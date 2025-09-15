magazin
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
15.09.2025 | 22:22
Ξεβράστηκε και δεύτερο πτώμα άντρα στον Θερμαϊκό
15.09.2025 | 22:12
Νέος συναγερμός για πτήση drone στην Πολωνία
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:10

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης διαπίστωσε τυχαία ότι κάποιοι είχαν καταφέρει να τον βλέπουν και να ακούνε τις συνομιλίες στο σπίτι που έμενε εν αγνοία του.

Το πότε και πώς έγινε η εγκατάσταση του usb παραμένει άγνωστο, όπως φυσικά και το πρόσωπο ή τα άτομα που έδωσαν την επίμαχη εντολή.

Πληροφορίες του Live News του MEGA αναφέρουν πως το εξάρτημα παρακολούθησης είχε τοποθετηθεί στο σαλόνι του σπιτιού και συγκεκριμένα στο πόδι του καναπέ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να υποψιάζεται ότι κάποιοι τον παρακολουθούν, όταν διαπίστωσε τη διαρροή ιδιωτικών του συζητήσεων.

Όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για κοριό παρακολούθησης με συνεχόμενη εγγραφή, πολύ μικρό σε μέγεθος. Η μπαταρία του κρατάει έως 25 ώρες, η μνήμη του φτάνει τα 16 GB, με δυνατότητα να χωρίζει τα αρχεία κάθε 5 ώρες. Όπως διαπιστώθηκε η επίμαχη συσκευή μπορούσε απλά και εύκολα να συνδεθεί σε κινητό τηλέφωνο με ένα καλώδιο.

Το συγκεκριμένο usb δεν κατέγραφε συνέχεια, αλλά μόνο όταν ανίχνευε ομιλίες, εξήγησαν στην εκπομπή ειδικοί που θεωρούν «δεδομένο πως, κάποιος ή κάποιοι έμπαιναν κατά διαστήματα στο σπίτι του τραγουδιστή, για να φορτίσουν το εξάρτημα, να ελέγξουν τη θέση του και φυσικά να σβήσουν τα αρχεία που τους ήταν αχρείαστα».

Ποιοι είχαν λόγους να παρακολουθούν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο σπίτι του; Ποιες πληροφορίες ήθελαν να αποσπάσουν εν αγνοία του; Πότε τοποθετήθηκε το επίμαχο εξάρτημα στο σαλόνι και πόσο κράτησε η κατασκοπεία του καλλιτέχνη;

Ο ίδιος όπως έχει αναφέρει σε συνεργάτες του, μπορεί να κάνει μόνο υποθέσεις. Αποδείξεις για την ώρα δεν υπάρχουν στα ερωτήματα που έχει στο μυαλό του.

Οι ειδικοί που μίλησαν στην εκπομπή του MEGA, έδειξαν επίσης τον τρόπο που αυτή η μικροσκοπική συσκευή μπορούσε να στέλνει εικόνα υψηλής ευκρίνειας σε τηλεόραση αλλά και το πώς ανιχνεύτηκε ο «κοριός» από ένα μηχάνημα χειρός, που μόλις εντοπίζει την ύποπτη συσκευή, βγάζει ηχητικές και οπτικές ειδοποιήσεις.

«Μπορεί κάποιος να τα πάρει με 20 ευρώ. Τα επαγγελματικά μπορεί να γράφουν πάνω από ένα μήνα» σχολίασε ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης.

«Ερευνούμε τα ύποπτα email»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι «στεναχωρημένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Αποφασισμένος όμως να συνεχίσει μέχρι τέλους για να φανεί όλη η αλήθεια όπως λέει για την περιπέτεια που έζησε το φετινό καλοκαίρι» αποκάλυψε στο στούντιο ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης.

«Εχθές πήραμε τεχνικό και άλλαξε τις κάμερες στο σπίτι του Γιώργου και διαπίστωσε πως ήταν συνδεδεμένες όχι μόνο με το email του Γιώργου αλλά και με ακόμα τρία-τέσσερα τα οποία είναι άγνωστα για εμάς και ερευνούμε σε ποιους ανήκουν. Οι κάτοχοι των emails είχαν πρόσβαση στις κάμερες του Γιώργου», συνέχισε ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

«Μου έλεγε καιρό για τις κάμερες αλλά μετά το περιστατικό με τον κοριό, με το Δρομοκαΐτειο που είδαμε εκεί ότι μόλις πήρε την πρώτη θεραπευτική άδεια και πήγε σπίτι του, αμέσως πήγαν στο αστυνομικό τμήμα οι συγγενείς του και είπαν για ποιο λόγο αφέθηκε ελεύθερος, είναι επικίνδυνος. Δηλαδή το πληροφορήθηκαν στο πεντάλεπτο πως ήταν σπίτι του. Αυτό μου δημιούργησε υπόνοιες και υποψίες», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το αν είναι η οικογένεια του τραγουδιστή πίσω από την παρακολούθηση, ο δικηγόρος απάντησε: «Δεν ξέρω αλλά πιθανολογώ. Όταν γνωρίζουν ότι είναι σπίτι του.

«Διερευνούμε σε ποιον ανήκουν τα emails, θα προσφύγουμε και στο ηλεκτρονικό έγκλημα και πιστεύω ότι σύντομα θα διαπιστώσουμε ποιοι είναι οι κάτοχοι. Τώρα μπήκαν στην υπόθεση τα θέματα παρακολούθησης και αυτού του κοριού που είναι σοβαρά ποινικά αδικήματα. Δεν είναι δυνατόν να τα αφήσουμε αναπάντητα», ανέφερε.

Ύποπτες κινήσεις

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η αδερφή του Βάσω

«Τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, προσφύγαμε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και καταγγείλαμε εγγράφως γεγονότα και περιστατικά που φόβιζαν τον Γιώργο. Δηλαδή έβλεπε ύποπτες κινήσεις στον κήπο του σπιτιού του και άτομα που εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν χωρίς να αναγνωρίζει ποια είναι. Ο Γιώργος κατήγγειλε ότι πίστευε ότι έμπαιναν και στο σπίτι του. Αυτό το καταγγείλαμε εγγράφως. Πήγαμε αρχικά στη ΓΑΔΑ και μετά στο αστυνομικό τμήμα», αποκάλυψε ο Γιώργος Μερκουλίδης στο Live News.

«Η μοναδική φορά που ήρθαμε σε επαφή με μέλη της οικογένειάς του -με δική μου πρωτοβουλία ως νομικός παραστάτης του Γιώργου- ήταν τον Μάρτιο του 2025 που πήρα τον δικηγόρο της αδερφής του τηλέφωνο και ζήτησα συνάντηση να διευθετήσουμε εξωδικαστικά την υπόθεση. Όντως έγινε η συνάντηση το σπίτι του Γιώργου όπου παραβρέθηκε η αδερφή του, ο σύζυγός της, ο δικηγόρος τους και εγώ με τον Γιώργο. Το κλίμα ήταν καλό, δεν υπήρξε ένταση απλά δεν βρέθηκε συμβιβαστική λύση και διατρανώσαμε ότι θα προσφύγουμε στα δικαστήρια», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, τα μέλη της οικογένειας «έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα» αν ο τραγουδιστής μπει σε ψυχιατρείο.

«Δηλαδή πίστευαν πως ο Γιώργος θα απεμπολούσε τα δικαιώματά του, δεν θα έκανε προσφυγή στη δικαιοσύνη όπως είχαμε προαναγγείλει. Και προφανώς πίστευαν πως με αυτό τον τρόπο θα αποδυναμωθεί. Από την άλλη πλευρά, ένας άνθρωπος που είναι κλεισμένος σε ψυχιατρική δομή δεν μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υπάρχει και νομικό θέμα. Πίστευαν πως θα τον αποδυναμώσουν με αυτό τον τρόπο και θα απεμπολήσει τα δικαιώματά του. Αυτό το εκτιμώ και το λέω βάσει δεδομένων».

Η μήνυση του τραγουδιστή στην αδερφή του

Το Live News αποκάλυψε όσα περιέχονται στη μήνυση που υπέβαλε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά της αδερφής του.

«Ανακάλυψα ότι η αδελφή μου Βάσω προέβη σε ψευδή και πλαστή δήλωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ καθώς και σε ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης της ετερόρρυθμης εταιρείας μας, σύμφωνα με το οποίο, δήθεν μεταβίβασα το δικό μου ποσοστό στην αδελφή μου Βάσω και στον σύζυγό της».

«Συγκεκριμένα, το ιδιωτικό συμφωνητικό είχε ημερομηνία 28/08/2023 κι έγινε δήθεν μεταξύ εμού, της αδελφής μου και του τρίτου προσώπου, του συζύγου της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του. Χρησιμοποιώντας δηλαδή, ένα πληρεξούσιο του 2014 που δεν έδινε τέτοια εντολή, μεταβίβασε μετοχές δικές μου στον εαυτό της και σε τρίτο πρόσωπο, στον σύζυγό της».

«Όσον αφορά το περιστατικό της ακούσιας νοσηλείας μου, μηνύω τα μέλη της οικογένειάς μου και την φίλη και μακιγιέζ μου για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση. Συγκεκριμένα, η φίλη μου Σ.Π. ήταν κολλητή της αδελφής μου Μαρίας και για ένα διάστημα συνεργάτιδα και μακιγιέζ μου. Με την εν λόγω μακιγιέζ διέκοψα τη συνεργασία με δική μου πρωτοβουλία τον Μάρτιο του 2024».

