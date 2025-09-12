Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο κοριός που είχαν βάλει στο σπίτι του – Όλα όσα έγιναν το πρωί στην Ευελπίδων

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε στην αντεπίθεση. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του γνωστού τραγουδιστή με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, μετά τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαϊτειο τον Αύγουστο που μας πέρασε.

Το πρωί της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε μια συσκευή παρακολούθησης. Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στην κάμερα του MEGA, είπε πως «ζήτησε τη βοήθειά μου, γιατί είχε την αίσθηση πως τον παρακολουθούν. Στο σπίτι του βρήκαμε ένα usb παρακολούθησης».

Όπως τόνισε ο επίτιμος πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων, μέσω του usb κάποιοι είχαν πρόσβαση στις κάμερες του σπιτιού του Γιώργου Μαζωνάκη, να βλέπουν τον ίδιο και τους επισκέπτες του, αλλά και να ακούν τις συνομιλίες του.

«Του είπα να μην αγγίξουμε τη συσκευή και του εξήγησα τις νόμιμες ενέργειες σε περίπτωση που ήθελε να καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία» συμπλήρωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Τα χαρακτηριστικά του «κοριού» είναι τα εξής:

– Κοριός παρακολούθησης με συνεχόμενη εγγραφή

– Μέγεθος: 68 x 21 x 9 χιλιοστά

– Μπαταρία: έως 25 ώρες

– Μνήμη: 16GB / έως 180 ώρες

– Αυτόματη εγγραφή split: Χωρίζει τα αρχεία κάθε 5 ώρες

– Δυνατότητα σύνδεσης με κινητό με καλώδιο

«Θέλω να ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία, που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα»

Λίγες ώρες μετά, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχοντας δίπλα του τον δικηγόρο του Γιώργο Μερκουλίδη, βρέθηκε στα δικαστήρια στην Ευελπίδων όπου υπέβαλε μήνυση κατά μελών της οικογένειάς του αλλά και σε ένα φιλικό του πρόσωπο.

«Ο ένας λόγος είναι ο εγκλεισμός μου στο Δρομοκαΐτειο, Παραμονή της Παναγίας. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία, που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα» δήλωσε λίγο μετά στους δημοσιογράφους ο γνωστός τραγουδιστής.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του

Το πρωί ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργος Μερκουλίδης δήλωσε: «Υποβάλαμε μήνυση εναντίον των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του Γιώργου, αυτές τις λίγες μέρες στο δημόσιο ψυχιατρείο, Δρομοκαΐτειο.

Στη μήνυσή μου τους αναφέρω, είναι όλα τα μέλη της οικογένειας και μια φίλη της οικογένειας.

Το πρόσωπο αυτό είχε παλαιότερα και μια επαγγελματική σχέση με τον Γιώργο. Η μήνυση έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές».