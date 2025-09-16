magazin
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του
Fizz 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:00

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει διαπιστώσει με τη βοήθεια ειδικών ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν συνομιλίες στο σπίτι του. Η καταγγελία στην αστυνομία που έφερε στο φως το Live News του ΜΕGA

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

Spotlight

Ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ήδη από τα μέσα του περασμένου Μάρτη, εξέφραζε φόβους για όλα όσα έβλεπε να συμβαίνουν. Νέες αποκαλύψεις στην πολύκροτη υπόθεση και τη ρήξη του με την οικογένεια του ήρθαν στο φως από τη συχνότητα του MEGΑ στο Live News.

H εκπομπή αποκάλυψε την καταγγελία του τραγουδιστή στην αστυνομία και όλα όσα ανέφερε για τις ύποπτες κινήσεις στον κήπο του σπιτιού του και τους φόβους που του είχαν προκαλέσει όλα όσα συνέβαιναν.

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω διαπιστώσει πως άγνωστα σε εμένα άτομα περιτριγυρίζουν σε σταθερή βάση το σπίτι μου. Τα έχω δει μάλιστα πολλές φορές να εισβάλλουν παράνομα στον κήπο του σπιτιού μου και να αποχωρούν πηδώντας από τον περίβολό του», ανέφερε στην καταγγελία του στις 14/3/25 ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο τραγουδιστής και κριτής σε τηλεοπτικό σόου ήταν πεπεισμένος πως κάποιοι ήθελαν να του κάνουν κακό και να προκαλέσουν ζημιά στη δημόσια εικόνα του.

«Εξαιτίας αυτών των περιστατικών έχω βάσιμες υποψίες πως τα συγκεκριμένα άγνωστα άτομα ανήκουν στον υπόκοσμο. Έτσι μου έχουν δημιουργήσει φόβο και ανησυχία πως πολύ σύντομα ίσως τοποθετήσουν παράνομα πράγματα στον χώρο του σπιτιού μου ή στον κήπο του, για να με ενοχοποιήσουν με κίνητρο τη δυσφήμιση της εικόνας και του κύρους μου», συνεχίζει στην καταγγελία του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ζητούσε βοήθεια και περίμενε από τους αστυνομικούς, τα αποτελέσματα της δικής τους έρευνας.

«Επομένως σας κάνω γνωστά τα ανωτέρω προς ενημέρωσή σας, σας τα καταγγέλλω και παρακαλώ θερμά για τις ενέργειές σας καθώς, ως ανακριτικοί υπάλληλοι, μπορείτε να ερευνήσετε την πιθανότητα οργάνωσης τέλεσης εγκληματικών ενεργειών εναντίον μου (όπως και εναντίον κάθε πολίτη) και να τις εξιχνιάσετε προτού να είναι αργά», τονίζει εν συνεχεία στην καταγγελία του στις 14/3/25.

Δύο χρόνια ήδη πριν από αυτή την καταγγελία, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μάθει πως κάποιοι είχαν καταφέρει να καταγράφουν εικόνα και ήχο μέσα στο σπίτι του.

«Επειδή είμαι καλλιτέχνης και ευαίσθητος άνθρωπος θα ήθελα να με βοηθήσετε προκειμένου να αποφύγω δυσάρεστες καταστάσεις»

«Επειδή είμαι καλλιτέχνης και ευαίσθητος άνθρωπος θα ήθελα να με βοηθήσετε προκειμένου να αποφύγω δυσάρεστες καταστάσεις», αναφέρεται στην καταγγελία μεταξύ άλλων.

Υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην τοποθέτηση κοριού το 2023 και τις ύποπτες κινήσεις που περιέγραψε ο τραγουδιστής στον κήπο του σπιτιού του, δυο χρόνια μετά. Ποιοι και γιατί ήθελαν να ξέρουν τις προθέσεις του;

«Είναι ένας καταγραφέας ήχου όταν υπάρχει ήχος, και δεν αφήνει ηλεκτρονικό ίχνος. Άρα για να βρεθεί ποιος το έβαλε είναι αδύνατον», ανέφερε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Μανώλης Σφακιανάκης.

«Εξαιτίας αυτών των περιστατικών έχω βάσιμες υποψίες πως τα συγκεκριμένα άγνωστα άτομα ανήκουν στον υπόκοσμο. Έτσι μου έχουν δημιουργήσει φόβο και ανησυχία πως πολύ σύντομα ίσως τοποθετήσουν παράνομα πράγματα στον χώρο του σπιτιού μου ή στον κήπο του, για να με ενοχοποιήσουν με κίνητρο τη δυσφήμιση της εικόνας και του κύρους μου»

Το συγκεκριμένο USB δεν κατέγραφε συνέχεια, αλλά μόνο όταν ανίχνευε ομιλίες, εξήγησαν στο Live News ειδικοί που θεωρούν δεδομένο πως, κάποιος ή κάποιοι έμπαιναν κατά διαστήματα στο σπίτι του τραγουδιστή, για να φορτίσουν το εξάρτημα, να ελέγξουν τη θέση του και φυσικά να σβήσουν τα αρχεία που τους ήταν αχρείαστα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να υποψιάζεται ότι κάποιοι τον παρακολουθούν, όταν διαπίστωσε τη διαρροή ιδιωτικών του συζητήσεων.

Όπως επαναλαμβάνει ο δικηγόρος του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι στεναχωρημένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Αποφασισμένος όμως να συνεχίσει μέχρι τέλους για να φανεί όλη η αλήθεια όπως λέει για την περιπέτεια που έζησε το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την καταγγελία του τραγουδιστή, «ο φόβος και η ανησυχία μου μεγιστοποιούνται λόγω του ότι την παρούσα χρονική στιγμή για διάφορους λόγους, έχω σκληρή δικαστική αντιδικία με πολύ στενά μέλη της οικογένειάς μου. Ασφαλώς οι αντίδικοί μου γνωρίζουν πως η ψευδής διασπορά ειδήσεων και ο παραμικρός αβάσιμος διασυρμός της προσωπικότητάς μου αρκούν για να στιγματίσουν τη δημόσια εικόνα μου».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιτάχυναν στο τέλος οι πωλητές – Βουτιά για την Coca Cola

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιτάχυναν στο τέλος οι πωλητές – Βουτιά για την Coca Cola

Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Πάει για ρεκόρ; 16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream
Vivid Entertainment 16.09.25

Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream

Το podcast «JennaWorld» αναδεικνύει την «ξακουστή Jenna Jameson και τις ένδοξες μέρες του πορνό» χωρίς να παραλείπει το «φάσμα από την ενδυνάμωση στην εκμετάλλευση που διέσχιζαν οι πορνοστάρ» όπως εξηγεί η δημοσιογράφος Molly Lambert στους New York Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι
An Unlikely Love Story 16.09.25

Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι

Αυτή είναι μέλος της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Αυτός είναι ο θεραπευτής της Γκουίνεθ Πάλτροου. Τώρα, η ιστορία του συγκλονιστικού γάμου τους παρουσιάζεται σε ένα ρηχό πλην ευχάριστο ντοκιμαντέρ στο Netflix. «Τουλάχιστον, όμως, έχουν την ευλογία του πρίγκιπα Χάρι» γράφει η Hannah J Davies στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»
Η άλλη φαμίλια 16.09.25

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο κληρονόμο, τον 42χρονο μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι. Ποιος είναι;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε
Ψιλά γράμματα 15.09.25

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 - Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε

Η 77η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards έριξε φως στις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές σειρές της χρονιάς, ενώ η βραδιά ήταν γεμάτη απρόβλεπτες εκπλήξεις και συνεπακόλουθες απογοητεύσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή
Κόσμος 16.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή

Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κατακερματισμός 16.09.25

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο - Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν
Κύπελλο Ελλάδας 16.09.25

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα Κυπέλλου ο Ασεχνούν, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το τρίτο, με τον Βόλο να επικρατεί με 3-1 στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης.

Σύνταξη
«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά
The Good Life 16.09.25

«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, γνωστή για την καριέρα της στη δημοσιογραφία και, πιο πρόσφατα, για τον γάμο της με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, κάνει μια αναπάντεχη δήλωση. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»

Μια μεγάλη επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του Ολυμπιακού ήταν η κατάκτηση του Youth League, όπως δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Νέων των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Σίμος, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Σύνταξη
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
Αρκούδα: Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση στη Δράμα – Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
Ντοκουμέντο 16.09.25

Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση της αρκούδας στη Δράμα - Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό

Καρέ-καρέ οι τελευταίες κινήσεις του ορειβάτη πριν από την επίθεση που δέχτηκε από την αρκούδα στη Δράμα - Το βίντεο «αποσαφηνίζει πολλά πράγματα για αυτό το περιστατικό της 10ης Ιουνίου»

Σύνταξη
Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι
On Field 16.09.25

Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι

Ο Ιρανός είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα και είναι αποκαλυπτικά τα όσα λέγονται στο προπονητικό κέντρο των πειραιωτών, για τον διεθνή σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία
Κάρολ Ναβρότσκι 16.09.25

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με τη Γερμανία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παρεμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»
Champions League 16.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»

Έτοιμος για την πρόκληση της League Phase της ιστορίας του είναι ο Ολυμπιακός και ο Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την πρεμιέρα με την Πάφο λέγοντας πως η ομάδα του θα δείξει σε όλα τα παιχνίδια την ίδια θέληση για τη νίκη. Τι είπε για Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

