζάντα ο Γιώργος Μαζωνάκης.
«Να περνάς που και που…», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφία.
«Εγώ και ο σκύλος μου η Aretha…»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Εγώ κι ο σκύλος, η Αρίθα, ο μόνος φίλος μου»
Εξαιτίας της μεγάλης αγάπης του για εκείνη σκέφτηκε να εντάξει το όνομά της στη διασκευή του τραγουδιού «Παιδί της νύχτας» που επανεκτέλεσε μαζί με τον APON.
Συγκεκριμένα σε έναν από τους στίχους ακούγεται: «Εγώ κι ο σκύλος, η Αρίθα, ο μόνος φίλος μου, που όλα του τα εξηγώ», προσθέτοντας ουσιαστικά και το όνομα του δικού του τετράποδου φίλου.
