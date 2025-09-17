Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται
«Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή
Η ένταση ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη, τα δύο αδέλφια του και τους γονείς του συνεχίζεται. Ο γνωστός καλλιτέχνης έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να επιλύσει τις διαφορές τους και πριν από λίγες ημέρες εμφανίστηκε στο δικαστήριο, καταθέτοντας μηνύσεις κατά της οικογένειάς του.
Σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξεων, οι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσαν νέα ανακοίνωση με αφορμή την προαναγγελία επιπλέον μηνύσεων από τον τραγουδιστή. Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, αρχικά, ότι η απόφαση για την ακούσια εξέτασή του ελήφθη αποκλειστικά από τη μητέρα του και την αδελφή του, Μαρία, χωρίς την εμπλοκή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.
Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις οικονομικές διαφορές του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του, Βάσω, τονίζοντας ότι η υπόθεση έχει ήδη οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Μάλιστα, σημειώνεται πως η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα εκδόθηκε υπέρ της τελευταίας.
«Είναι προφανές και αυτονόητο ότι μία μητέρα δεν χρειάζεται οποιαδήποτε πειθώ και φορτικότητα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ώστε να ενεργήσει για ό,τι θεωρεί σωστό για το παιδί της.»
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Σύμφωνα με το MEGA, από την πλευρά της, η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, μέσω των δικηγόρων της, αναφέρει σε συνέχεια όσων το τελευταίο διάστημα έχουν λάβει χώρα:
«Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη. Είναι προφανές και αυτονόητο ότι μία μητέρα δεν χρειάζεται οποιαδήποτε πειθώ και φορτικότητα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ώστε να ενεργήσει για ό,τι θεωρεί σωστό για το παιδί της. (…)
»Ήδη από τον Μάιο του 2024 για πρώτη φορά και ιδίως τις τελευταίες ημέρες γίνεται αναφορά και προαναγγελία μηνύσεων σχετικά με ζητήματα οικονομικής φύσεως. Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η μοναδική μέχρι σήμερα υπόθεση που αφορούσε οικονομικές διεκδικήσεις, εκφράστηκε με μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία αφού εκδικάστηκε, περαιώθηκε με την έκδοση απόφασης υπέρ της Βάσως Μαζωνάκη».
