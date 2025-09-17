Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Μαρία λέει: «Με έχει μπλοκάρει από παντού»

Η κόντρα μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο αδερφών του και των γονιών του καλά κρατεί. Ο τραγουδιστής ήδη ακολουθεί τη νομική οδό για την επίλυση των διαφωνιών τους και μάλιστα πριν λίγες ημέρες βρέθηκε στα δικαστήρια, όπου κατέθεσε μηνύσεις εναντίον της οικογένειας του.

Μαρία Μαζωνάκη: Η ανύπαρκτη επικοινωνία με τον αδερφό της

«Να χρησιμοποιήσω το πρόβλημα υγείας της μητέρας μου για να προκαλέσω το συναίσθημα του αδελφού μου; Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο», είπε η αδερφή του τραγουδιστή στην εκπομπή «Πρωινό».

«Το μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας το έστειλα μέσω Instagram γιατί εδώ και περίπου έναν χρόνο με έχει μπλοκάρει από παντού και επειδή ξέρω ότι το διαχειρίζεται ο ίδιος, και άλλοι αλλά κυρίως ο ίδιος, γι’ αυτό το έστειλα εκεί.

Γιατί ήθελα να ξέρει, δεν ήθελα αν συμβεί κάτι να γυρίσει και να μου πει γιατί δεν μου είπατε κάτι», είπε αρχικά η Μαρία Μαζωνάκη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε στο πρόβλημα υγείας της μητέρας του

Η Μαρία Μαζωνάκη πρόσθεσε επίσης: «Δυστυχώς ο Γιώργος παρά το ότι ενημερώθηκε, δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας.

Ούτε άμεσα ούτε μέσω τρίτου. Και δεν περίμενα κιόλας να επικοινωνήσει… Ο κόσμος αγαπάει τόσο πολύ τον Γιώργο που από τη μία μου είναι ευχάριστο γιατί αγαπάνε τον αδελφό μου, αγαπάνε το αίμα μου αλλά από την άλλη ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει.

Τι να του πεις αυτού του κόσμου; Δεν μπορώ να τους κακολογήσω…».