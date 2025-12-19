Γιώργος Μαζωνάκης: Η τραγουδίστρια Ιωάννα Αθανασιάδου στηρίζει τον 21χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο
«Ήταν χρέος μου να τον προστατεύσω γιατί φοβόταν», λέει η τραγουδίστρια για τον 21χρονο που μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη.
- Χαμένος ήλιος, πεταμένος άνεμος - Η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει τον στόχο για τις ΑΠΕ
- Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
- Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
- Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Η τραγουδίστρια, Ιωάννα Αθανασιάδου, που συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Στέφανο Παπαδόπουλο στο Fever, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno», του MEGA δηλώνοντας τη στήριξή της στον 21χρονο και καταθέτοντας ως μάρτυρας στην καταγγελία του για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.
Η συνεργασία με τους Γιώργο Μαζωνάκη και Στέφανο Παπαδόπουλο
«Ο κύριος Μαζωνάκης είχε προσλάβει εμένα και άλλα δύο παιδιά από το “Voice” για να συμμετέχουμε μαζί του στο “Fever”.
Στην πρόβα τζενεράλε όμως, στην πρώτη, έδιωξε το ένα παιδί που ήμασταν μαζί και στη θέση του, μετά από δύο ημέρες ήρθε ο Στέφανος.
Όταν ήρθε ο Στέφανος στο μαγαζί, τη δεύτερη φορά αν δεν κάνω λάθος, που θα βγαίναμε να τραγουδήσουμε, μας λέει “παιδιά θέλω να σας πω κάτι που έχει γίνει και με το οποίο νιώθω πάρα πολύ άβολα.
Νιώθω μια πίεση και έχω αρχίσει να φοβάμαι, γιατί χθες το βράδυ, μετά τη τζενεράλε, ήμουν με έναν φίλο μου στο καμαρίνι του Γιώργου και είχαμε μείνει μέχρι πάρα πολύ αργά, μέχρι τις 5 το πρωί, δεν μπορούσαμε να φύγουμε.
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι λέει η Ιωάννα Αθανασιάδου για τη συμμετοχή της στο Fever
Και έχω αρχίσει και δέχομαι πιέσεις από άτομα της παραγωγής που θέλουν να με στείλουν στο καμαρίνι του κ. Μαζωνάκη με υπονοούμενο ότι πρέπει να γίνει κάτι μεταξύ μας”.
View this post on Instagram
Αυτή ήταν η πρώτη επαφή. Δηλαδή, με το που τον γνώρισε τον άνθρωπο είχε γίνει αυτό το περιστατικό. Και εγώ ήμουν εκεί, η μεγαλύτερη και η μόνη κοπέλα από το φωνητικό σχήμα, οπότε κατευθείαν θεώρησα ότι ήταν χρέος μου να τον προστατεύσω με κάποιο τρόπο.
Οπότε, μπήκε σε άλλο καμαρίνι που το μοιραζόμασταν με άλλα παιδιά, δεν είχε μόνος του καμαρίνι πια ο Στέφανος.
Τα βράδια όταν ήταν να φύγουμε να πάμε σπίτι πάντα ήμασταν μαζί του και λέγαμε «Στέφανε, ήρθε το λεωφορείο μας, ήρθε το ταξί μας, φεύγουμε”, για να μην μείνει μόνος του με άτομα που εργάζονταν με τον άλφα ή βήτα τρόπο εκεί και τον στείλουν στο καμαρίνι. Δηλαδή, ήμουν και μπροστά όταν κάποιος από αυτούς τον χτύπησε στον ώμο και του λέει “έτσι θα κάνεις καριέρα”».
«Από ένα σημείο και μετά είχε μαθευτεί κιόλας ότι ο Στέφανος ήθελε με κάποιο τρόπο να αντιδράσει σε όλο αυτό και νομίζω από εκείνο το σημείο και μετά σταμάτησαν να τον ενοχλούν, οπότε ηρέμησε», πρόσθεσε η τραγουδίστρια για τον Στέφανο Παπαδόπουλο.
View this post on Instagram
Ιωάννα Αθανασιάδου: «Οι κριτές μου ζητούσαν να είμαι περισσότερο σεξ»
«Ήμουν η μεγαλύτερη και μοναδική γυναίκα στο σχήμα.
Είχα μπροστά μου ένα παιδάκι 20 χρονών να μου λέει “φοβάμαι, νιώθω πάρα πολύ άβολα, δέχομαι πίεση”.
Ήταν χρέος μου να κάνω ό,τι μπορούσα, για να αποφύγουμε αρκετές φορές να έρθει σε επαφή με άνθρωπο της παραγωγής που ενδεχομένως να ήθελε να τον προωθήσει στο καμαρίνι.
Για να είμαι ειλικρινής, επειδή είχα κι εγώ δυο παρόμοια, πολύ έντονα περιστατικά, το ένα ήταν το 2016 όταν ήμουν στο “X-Factor” που είχα δεχθεί πολύ έντονη παρενόχληση από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο.
Οι κριτές μου ζητούσαν να είμαι περισσότερο σέξι ή έκαναν αστειάκια σεξουαλικού περιεχομένου.
Δέχτηκα μετά απειλές για τη ζωή μου, με χτύπησαν, με έφτυσαν, έχανα δουλειές και στην πορεία ενώ δούλευα πάλι σε μαγαζιά, θα δούλευα το 2018 με ένα πολύ μεγάλο όνομα, που κι αυτός προσπάθησε να με παρενοχλήσει σεξουαλικά, τότε ήταν αντέδρασα σε αυτό και την ίδια μέρα απολύθηκα».
- Κλήρωσε η Φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε έως και 50.000 ευρώ
- «Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Μανδά», λένε οι Ιταλοί
- Βανδάλισαν παιδική χαρά στη Χαλκίδα
- Πιτ Ντέιβιντσον: Πατέρας για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού και το όνομα που θα πάρει
- Μεσολόγγι: Ανήλικοι χτύπησαν 14χρονο, τον έβαλαν να γονατίσει και ανέβασαν βίντεο στα social media
- Αντίο για πάντα – Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS προσπέρασε τη Γη για να χαθεί ξανά στο Διάστημα
- Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα
- Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε και γρονθοκόπησε αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις