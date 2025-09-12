Ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε TikTok και μιλά πρώτη φορά για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
«Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία»
- Ο ΟΗΕ εγκρίνει με συντριπτική πλειοψηφία τη δήλωση για τη λύση των δύο κρατών
- Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες
- Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
- Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μιλήσει απευθείας στο κοινό για όλους και για όλα, ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού του και την καρδιά του μέσα από το TikTok.
Το κοινό του TikTok τον υποδέχθηκε θερμά, με το πρώτο του video να αναφέρεται όλο νόημα σε όσα βίωσε τον Αύγουστο και να γνωρίζει αμέσως μεγάλη απήχηση.
«Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του και τραγουδάει απόσπασμα από την επιτυχία του «Τρελός».
Δείτε το βίντεο
View this post on Instagram
Τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης θα δώσει συνέχεια με αλεπάλληλα videos στο TikTok, όπου θα μιλά ευθέως για όλα και θα μοιράζεται σκέψεις και στιγμές του.
Ταυτόχρονα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, με νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σύντομα από την Panik Records και live εμφανίσεις στην Αθήνα.
- Νεπάλ: Διάλυση της Βουλής και βουλευτικές εκλογές στις 5 Μαρτίου 2026
- Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας
- Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»
- Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ
- O Στάρμερ παραδίδει την Μεγάλη Βρετανία στην ακροδεξιά
- Αγγλικά σενάρια για το μέλλον του Μουρίνιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις