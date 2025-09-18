Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε η μητέρα του Κλειώ για εκείνον, μόλις βγήκε από το χειρουργείο

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης που περνάει δύσκολα τις τελευταίες ημέρες, αλλά και η μητέρα του, Κλειώ, καθώς χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο λόγω προβλήματος υγείας.

Σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, η Κλειώ Μαζωνάκη αναμένεται να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της, έχοντας πλέον ολοκληρώσει την αποθεραπεία της μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε.

Κλειώ Μαζωνάκη: «Τι κάνει ο Γιώργος;»

Tα πρώτα λόγια της μητέρας του δημοφιλή καλλιτέχνη, όταν ξύπνησε από την επέμβαση που υποβλήθηκε, ήταν: «Τι κάνει ο Γιώργος; Πώς είναι ο Γιώργος;».

Όπως αναφέρθηκε στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι και σήμερα δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά του για να μάθει πώς είναι η μητέρα του.

Η ανακοίνωση της οικογένειας Μαζωνάκη

Παράλληλα, το απόγευμα της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσω των δικηγόρων της, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται ότι ο Εισαγγελέας αποφάσισε για την εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με το MEGA, από την πλευρά της, η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, μέσω των δικηγόρων της, αναφέρει σε συνέχεια όσων το τελευταίο διάστημα έχουν λάβει χώρα:

«Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη. Είναι προφανές και αυτονόητο ότι μία μητέρα δεν χρειάζεται οποιαδήποτε πειθώ και φορτικότητα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ώστε να ενεργήσει για ό,τι θεωρεί σωστό για το παιδί της. (…)

»Ήδη από τον Μάιο του 2024 για πρώτη φορά και ιδίως τις τελευταίες ημέρες γίνεται αναφορά και προαναγγελία μηνύσεων σχετικά με ζητήματα οικονομικής φύσεως.

Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η μοναδική μέχρι σήμερα υπόθεση που αφορούσε οικονομικές διεκδικήσεις, εκφράστηκε με μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία αφού εκδικάστηκε, περαιώθηκε με την έκδοση απόφασης υπέρ της Βάσως Μαζωνάκη».