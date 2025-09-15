Γιώργος Μαζωνάκης: Στο νοσοκομείο η μητέρα του τραγουδιστή με σοβαρό πρόβλημα υγείας

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, με σκοπό να καταθέσει μήνυση στην οικογένεια του, η μητέρα του περνούσε δύσκολες ώρες με την υγεία της.

Συγκεκριμένα, η Κλειώ Μαζωνάκη αντιμετώπιζε ένα ιατρικό θέμα, το οποίο την οδήγησε τελικά στο νοσοκομείο.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι συμβαίνει με την κατάσταση υγείας της μητέρας του

«Είναι σοβαρά, νοσηλεύεται έχοντας στο πλευρό της τις κόρες της. Όλα αυτά την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μήνυε για συκοφαντική δυσφήμιση», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης, στην εκπομπή Buongiorno, που προβλήθηκε σήμερα στο MEGA.

Η οικογενειακή διαμάχη και οι κόντρες

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς στις καταθέσεις συγγενών του περιγράφεται ότι είναι ψυχικά άρρωστος και επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για τρίτους.

Επίσης μηνύει ως ηθική αυτουργό την αδελφή του Βάσω, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διένεξη για οικονομικής φύσεως αδικήματα και ως φυσικούς αυτουργούς την άλλη του αδελφή, Μαρία, τους γονείς του και μια φίλη τους.

O τραγουδιστής υποστηρίζε, ότι οι συγγενείς του δεν ήταν σε θέση να κρίνουν αν χρήζει ιατρικής βοήθειας, αφού, όπως και οι ίδιοι φέρονται να παραδέχονται, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν είχαν καθημερινή επαφή μαζί του.