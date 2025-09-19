magazin
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Go Fun 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:00

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η ρήξη με την οικογένεια του συνεχίζουν να απασχολούν την ειδησεογραφία με την τηλεοπτική εκπομπή του MEGA, Live News, να καταγράφει το χρονικό της ανατροπής στις σχέσεις του τραγουδιστή με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους.

Το δέσιμο μάνας και γιου αποτύπωναν για χρόνια μία σειρά από εικόνες, στα νυχτερινά κέντρα που εμφανιζόταν ο τραγουδιστής, σε συναυλίες με τη μητέρα του Κλειώ να χορεύει ζεϊμπέκικο, στις αφιερώσεις του ερμηνευτή ακόμα και μέσα από το αυτοκίνητό του και φυσικά μέσα από τις συνεντεύξεις του.

Συγκινημένος όταν έβλεπε τη μητέρα του να χορεύει μπροστά του, γεμάτος ικανοποίηση όταν την άκουγε να μιλάει για εκείνον, κολλημένος δίπλα της τις νύχτες που τον παρακολουθούσε από κοντά στα μπουζούκια. Ήταν, όπως έλεγε, το μεγάλο του στήριγμα, εκείνη που τον μεγάλωσε και παρέμεινε δίπλα του όσο προσπαθούσε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.

Όλα έχουν αλλάξει πλέον και τα πάντα φέρεται να έχουν ανατραπεί. Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η μητέρα του Κλειώ, μοιάζουν σαν δυο ξένοι που δεν τους συνδέει το παραμικρό, με τις αιχμές και τις καταγγελίες του τραγουδιστή, μέσω του δικηγόρου του, να ρίχνουν το τελευταίο διάστημα όλο και συχνότερα «λάδι στη φωτιά».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην επικοινώνησε με τη μητέρα του ούτε όταν έμαθε για το πρόβλημα υγείας που την έστειλε σε νοσοκομείο. Πηγές από την οικογένειά του, ανέφεραν στο Live News πως είχαν φροντίσει να ενημερωθεί.

«Παρασύρθηκε»

Η ρήξη στην σχέση με τη μητέρα και τις αδερφές του, γίνεται αντιληπτή και από το περιεχόμενο δηλώσεών του στο πέρασμα των χρόνων.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θεωρεί πως η μητέρα του παρασύρθηκε από τις δύο αδερφές του και δεν ήταν κοντά του όταν την χρειαζόταν. Τίποτα αυτήν την στιγμή δεν δείχνει να υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμού και μίας νέας προσέγγισης.

Πριν από λίγες μέρες, στις 3 Σεπτεμβρίου, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε μία νέα προσπάθεια προσέγγισης μέσα από μία βαθιά συναισθηματική ανάρτηση.

«Οι πιο δυνατές ευχές είναι της μητέρας. Παιδί μου, όπου και αν είσαι, ο Θεός να σε ευλογεί. Όπου και αν πας, ο Θεός να σε καθοδηγεί. Ό,τι και αν αποφασίσεις, ο Θεός να σε βοηθά. Ο Θεός να σε φυλάει όλη σου τη ζωή. Γράψε Αμήν και θα σου συμβούν υπέροχα πράγματα» έγραψε.

Αυτήν την στιγμή, οι σχέσεις μάνας και γιου δείχνουν χειρότερες από ποτέ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δείχνει να έχει πάρει τις αποφάσεις του και οι επόμενες κινήσεις του αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 «Είναι χρήστης ουσιών»: Η απάντηση του

Μέσω του δικηγόρου του ο καλλιτέχνης απάντησε στα όσα ανέφεραν στο Live News πηγές από την οικογένειά του, δηλώνοντας ενοχλημένος.

Ο Μαζωνάκης κάνει λόγο για ανακρίβειες και ψέματα, για «συντονισμένη επίθεση που εξελίσσεται σε βάρος του» και για διαρροές που στόχο έχουν να βλάψουν την εικόνα του.

Όλα αυτά ενώ ο καλλιτέχνης έχει πληγωθεί από την απώλεια της αγαπημένης του σκυλίτσας. Η Αρίθα, όπως έλεγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν η πιο πιστή φίλη του, τα τελευταία χρόνια, το μεγάλο του στήριγμα. Για εκείνη είχε παραφράσει στίχους του τραγουδιού «Παιδί της νύχτας».

Με εκείνη ανέβαζε όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια βίντεο και φωτογραφίες. Κοντά του χειμώνα – καλοκαίρι. Στο σπίτι που έμεναν, σε ταξίδια που έκαναν, σε ασκήσεις γυμναστικής, σε βόλτες από το κέντρο της Αθήνας μέχρι σε παραλίες στα νότια προάστια. Ήθελε να την αισθάνεται πάντα κοντά του.

Τα βίντεο που δημοσίευε με την Αρίθα γίνονταν viral στα social media μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθούσε να την εκπαιδεύσει, να την κάνει να αισθάνεται ασφάλεια κοντά του και να της ανταποδώσει την αγάπη που έπαιρνε από εκείνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθούσε χθες το μεσημέρι να μαζέψει τα κομμάτια του. Πληροφορίες μάλιστα, αναφέρουν πως η απώλεια της αγαπημένης του σκυλίτσας είχε σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσει να πάει στα γυρίσματα του The Voice και η απώλεια της τον συνέτριψε και ήρθε σε μια περίοδο που μάλλον την είχε ανάγκη περισσότερο από ποτέ.

Τη μέρα που έμαθε για τους ισχυρισμούς μελών της οικογένειάς του, τόσο για το παρασκήνιο της νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο, όσο και για τη ρήξη στη σχέση τους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει λόγο για μια απαράδεκτη διαρροή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και για προσπάθεια κάποιων να μην υπάρξει αντίλογος.

Η πλευρά του τραγουδιστή βλέπει μια οργανωμένη προσπάθεια κατασυκοφάντησής του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επαναλαμβάνει μέσω του δικηγόρου του, ότι δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια η παραμικρή επαφή με την οικογένειά του και ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την ψυχολογική του κατάσταση, ούτε οι αδερφές ούτε οι γονείς του.

Η αλήθεια για τις άδειες από το Δρομοκαΐτειο

Για τις άδειες που του χορηγήθηκαν στο Δρομοκαΐτειο, η πλευρά του τραγουδιστή παραπέμπει στους γιατρούς και το πλαίσιο που ισχύει για τους ασθενείς.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επαναλαμβάνει σταθερά, μέσω του δικηγόρου του πως ακολούθησε τις οδηγίες των γιατρών και πως πήρε εξιτήριο, όταν όλες οι εξετάσεις που έκανε βγήκαν καθαρές.

Το Live News αποκαλύπτει όλα όσα είχε καταγράψει η Ελληνική Αστυνομία το Σάββατο 16 Αυγούστου μετά από κλήση που είχε κάνει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη στο 100. Το τηλεφώνημα έγινε αφού είχε προηγηθεί άδεια του τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο.

Η καταγγελία που έγινε αναφέρει:

«Υπάρχει εισαγγελική εντολή για τον εγκλεισμό του Γιώργου στο ψυχιατρείο, αλλά παρόλα αυτά εκείνος είναι εκτός νοσοκομείου και έχει γυρίσει σπίτι του. Σας παρακαλώ πολύ, υπάρχει κίνδυνος και για τον εαυτό του, αλλά και για εμάς, την οικογένειά του. Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;».

Αμέσως μετά την καταγραφή της καταγγελίας, άτομα της ομάδα ΔΙΑΣ μετέβησαν στο ψυχιατρείο με την αναφορά των αστυνομικών να γράφει: «Δεν διαπιστώθηκε η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη πέριξ του νοσοκομείου».

«Σύννομες οι άδειες από το Δρομοκαΐτειο»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ και εργαζομένων του Δρομοκαΐτειου ανέφερε πώς οι άδειες που χορηγήθηκαν στον γνωστό καλλιτέχνη είναι σύννομες και σύμφωνες με το θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Όπως μάλιστα τόνισε ο κ. Γιαννάκος: «Ο κ. Μαζωνάκης έπαιρνε τις θεραπευτικές του άδειες κατόπιν συμφωνίας  με τον γιατρό και τις τηρούσε απαρέγκλιτα. Γύριζε στο νοσοκομείο στην ώρα του».

Ενώ στην ερώτηση μήπως υπήρξε κάποια παρέμβαση για ευνοϊκή μεταχείριση του γνωστού καλλιτέχνη ο Μιχάλης Γιαννάκος ξεκαθάρισε:

«Στις εισαγγελικές εντολές του κάθε ασθενούς επειδή εμπλέκεται εισαγγελία, αστυνομία ο θεράπων ιατρός, θα ήταν ο ίδιος αυτοκαταστροφικός αν δεχόταν παρεμβάσεις. Κατηγορηματικά δεν υπήρχε καμία παρέμβαση στους θεράποντες ιατρούς από πουθενά».

Πηγές της οικογένειας ανέφεραν στο Live News πως θεωρούν πολύ πιθανό πίσω από τις αναφορές του Γιώργου Μαζωνάκη για σύστημα παρακολούθησης στο σπίτι του, να κρύβεται ο ίδιος. Κάτι που η πλευρά του τραγουδιστή διαψεύδει κατηγορηματικά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφέρει πως μπήκε σε σκέψεις για τα όσα συνέβαιναν σπίτι του, όταν διαπίστωσε πως είχαν διαρρεύσει ιδιωτικές συζητήσεις του και όταν είχαν γίνει αντιληπτές από τον ίδιο ύποπτες κινήσεις στον κήπο του σπιτιού του.

Σύνταξη
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
