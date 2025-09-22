«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, έσπασε τη σιωπή της για την υπόθεση που έχει προκύψει μετά τον ακούσιο εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει επιχειρήσει να έρθουν σε επαφή, αν και της λείπει η επικοινωνία μαζί του.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», όπου και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την δημοσιότητα που έχει πάρει η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή.

«Δεν είμαστε καλά. Έχουν βγει όλα προς τα έξω. Περισσότερα ξέρετε εσείς από εμάς. Δε θέλω να δώσω περαιτέρω [έκταση]. Κακώς έχουν βγει προς τα έξω όλες οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει», δήλωσε αρχικά, πριν αναφερθεί στον «καλό σκοπό» πίσω από τις πράξεις της οικογένειας.

«Όλη την οικογένεια τη στενοχωρεί αυτό που συνέβη. Αυτό που θέλουμε εμείς, είναι να είναι καλά ο Γιώργος. Αισθάνομαι τραγικά [που βγήκε στη δημοσιότητα η κατάθεσή μου]. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο διακριτικά γίνεται και έγινε σούσουρο. Μόνο το καλό του Γιώργου ήταν ο σκοπός μας. Δεν πειράζει [αν ο κόσμος νομίζει ότι γίνεται για τα χρήματα]. Ο κόσμος αγαπάει τον Γιώργο. Δεν μπορούμε να κακολογήσουμε τον αδερφό μου. Ο κόσμος τον αγαπάει, τι πιο όμορφο; Δεν έχω προσπαθήσει να μιλήσω μαζί του. Μου λείπει η επαφή μαζί του, όσο δεν πάει», πρόσθεσε.

Η υπόθεση

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε σύγκρουση με τους γονείς και τις δύο αδερφές του, μετά τον ακούσιο εγκλεισμό του σε δημόσια ψυχιατρική δομή. Από την πλευρά της, η οικογένεια υποστηρίζει ότι πήρε την εν λόγω απόφαση με μοναδικό στόχο να του προσφέρουν μια χείρα βοηθείας.

Η οικογένεια άφησε αιχμές και για το εξιτήριο που δόθηκε στον τραγουδιστή μετά την ολιγοήμερη παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο, υποστηρίζοντας πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν λύθηκε.