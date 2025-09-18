magazin
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι ανάγκη να εξεταστεί γιατί είναι χρήστης ουσιών» – Η οικογένεια στην αντεπίθεση 
Go Fun 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:45 
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η οικογένεια του σε ανελέητη κόντρα. Νέες αποκαλύψεις στο Live News του MEGA

Spotlight

O Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε σύγκρουση με τους γονείς και τις δύο αδερφές του. Με συνεχείς αιχμές και καταγγελίες, οι δύο πλευρές φροντίζουν όλο και συχνότερα να επικοινωνούν τους ισχυρισμούς τους. Μετά τη μήνυση του τραγουδιστή, τα μέλη της οικογένειάς του πέρασαν στην αντεπίθεση στην εκπομπή του MEGA, Live News.

Πηγές της οικογένειας διευκρίνησαν στην εκπομπή πως «μοναδικό κίνητρο πίσω από τις κινήσεις τους είναι το καλό του καλλιτέχνη».

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του για σύστημα παρακολούθησης στο σπίτι του, χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του αλλοπρόσαλλη το τελευταίο διάστημα και παίρνουν θέση τόσο για το εξιτήριο που πήρε ο καλλιτέχνης από την ψυχιατρική κλινική, όσο και για τις απόψεις που έχει διατυπώσει κατά καιρούς περί εξαπάτησής του από την αδερφή του Βάσω, αναφορικά με το ακίνητο στη Μύκονο, που κάποτε διαχειρίζονταν μαζί.

Το ξεκίνημα γίνεται με τον κοριό που, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο Live News, εντοπίστηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ίσως τοποθέτησε μόνος του τον κοριό»

«Όλα αυτά που υποστηρίζει ο Γιώργος για τον ‘κοριό’ που δήθεν κάποιος του τοποθέτησε στο σπίτι του για να τον παρακολουθεί, αλλά και για τους ανθρώπους που λέει ότι μπαίνουν στον κήπο του σπιτιού του, δεν φαίνεται να ισχύουν» ισχυρίζεται η οικογένεια του Μαζωνάκη.

«Δεν αποκλείεται ακόμη και να τοποθέτησε μόνος του τον κοριό. Όσο για τις κάμερες, που δήθεν είναι συνδεδεμένες με τρία email, αυτό κι αν είναι αβάσιμο. Τουλάχιστον, με την οικογένειά του, είναι σίγουρο ότι δεν συνδέεται καμία πράξη παρακολούθησης» σημειώθηκε στην εκπομπή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του πως κάποιοι τον παρακολουθούσαν συνεχώς και κατέγραφαν ιδιωτικές συζητήσεις του. Συμπλήρωσε πως είχε αντιληφθεί ύποπτες κινήσεις στον κήπο του σπιτιού του.

Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα παρακολούθησης είχε εντοπιστεί το 2024, σχεδόν έναν χρόνο πριν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Για την τελευταία συνάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη με τους γονείς του, λίγες μέρες πριν ζητηθεί εισαγγελική εντολή για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, η οικογένεια υποστηρίζει ότι τα λόγια και η συμπεριφορά του τραγουδιστή, τους έκανε να πιστέψουν πως αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Μαζωνάκη

«Είμαι η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη και είμαι εδώ σήμερα για να σας εκφράσω τις ανησυχίες της οικογένειάς μου για την κατάστασή του αλλά και να σας περιγράψω περιστατικά που έλαβαν χώρα στις 4 Αυγούστου αλλά και παλαιότερα. Ο Γιώργος έχει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα. Αρχές Αυγούστου πήγαμε στο σπίτι του μετά από επικοινωνία που είχαμε μαζί του», ανέφερε στις Αρχές η Μαρία Μαζωνάκη.

Όπως περιέγραψε η μικρότερη αδερφή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν κατά διαστήματα εκτός εαυτού και τα λόγια του πολλές φορές δεν είχαν συνοχή.

«Όταν πήγαμε στο σπίτι του, έφτασε στο σημείο να αμφισβητήσει μέχρι και τον συγγενικό δεσμό με την οικογένειά μας, ζητώντας να κάνει τεστ DNA με τη μητέρα μας. Μας έλεγε ότι είμαστε έμποροι ναρκωτικών και ότι κακοποιούμε την σκυλίτσα του. Σε φίλη μου και συνεργάτιδά του, μακιγιέζ, το όνομα της οποίας σας προσκομίζω για να καταθέσει, έχει επιδείξει επιθετική σωματική συμπεριφορά στο παρελθόν και μπορεί να σας το περιγράψει και η ίδια».

«Μπορεί να πεθάνει»

Οι δύο αδερφές και η μητέρα του τραγουδιστή πήραν την απόφαση να ζητήσουν τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, με μοναδικό στόχο, όπως λένε, να τον βοηθήσουν.

«Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους, γιατί τον πιάνουν κρίσεις πανικού. Φοβόμαστε ότι μπορεί να πεθάνει. Σας παρακαλώ, είναι ανάγκη να εξεταστεί γιατί είναι χρήστης ουσιών και μπορεί να συμβεί κάτι χειρότερο. Χρειαζόμαστε βοήθεια για εκείνον».

Η οικογένεια αφήνει αιχμές για το εξιτήριο που δόθηκε στον τραγουδιστή μετά την ολιγοήμερη παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο. Είναι πεπεισμένοι πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν λύθηκε.

«Όταν έκανε η οικογένειά του το αίτημα στον εισαγγελέα για να εξεταστεί αν χρήζει νοσηλείας ή όχι, δύο ψυχίατροι αποφάνθηκαν ότι πρέπει να μπει στο ψυχιατρείο. Μετά, με ποιο σκεπτικό ένας άλλος ψυχίατρος έκρινε ότι τελικά δεν χρειάζεται νοσηλεία, είναι απορίας άξιο»

«Ο Γιώργος δεν έχει επικοινωνήσει καθόλου με τη μητέρα του εδώ και καιρό, ούτε τώρα που μπήκε στο νοσοκομείο και χειρουργήθηκε για σοβαρό θέμα υγείας. Με τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο του Γιώργου υπήρξαν πολλές και σοβαρές παρατυπίες. Όταν έκανε η οικογένειά του το αίτημα στον εισαγγελέα για να εξεταστεί αν χρήζει νοσηλείας ή όχι, δύο ψυχίατροι αποφάνθηκαν ότι πρέπει να μπει στο ψυχιατρείο. Μετά, με ποιο σκεπτικό ένας άλλος ψυχίατρος έκρινε ότι τελικά δεν χρειάζεται νοσηλεία, είναι απορίας άξιο. Στο μεταξύ, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, που έπρεπε να νοσηλεύεται, ο Γιώργος στην πραγματικότητα δεν νοσηλευόταν. Όλη μέρα ήταν έξω και πήγαινε στο ψυχιατρείο μόνο για τη διανυκτέρευση».

Όλα αυτά πάντως όχι μόνο αμφισβητούνται από την πλευρά του καλλιτέχνη, αλλά διαψεύδονται κατηγορηματικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει λόγο για ένα μεθοδευμένο σχέδιο της οικογένειάς του με μοναδικό στόχο να φρενάρουν τις μηνύσεις που ήταν αποφασισμένος να κάνει εναντίον τους, για πράξεις που ο ίδιος χαρακτηρίζει κακουργηματικού χαρακτήρα.

Tο ακίνητο στη Μύκονο

Ένα άλλο πεδίο αντιπαράθεσης έχει να κάνει με το ακίνητο της Μυκόνου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποστηρίζει σταθερά τα τελευταία χρόνια πως η αδερφή του τον εξαπάτησε και μετέφερε το σπίτι σε δική της εταιρεία, στην οποία δεν ήταν μέτοχος ο 53χρονος.

«Πέρσι, άρχισε μία δικαστική διαμάχη μεταξύ του Γιώργου και της άλλης αδελφής μας, χωρίς να υπάρχει λόγος. Αφορούσε ένα ακίνητο της Μυκόνου το οποίο δεν ανήκει στην οικογένεια ούτε στον Γιώργο. Είναι ένα σπίτι το οποίο επινοικιάζεται από την εταιρεία», λέει η Μαρία Μαζωνάκη.

Η οικογένεια του τραγουδιστή υποστηρίζει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ενημερώθηκε με γραπτό μήνυμα από την αδερφή του για το προγραμματισμένο χειρουργείο της μητέρας τους, χωρίς εκείνος να απαντήσει ποτέ.

Η οικογένεια Μαζωνάκη παραμένει χωρισμένη στα δύο, με το ραντεβού στα δικαστήρια να δείχνει αναπόφευκτο αυτήν την στιγμή.

