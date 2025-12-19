magazin
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Γιώργος Μαζωνάκης: Η τραγουδίστρια Ιωάννα Αθανασιάδου στηρίζει τον 21χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο
Fizz 19 Δεκεμβρίου 2025 | 13:10

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τραγουδίστρια Ιωάννα Αθανασιάδου στηρίζει τον 21χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο

«Ήταν χρέος μου να τον προστατεύσω γιατί φοβόταν», λέει η τραγουδίστρια για τον 21χρονο που μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Spotlight

Η τραγουδίστρια, Ιωάννα Αθανασιάδου, που συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Στέφανο Παπαδόπουλο στο Fever, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno», του MEGA δηλώνοντας τη στήριξή της στον 21χρονο και καταθέτοντας ως μάρτυρας στην καταγγελία του για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Η συνεργασία με τους Γιώργο Μαζωνάκη και Στέφανο Παπαδόπουλο

«Ο κύριος Μαζωνάκης είχε προσλάβει εμένα και άλλα δύο παιδιά από το “Voice” για να συμμετέχουμε μαζί του στο “Fever”.

Στην πρόβα τζενεράλε όμως, στην πρώτη, έδιωξε το ένα παιδί που ήμασταν μαζί και στη θέση του, μετά από δύο ημέρες ήρθε ο Στέφανος.

Όταν ήρθε ο Στέφανος στο μαγαζί, τη δεύτερη φορά αν δεν κάνω λάθος, που θα βγαίναμε να τραγουδήσουμε, μας λέει “παιδιά θέλω να σας πω κάτι που έχει γίνει και με το οποίο νιώθω πάρα πολύ άβολα.

Νιώθω μια πίεση και έχω αρχίσει να φοβάμαι, γιατί χθες το βράδυ, μετά τη τζενεράλε, ήμουν με έναν φίλο μου στο καμαρίνι του Γιώργου και είχαμε μείνει μέχρι πάρα πολύ αργά, μέχρι τις 5 το πρωί, δεν μπορούσαμε να φύγουμε.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι λέει η Ιωάννα Αθανασιάδου για τη συμμετοχή της στο Fever

Και έχω αρχίσει και δέχομαι πιέσεις από άτομα της παραγωγής που θέλουν να με στείλουν στο καμαρίνι του κ. Μαζωνάκη με υπονοούμενο ότι πρέπει να γίνει κάτι μεταξύ μας”.

Αυτή ήταν η πρώτη επαφή. Δηλαδή, με το που τον γνώρισε τον άνθρωπο είχε γίνει αυτό το περιστατικό. Και εγώ ήμουν εκεί, η μεγαλύτερη και η μόνη κοπέλα από το φωνητικό σχήμα, οπότε κατευθείαν θεώρησα ότι ήταν χρέος μου να τον προστατεύσω με κάποιο τρόπο.

Οπότε, μπήκε σε άλλο καμαρίνι που το μοιραζόμασταν με άλλα παιδιά, δεν είχε μόνος του καμαρίνι πια ο Στέφανος.

Τα βράδια όταν ήταν να φύγουμε να πάμε σπίτι πάντα ήμασταν μαζί του και λέγαμε «Στέφανε, ήρθε το λεωφορείο μας, ήρθε το ταξί μας, φεύγουμε”, για να μην μείνει μόνος του με άτομα που εργάζονταν με τον άλφα ή βήτα τρόπο εκεί και τον στείλουν στο καμαρίνι. Δηλαδή, ήμουν και μπροστά όταν κάποιος από αυτούς τον χτύπησε στον ώμο και του λέει “έτσι θα κάνεις καριέρα”».

«Από ένα σημείο και μετά είχε μαθευτεί κιόλας ότι ο Στέφανος ήθελε με κάποιο τρόπο να αντιδράσει σε όλο αυτό και νομίζω από εκείνο το σημείο και μετά σταμάτησαν να τον ενοχλούν, οπότε ηρέμησε», πρόσθεσε η τραγουδίστρια για τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

Ιωάννα Αθανασιάδου: «Οι κριτές μου ζητούσαν να είμαι περισσότερο σεξ»

«Ήμουν η μεγαλύτερη και μοναδική γυναίκα στο σχήμα.

Είχα μπροστά μου ένα παιδάκι 20 χρονών να μου λέει “φοβάμαι, νιώθω πάρα πολύ άβολα, δέχομαι πίεση”.

Ήταν χρέος μου να κάνω ό,τι μπορούσα, για να αποφύγουμε αρκετές φορές να έρθει σε επαφή με άνθρωπο της παραγωγής που ενδεχομένως να ήθελε να τον προωθήσει στο καμαρίνι.

Για να είμαι ειλικρινής, επειδή είχα κι εγώ δυο παρόμοια, πολύ έντονα περιστατικά, το ένα ήταν το 2016 όταν ήμουν στο “X-Factor” που είχα δεχθεί πολύ έντονη παρενόχληση από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο.

Οι κριτές μου ζητούσαν να είμαι περισσότερο σέξι ή έκαναν αστειάκια σεξουαλικού περιεχομένου.

Δέχτηκα μετά απειλές για τη ζωή μου, με χτύπησαν, με έφτυσαν, έχανα δουλειές και στην πορεία ενώ δούλευα πάλι σε μαγαζιά, θα δούλευα το 2018 με ένα πολύ μεγάλο όνομα, που κι αυτός προσπάθησε να με παρενοχλήσει σεξουαλικά, τότε ήταν αντέδρασα σε αυτό και την ίδια μέρα απολύθηκα».

«Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Μανδά», λένε οι Ιταλοί
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Το ποσό που προσφέρει ο Παναθηναϊκός για τον Μανδά

Νέο ρεπορτάζ από την Ιταλία υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να προσφέρει ακόμη και 10 εκατομμύρια ευρώ στη Λάτσιο προκειμένου να αποκτήσει τον Χρήστο Μανδά που δεν υπολογίζεται.

in.gr Team
Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα
«Εκεχειρία» 19.12.25

Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα για την επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα πραγματοποιούνται εν μέσω σχεδόν καθημερινών παραβιάσεων από την πλευρά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων

Σύνταξη
Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)

Θύμα δολοφονίας έπεσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα και η σύζυγός του στον Ισημερινό, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν έξω από κατάστημα – Σκληρό βίντεο.

Σύνταξη
Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία
ΗΠΑ 19.12.25

Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία

Ο Τραμπ – ο οποίος είχε υπάρξει στενός φίλος του Έπσταϊν – χρησιμοποίησε την δημοσιοποίηση των αρχείων στην προεκλογική του εκστρατεία, ωστόσο μετά την επιστροφή του στο αξίωμα έκανε πίσω 

Σύνταξη
Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό

Μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του διεθνούς Αλβανού, μεσοεπιθετικού, Γιουλιάν Σέχου, είναι κι ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
H ΚΕΔΕ για τον θάνατο του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά
Φόρος τιμής 19.12.25

H ΚΕΔΕ για τον θάνατο του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά

«Δυναμικός και ιδιαίτερα διεκδικητικός, υπηρέτησε τον τόπο του με ήθος, αξιοπρέπεια και αφοσίωση. Τον αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του» αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» – Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ στο Forest Lodge
Επανεκκίνηση 19.12.25

«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» - Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ στο Forest Lodge

Το νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Πρίγκιπα Γουίλιαμ, το Forest Lodge, προσφέρει μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο, όταν και ζούσαν στο Adelaide Cottage.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Δήμοι απαιτούν ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ρεαλιστικούς κανόνες
Τοπικές υποθέσεις 19.12.25

Οι Δήμοι απαιτούν ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ρεαλιστικούς κανόνες

«Οι Δήμοι δεν μπορούν να καλούνται να εφαρμόσουν πολιτικές στις οποίες δεν συμμετέχουν ούτε στον σχεδιασμό ούτε στη χρηματοδότηση» αναφέρει η ΚΕΔΕ σε ανακοίνωση της.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Κατέρρευσε το αφήγημα του διαλόγου, ευθύνη της κυβέρνησης το αδιέξοδο με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Τσουκαλάς: Κατέρρευσε το αφήγημα του διαλόγου, ευθύνη της κυβέρνησης το αδιέξοδο με τους αγρότες

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προσχηματικό διάλογο με τους αγρότες και αδιέξοδο στον πρωτογενή τομέα, επιρρίπτοντάς της πλήρη ευθύνη.

Σύνταξη
Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»
Conference League 19.12.25

Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»

Καταιγιστικές εξελίξεις στην Κραϊόβα μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ, με τον ρουμανικό σύλλογο να λύνει το συμβόλαιο του Λιές Ουρί, του παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι πάνω στον Βίντα στις καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση στην ΕΕ πλήττει δυσανάλογα τους νέους – Προκλήσεις και ανισότητες
Ψυχολογικές επιπτώσεις 19.12.25

Η στεγαστική κρίση στην ΕΕ πλήττει δυσανάλογα τους νέους - Προκλήσεις και ανισότητες

Υψηλά ενοίκια, χαμηλά εισοδήματα και επισφάλεια εργασίας καθυστερούν την απόφαση των νέων για αυτονομία ή και δημιουργία οικογένειας - Πώς η στεγαστική κρίση απειλεί το μέλλον της Ευρώπης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος
Κλασικό έργο 19.12.25

Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος

Μια νέα έκδοση της κλασικής νουβέλας του Χέρμαν Μέλβιλ, αναδεικνύει τη διάσταση της ανυπακοής στο έργο.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
