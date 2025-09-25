«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή

Ο Νίκος Γρίτσης άνοιξε τα χαρτιά του για την προσωπική ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της σχέσης του τραγουδιστή με την οικογένειά του και τα συναισθήματα που τον κυριεύουν αυτή την περίοδο.

Ο γνωστός στιχουργός και στενός φίλος του Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για την ένταση που έχει προκύψει ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τους δικούς του, με αφορμή την ακούσια εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο στα μέσα Αυγούστου.

«Η οικογένειά του ήταν ό,τι πιο αγαπημένο είχε στη ζωή του»

«Ο Γιώργος έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτό φαίνεται. Η οικογένειά του ήταν ό,τι πιο αγαπημένο είχε στη ζωή του. Δεν υπήρξε κάτι πιο σημαντικό για τον Γιώργο σε όλη την καριέρα του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γρίτσης.

«Φαντάζομαι, σε αυτή τη φάση, είναι και λίγο θυμωμένος. Πιστεύω όμως ότι με τον καιρό αυτό θα καταλαγιάσει μέσα του», είπε στη συνέχεια.

Στη συνέχεια, ο στιχουργός αναφέρθηκε αμοιβαία φροντίδα που χαρακτήριζε τη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του: «Ο Γιώργος σε όλη του τη ζωή φρόντιζε την οικογένειά του και η οικογένειά του φρόντιζε τον Γιώργο. Αυτό ήταν κάτι που έπιανα πάντα». Ενώ, τόνισε ότι η τρέχουσα διαμάχη πλήττει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον τραγουδιστή: «Τον έχει πειράξει πάρα πολύ, όσο τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να τον πειράξει. Μιλάμε για δύο πολύ αγαπημένα αδέρφια που ο ένας θαύμαζε τον άλλον».

«Τον έχει πειράξει πάρα πολύ, όσο τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να τον πειράξει. Μιλάμε για δύο πολύ αγαπημένα αδέρφια που ο ένας θαύμαζε τον άλλον.»

Παρά την δυσκολία της συνθήκης, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Νίκου Γρίτση, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει χάσει την πίστη του στη ζωή και στην τέχνη του: «Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά ούτε με τους όρους υλικούς και οικονομικούς. Η συμβουλή μου, αν και είμαι δύο χρόνια μεγαλύτερος από αυτόν, είναι να συνεχίσει να τραγουδά δυνατά γιατί αυτό είναι η ζωή του. Τα υπόλοιπα θα έρθουν».

Ολοκληρώνοντας, ο Νίκος Γρίτσης επεσήμανε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει βλάψει ποτέ κανέναν άλλο, παρά μόνο τον ίδιο του τον εαυτό. «Δεν πείραξε κανέναν. Μόνο τον εαυτό του, ίσως κάποιες φορές, αλλά ποτέ άλλον άνθρωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της αυτοφροντίδας και της ψυχικής γαλήνης, ειδικά όταν οι οικογενειακές και προσωπικές δυσκολίες γίνονται πιεστικές: «Η συμβουλή μου είναι να δίνει προσοχή στον εαυτό του, να προστατεύει τη φωνή και την ψυχή του, και να μην αφήνει τίποτα να τον ρίχνει».

«Η συμβουλή μου είναι να δίνει προσοχή στον εαυτό του, να προστατεύει τη φωνή και την ψυχή του, και να μην αφήνει τίποτα να τον ρίχνει.»

«Εύχομαι στον Γιώργο να αναστηθεί»

Η υποστήριξη για τον τραγουδιστή δεν σταμάτησε στις δηλώσεις του στιχουργού, καθώς και ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στην κάμερα του MEGA για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη στιγμή που τον βοήθησε.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα. Τον αγαπώ πολύ ως τραγουδιστή. Όταν τον χρειάστηκα με βοήθησε, ενώ άλλοι είχαν αρνηθεί», είπε.

«Ήρθε δωρεάν, βάζοντας λεφτά από την τσέπη του. Ήταν τόσο καλός και συνεσταλμένος, ζήτησε να μην το πω πουθενά».

«Είναι άδικο για την καλοσύνη της ψυχής του όλο αυτό που έγινε με τα media. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, δεν ξέρω αν παίρνει ουσίες ή όχι, πάντως δεν είναι τρόπος αυτός να τον πας σε ένα ψυχιατρείο για να κόψει τις ουσίες, εάν κάνει. Εύχομαι στον Γιώργο να αναστηθεί».