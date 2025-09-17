magazin
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
17.09.2025 | 20:17
Όχημα έπεσε πάνω στην πύλη του FBI στο Πίτσμπουργκ – Ο οδηγός άφησε μια σημαία και… έφυγε!
Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται
Fizz 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:00

Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται

«Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή

Η ένταση ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη, τα δύο αδέλφια του και τους γονείς του συνεχίζεται. Ο γνωστός καλλιτέχνης έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να επιλύσει τις διαφορές τους και πριν από λίγες ημέρες εμφανίστηκε στο δικαστήριο, καταθέτοντας μηνύσεις κατά της οικογένειάς του.

Σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξεων, οι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσαν νέα ανακοίνωση με αφορμή την προαναγγελία επιπλέον μηνύσεων από τον τραγουδιστή. Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, αρχικά, ότι η απόφαση για την ακούσια εξέτασή του ελήφθη αποκλειστικά από τη μητέρα του και την αδελφή του, Μαρία, χωρίς την εμπλοκή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις οικονομικές διαφορές του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του, Βάσω, τονίζοντας ότι η υπόθεση έχει ήδη οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Μάλιστα, σημειώνεται πως η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα εκδόθηκε υπέρ της τελευταίας.

«Είναι προφανές και αυτονόητο ότι μία μητέρα δεν χρειάζεται οποιαδήποτε πειθώ και φορτικότητα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ώστε να ενεργήσει για ό,τι θεωρεί σωστό για το παιδί της.»

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Σύμφωνα με το MEGA, από την πλευρά της, η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, μέσω των δικηγόρων της, αναφέρει σε συνέχεια όσων το τελευταίο διάστημα έχουν λάβει χώρα:

«Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη. Είναι προφανές και αυτονόητο ότι μία μητέρα δεν χρειάζεται οποιαδήποτε πειθώ και φορτικότητα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ώστε να ενεργήσει για ό,τι θεωρεί σωστό για το παιδί της. (…)

»Ήδη από τον Μάιο του 2024 για πρώτη φορά και ιδίως τις τελευταίες ημέρες γίνεται αναφορά και προαναγγελία μηνύσεων σχετικά με ζητήματα οικονομικής φύσεως. Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η μοναδική μέχρι σήμερα υπόθεση που αφορούσε οικονομικές διεκδικήσεις, εκφράστηκε με μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία αφού εκδικάστηκε, περαιώθηκε με την έκδοση απόφασης υπέρ της Βάσως Μαζωνάκη».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

Economy
Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Champions League
inTown
H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει
Σωστός σε όλα 17.09.25

H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει

Ο μύθος λέει ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπρεπε να «αποκρούσει» μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Τζέιν Φόντα και της «ερωτευμένης» Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Ακόμη και η Μέριλ Στριπ παραδέχτηκε ότι ήταν «τελείως ερωτευμένη» μαζί του στα γυρίσματα του «Πέρα από την Αφρική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της
Money, money, money 17.09.25

Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της

Η 37χρονη pop star Αντέλ αποφάσισε να πει το «ναι» στις πιέσεις των εκδοτικών ομίλων και έκλεισε συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για την κυκλοφορία της αυτοβιογραφία της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς
Κοινό όραμα 16.09.25

«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1996 και παντρεύτηκε το 2009 σε μια κλειστή τελετή στην πατρίδα της Ζάγκαρς, το Αμβούργο της Γερμανίας – κοινό του όραμα ο ακτιβισμός για το περιβάλλον. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας
Όλα όσα έγιναν 16.09.25

Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Πολλά τα παραλειπόμενα από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ που έφερε τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με τον ατιμασμένο πρίγκιπα Άντριου εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του
Εξελίξεις 16.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει διαπιστώσει με τη βοήθεια ειδικών ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν συνομιλίες στο σπίτι του. Η καταγγελία στην αστυνομία που έφερε στο φως το Live News του ΜΕGA

Σύνταξη
Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Πάει για ρεκόρ; 16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream
Vivid Entertainment 16.09.25

Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream

Το podcast «JennaWorld» αναδεικνύει την «ξακουστή Jenna Jameson και τις ένδοξες μέρες του πορνό» χωρίς να παραλείπει το «φάσμα από την ενδυνάμωση στην εκμετάλλευση που διέσχιζαν οι πορνοστάρ» όπως εξηγεί η δημοσιογράφος Molly Lambert στους New York Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι
An Unlikely Love Story 16.09.25

Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι

Αυτή είναι μέλος της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Αυτός είναι ο θεραπευτής της Γκουίνεθ Πάλτροου. Τώρα, η ιστορία του συγκλονιστικού γάμου τους παρουσιάζεται σε ένα ρηχό πλην ευχάριστο ντοκιμαντέρ στο Netflix. «Τουλάχιστον, όμως, έχουν την ευλογία του πρίγκιπα Χάρι» γράφει η Hannah J Davies στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»
Η άλλη φαμίλια 16.09.25

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο κληρονόμο, τον 42χρονο μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι. Ποιος είναι;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: «Γκέλα» στο φινάλε για τη Λάρισα
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: «Γκέλα» στο φινάλε για τη Λάρισα

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ πήρε προβάδισμα στο σκορ δύο φορές, η Μαρκό απάντησε ισάριθμες με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο 2-2 στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Champions League 17.09.25

Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League μετά από 5 χρόνια και ο ηγέτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, δίνει το «παρών» στο Καραϊσκάκη.

Σύνταξη
Εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκη, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League (vid, pics)
Champions League 17.09.25

Εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκη, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League (vid, pics)

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και οι οπαδοί του έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και στο αποψινό παιχνίδι με την Πάφο. Κλέβει την παράσταση το κορεό των οργανωμένων οπαδών της ομάδας του λιμανιού

Σύνταξη
«Αναπάντητα ερωτήματα και ατιμωρησία» καταγγέλλει η αντιπολίτευση, δύο χρόνια μετά την τραγωδία των ΕΔ στη Λιβύη
«Δυο χρόνια σιωπή» 17.09.25

«Αναπάντητα ερωτήματα και ατιμωρησία» καταγγέλλει η αντιπολίτευση, δύο χρόνια μετά την τραγωδία των ΕΔ στη Λιβύη

Απαντήσεις από την κυβέρνηση για τα αίτια της τραγικής κατάληξης της στρατιωτικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 άτομα, ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Δε θέλω να θυμάμαι»: Το σπαρακτικό αντίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ στην κόρη της, η αυτοκτονία και τα ναρκωτικά
Νέο βιβλίο 17.09.25

«Δε θέλω να θυμάμαι»: Το σπαρακτικό αντίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ στην κόρη της, η αυτοκτονία και τα ναρκωτικά

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό People, η Πρισίλα Πρίσλεϊ μιλάει με συγκλονιστικό τρόπο για τον θάνατο της κόρης της, Λίσα Μαρί, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια, σε ηλικία 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Σαρωτικοί οι Βοιωτοί, σε δύσκολη θέση ο «δικέφαλος» (vid)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Σαρωτικοί οι Βοιωτοί, σε δύσκολη θέση ο «δικέφαλος» (vid)

Ο Λεβαδειακός, με ηγέτη τον Φίλων, πήρε σπουδαία νίκη στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, βάζοντας τον ΠΑΟΚ με το «καλημέρα» σε δύσκολη θέση σχετικά με την πρώτη 4άδα.

Σύνταξη
Sold out για 13η συνεχόμενη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Champions League 17.09.25

Sold out για 13η συνεχόμενη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο κόσμος των «ερυθρόλευκων» είναι και πάλι ο 12ος παίκτης, γεμίζοντας το φαληρικό γήπεδο.

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Athens Καλλιθέα 1-0: Πρώτη ελληνική νίκη εν μέσω αποδοκιμασιών
Κύπελλο Ελλάδας 17.09.25

Πρώτη ελληνική νίκη για τον Παναθηναϊκό εν μέσω αποδοκιμασιών (1-0)

Με σκόρερ τον Ντέσερς ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλλιθέα και άρχισε με νίκη το Κύπελλο Ελλάδας. Αποδοκιμασίες για Αλαφούζο, Παπαδημητρίου και Κομπότη από τους οπαδούς του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος
Champions League 17.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος

LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, κόντρα στην Πάφο. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Παύλος Φύσσας: Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του – Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ
Όλοι μαζί 17.09.25

Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα - Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε βάναυσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά - Ο θάνατός του ξετύλιξε το «κουβάρι» του φασισμού και οδήγησε την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στη φυλακή

Σύνταξη
Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)
Παγκόσμιο στίβου 17.09.25

Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου που κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του μήκους, στο Παγκόσμιο του Τόκιο, στάθηκε στους τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να πιάσει τις επιδόσεις που ήθελε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)
Άλλα Αθλήματα 17.09.25

Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τον χειρότερο αγώνα της καριέρας του, όπως ο ίδιος επεσήμανε και ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης, Σπύρος Γιαννιώτης, ήταν από αυτούς που έσπευσαν να τον στηρίξουν.

Σύνταξη
«Ξαναζεσταμένο φαγητό» από Μητσοτάκη για να πείσει – Στενό μαρκάρισμα σε ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 17.09.25 Upd: 19:46

«Ξαναζεσταμένο φαγητό» από Μητσοτάκη για να πείσει – Στενό μαρκάρισμα σε ΠΑΣΟΚ

Με τα πρώτα δείγματα από τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ να μην είναι ενθαρρυντικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα με... μπαγιάτικο φαγητό.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων διαπίστωσε η αντιπροσωπεία του ΕΚ
Επίσημη επίσκεψη 17.09.25

Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων διαπίστωσε αντιπροσωπεία του ΕΚ στην Κέρκυρα

Δεκαμελής αντιπροσωπεία του ΕΚ συναντήθηκε με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην Κέρκυρα για να συζητήσει προτεραιότητες της περιφερειακής ανάπτυξης και επενδυτικές πολιτικές

Σύνταξη
Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ
Διπλωματία 17.09.25

Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ

Αίσια έκβαση του διαλόγου για την οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη θα βάλει οριστικό τέλος στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ποια η σημασία της Chevron.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή
Αεροπορική επίδειξη 17.09.25

Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή

Με μια παραδοσιακή στρατιωτική τελετή υποδέχθηκε στο κάστρο του Ουίνδσρο τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς Κάρολος. Κοινή πτήση αμερικανικών και βρετανικών πολεμικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο (pics)
Champions League 17.09.25

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο (pics)

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι κόντρα στην Πάφο, για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. - Η σύνθεση της κυπριακής ομάδας.

Σύνταξη
Από τη στέψη της Ελισάβετ στο Ουίνδσορ του Καρόλου: Η δια βίου έλξη του Τραμπ για τη βρετανική μοναρχία
The Good Life 17.09.25

Από τη στέψη της Ελισάβετ στο Ουίνδσορ του Καρόλου: Η δια βίου έλξη του Τραμπ για τη βρετανική μοναρχία

Εβδομήντα χρόνια μετά τη στέψη της Ελισάβετ, που παρακολούθησε παιδί στη Νέα Υόρκη μαζί με τη μητέρα του, ο Τραμπ επιστρέφει στο Ουίνδσορ ως ο μοναδικός Αμερικανός πρόεδρος με δύο κρατικές προσκλήσεις.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Γνώριζα για την αποχώρηση του Ντιαντί, το 1,5 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει πολύ τον Άρη»
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Χιμένεθ: «Γνώριζα για την αποχώρηση του Ντιαντί, το 1,5 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει πολύ τον Άρη»

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε στην έντονη ζέστη που υπήρχε στο Αγρίνιο, ενώ σε ερώτηση για την παραχώρηση του Ντιαντί, είπε οτι το ποσό που λάβει ο Άρης θα βοηθήσει πολύ τον σύλλογο οικονομικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρκογιαννάκη για Λοβέρδο: Ο Μητσοτάκης μίλησε για εκλογές το 2027, αλλά ξεκίνησε εκλογικές λίστες – Μάλλον άκουσε τον Ανδρουλάκη
«Βέρτιγκο ΝΔ» 17.09.25

Μαρκογιαννάκη για Λοβέρδο: Ο Μητσοτάκης μίλησε για εκλογές το 2027, αλλά ξεκίνησε εκλογικές λίστες – Μάλλον άκουσε τον Ανδρουλάκη

«Ο καθένας κρίνεται για τη διαδρομή του», σχολίασε τη μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία η Όλγα Μαρκογιαννάκη, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται για εκλογές

Σύνταξη
