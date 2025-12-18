Γιώργος Μαζωνάκης: Τι δήλωσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος μετά τη μήνυση εις βάρος του τραγουδιστή
Οι δηλώσεις του νεαρού τραγουδιστή Στέφανου Παπαδόπουλου μετά τη μήνυση που κατέθεσε. «Ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Μόνο ηθική δικαίωση ζητάω».
Μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς προτάσεις κατέθεσε το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ο 22χρονος τραγουδιστής, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη.
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν ζήτησα χρήματα, μόνο δικαίωση
«Εγώ ό,τι έζησα και ό,τι είδα, το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω. Ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Μόνο ηθική δικαίωση ζητάω. Δεν θέλω να απαντήσω σε κάτι άλλο».
«Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο αυτό για εμένα. Περιμένω από την ελληνική δικαιοσύνη να βγει η αλήθεια. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Το περιστατικό συνέβη τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Όλοι λένε ό,τι θέλουν. Εμένα δεν με αφορά. Ολοκλήρωσα τη συνεργασία μου κανονικά» συμπλήρωσε.
Η ανάρτηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη
Σε ερώτηση γιατί δεν έχει σβήσει τις κοινές δημοσιεύσεις με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο ίδιος απάντησε: «Η δουλειά μου είναι, να σβήσω τη δουλειά μου; Είναι βιογραφικό».
Ποιος είναι ο Στέφανος Παπαδόπουλος
Ο Στέφανος Παπαδόπουλος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο τραγούδι και είχε συμμετάσχει στο ίδιο καλλιτεχνικό σχήμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.
Ο Stef ασχολείται με τη μουσική τα τελευταία τρία χρόνια και πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε το πρώτο του single «Λιώνω» από τη Spicy.
Τουσ στίχους υπογράφει η Βίκυ Γεροθόδωρου και τη μουσική ο Στέλιος Λεγάκης.
Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι τον περασμένο Μάρτιο, μετά το τέλος της πρόβας τζενεραλε στο μαγαζί που εργαζόταν μαζί με τον Μαζωνάκη δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του τραγουδιστή, όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κοκαΐνη και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.
