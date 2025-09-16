Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του

Ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ήδη από τα μέσα του περασμένου Μάρτη, εξέφραζε φόβους για όλα όσα έβλεπε να συμβαίνουν. Νέες αποκαλύψεις στην πολύκροτη υπόθεση και τη ρήξη του με την οικογένεια του ήρθαν στο φως από τη συχνότητα του MEGΑ στο Live News.

H εκπομπή αποκάλυψε την καταγγελία του τραγουδιστή στην αστυνομία και όλα όσα ανέφερε για τις ύποπτες κινήσεις στον κήπο του σπιτιού του και τους φόβους που του είχαν προκαλέσει όλα όσα συνέβαιναν.

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω διαπιστώσει πως άγνωστα σε εμένα άτομα περιτριγυρίζουν σε σταθερή βάση το σπίτι μου. Τα έχω δει μάλιστα πολλές φορές να εισβάλλουν παράνομα στον κήπο του σπιτιού μου και να αποχωρούν πηδώντας από τον περίβολό του», ανέφερε στην καταγγελία του στις 14/3/25 ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο τραγουδιστής και κριτής σε τηλεοπτικό σόου ήταν πεπεισμένος πως κάποιοι ήθελαν να του κάνουν κακό και να προκαλέσουν ζημιά στη δημόσια εικόνα του.

«Εξαιτίας αυτών των περιστατικών έχω βάσιμες υποψίες πως τα συγκεκριμένα άγνωστα άτομα ανήκουν στον υπόκοσμο. Έτσι μου έχουν δημιουργήσει φόβο και ανησυχία πως πολύ σύντομα ίσως τοποθετήσουν παράνομα πράγματα στον χώρο του σπιτιού μου ή στον κήπο του, για να με ενοχοποιήσουν με κίνητρο τη δυσφήμιση της εικόνας και του κύρους μου», συνεχίζει στην καταγγελία του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ζητούσε βοήθεια και περίμενε από τους αστυνομικούς, τα αποτελέσματα της δικής τους έρευνας.

«Επομένως σας κάνω γνωστά τα ανωτέρω προς ενημέρωσή σας, σας τα καταγγέλλω και παρακαλώ θερμά για τις ενέργειές σας καθώς, ως ανακριτικοί υπάλληλοι, μπορείτε να ερευνήσετε την πιθανότητα οργάνωσης τέλεσης εγκληματικών ενεργειών εναντίον μου (όπως και εναντίον κάθε πολίτη) και να τις εξιχνιάσετε προτού να είναι αργά», τονίζει εν συνεχεία στην καταγγελία του στις 14/3/25.

Δύο χρόνια ήδη πριν από αυτή την καταγγελία, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μάθει πως κάποιοι είχαν καταφέρει να καταγράφουν εικόνα και ήχο μέσα στο σπίτι του.

«Επειδή είμαι καλλιτέχνης και ευαίσθητος άνθρωπος θα ήθελα να με βοηθήσετε προκειμένου να αποφύγω δυσάρεστες καταστάσεις», αναφέρεται στην καταγγελία μεταξύ άλλων.

Υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην τοποθέτηση κοριού το 2023 και τις ύποπτες κινήσεις που περιέγραψε ο τραγουδιστής στον κήπο του σπιτιού του, δυο χρόνια μετά. Ποιοι και γιατί ήθελαν να ξέρουν τις προθέσεις του;

«Είναι ένας καταγραφέας ήχου όταν υπάρχει ήχος, και δεν αφήνει ηλεκτρονικό ίχνος. Άρα για να βρεθεί ποιος το έβαλε είναι αδύνατον», ανέφερε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Μανώλης Σφακιανάκης.

Το συγκεκριμένο USB δεν κατέγραφε συνέχεια, αλλά μόνο όταν ανίχνευε ομιλίες, εξήγησαν στο Live News ειδικοί που θεωρούν δεδομένο πως, κάποιος ή κάποιοι έμπαιναν κατά διαστήματα στο σπίτι του τραγουδιστή, για να φορτίσουν το εξάρτημα, να ελέγξουν τη θέση του και φυσικά να σβήσουν τα αρχεία που τους ήταν αχρείαστα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να υποψιάζεται ότι κάποιοι τον παρακολουθούν, όταν διαπίστωσε τη διαρροή ιδιωτικών του συζητήσεων.

Όπως επαναλαμβάνει ο δικηγόρος του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι στεναχωρημένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Αποφασισμένος όμως να συνεχίσει μέχρι τέλους για να φανεί όλη η αλήθεια όπως λέει για την περιπέτεια που έζησε το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την καταγγελία του τραγουδιστή, «ο φόβος και η ανησυχία μου μεγιστοποιούνται λόγω του ότι την παρούσα χρονική στιγμή για διάφορους λόγους, έχω σκληρή δικαστική αντιδικία με πολύ στενά μέλη της οικογένειάς μου. Ασφαλώς οι αντίδικοί μου γνωρίζουν πως η ψευδής διασπορά ειδήσεων και ο παραμικρός αβάσιμος διασυρμός της προσωπικότητάς μου αρκούν για να στιγματίσουν τη δημόσια εικόνα μου».