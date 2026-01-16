magazin
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Ποιες είναι οι επόμενες νομικές κινήσεις κατά του Στέφανου Παπαδόπουλου
Γιώργος Μαζωνάκης: Ποιες είναι οι επόμενες νομικές κινήσεις κατά του Στέφανου Παπαδόπουλου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται να απαντήσει με κάθε νόμιμο μέσο. Όσα είχε υποστηρίξει για τον διάσημο τραγουδιστή ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι έτοιμος να δώσει νομική απάντηση στον Στέφανο Παπαδόπουλο για τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του τραγουδιστή κατηγορώντας τον για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, νομικός εκπρόσωπος του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την εξέλιξη στην υπόθεση.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του

«Είναι βέβαιον, είναι προφανές, απλώς αναμένουμε να μας καλέσει η εισαγγελία προκειμένου να πάρουμε στα χέρια μας το περιεχόμενο της μήνυσης. Δε μπορώ να κάνω μία μήνυση για ψευδή καταμήνυση, όταν δεν έχω το περιεχόμενο της μήνυσης, ούτε μπορώ να πω ότι το βρήκα από τα media.

Νομίζω ότι τρέχει πολύ γρήγορα η διαδικασία και τις επόμενες ημέρες θα κληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για τις εξηγήσεις του. Θα πάρω στα χέρια μου το περιεχόμενο της μήνυσης και θα προχωρήσουμε σε όλες τις νομικές ενέργειες. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε»

Για το αν εμφανιστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στα δικαστήρια θα εξαρτηθεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Στέφανος Παπαδόπουλος: Τι ζητάει από τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος εξερχόμενος από τα δικαστήρια είχε δηλώσει:

«Εγώ μόνο μία δήλωση θα κάνω, ότι ό,τι έζησα και ό,τι είδα, το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Πάρα μόνο ηθική δικαίωση. Υπάρχουν μάρτυρες. Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο. Να βγει η αλήθεια. Τίποτα άλλο δεν με νοιάζει.

Έγινε την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου. Ολοκλήρωσα κανονικά τη συνεργασία μου με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν έχω καμία επαφή», ανέφερε ο 21χρονος.

Τράπεζες: Η μάχη του 2026 στα στεγαστικά δάνεια με κούρεμα των επιτοκίων

Τράπεζες: Η μάχη του 2026 στα στεγαστικά δάνεια με κούρεμα των επιτοκίων

14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
16.01.26

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες
15.01.26

Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες

Η Πάμελα Άντερσον αποφάσισε να αποχωρήσει από την τελετή απονομής βραβειών των Χρυσών Σφαιρών 2026, αφού εντόπισε στο κοινό τον παραγωγό της σειράς «Pam & Tommy», Σεθ Ρόγκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
15.01.26

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

Σύνταξη
O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος
15.01.26

O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος

«Έμεινα τελείως μόνος [μετά το διαζύγιο]» ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ παράλληλε μίλησε για την αγάπη που πήρε από τον σκύλο του.

Σύνταξη
Αντί να πάρει, θα δώσει – Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια
15.01.26

Αντί να πάρει, θα δώσει - Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον υποβάλλαν στο δικαστήριο αναλυτική κατάσταση εξόδων και αμοιβών συνολικού ύψους 115.000 δολαρίων στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την κόρη του ποπ σταρ, Πάρις Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»
15.01.26

Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»

«Τα αδέρφια μου κάνουν πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ. Δεν ανακατεύομαι σε τίποτα από αυτά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, αναφερόμενη στη φιλία της με τον Κάνιε Γουέστ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων
15.01.26

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε μια στενή, αγαπημένη σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών της ζωής του», είχε δηλώσει η κόρη του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο
15.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο

Χωρίς εγγύηση κρατείται ο ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ, που εμφανίστηκε στο δικαστήριο από το κρατητήριο, μέσω ζωντανής σύνδεσης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιαπωνία: Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο
16.01.26

Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο (βίντεο)

Η φωτιά που προκάλεσε το μπλακ άουτ στο δίκτυο του τρένων του Τόκιο φαίνεται να ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή - Επιβάτες απεγκλωβίστηκαν περπατώντας για αρκετά μέτρα πάνω στις ράγες

Σύνταξη
Η UEFA τιμώρησε με πρόστιμο την ΑΕΚ
16.01.26

Η UEFA τιμώρησε με πρόστιμο την ΑΕΚ

Με πρόστιμο ύψους 26.500 τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την UEFA για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύνταξη
Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο
16.01.26

Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα τιμήσουν τα 200 χρόνια της ηρωικής Εξόδου με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια
16.01.26

Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοίνωσε τις μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 στη Λάρισα και υπάρχει πρόβλημα.

Σύνταξη
Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;
16.01.26

Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;

Η όποια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της φόρτισης γύρω από την τραγωδία στα Τέμπη δεν ακυρώνει ότι αυτή συμπύκνωσε όλα όσα είναι προβληματικά με τη νεοφιλελεύθερη «κανονικότητα» στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γροιλανδία: Ομάδα Αμερικανών κοινοβουλευτικών και από τα δύο κόμματα στη Δανία – Ενάντια στα σχέδια Τραμπ
16.01.26

Ομάδα Αμερικανών κοινοβουλευτικών και από τα δύο κόμματα στη Δανία - Ενάντια στα σχέδια Τραμπ για Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Γροιλανδία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής της θέσης και των μεγάλων αποθεμάτων της σε ορυκτά

Σύνταξη
Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια
16.01.26

Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια

Μετά από 14 χρόνια ως πρόεδρος της Lucasfilm, η Κάθλιν Κένεντι αποφάσισε να παραδώσει την καρέκλα της, με την ελπίδα το Star Wars να βρει ξανά την χαμένη του αίγλη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα
16.01.26

Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη

Η 24χρονη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο στη Θεσσαλονίκη - Για την κατανάλωση αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων τής επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα

Σύνταξη
«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος
16.01.26

«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος

Τη θέση του στην επιτροπή των αγροτών που θα συναντηθούν τη Δευτέρα στο Μαξίμου φαίνεται πως χάνει -μετά τη διαρροή βίντεο με απαράδεκτες εκφράσεις κατά Μητσοτάκη- ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)
16.01.26

Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)

Στα 44 του, ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, Ρότζερ Φέντερερ, έπαιξε ξανά μπροστά στο κοινό της Αυστραλίας και υπενθύμισε σε όλους ότι όσο κι αν τα χρόνια περνούν, η κλάση παραμένει αιώνια.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γροιλανδία: Πώς η κλιματική αλλαγή την φέρνει στο στόχαστρο του Τραμπ – Νέες θαλάσσιες οδοί, κρυμμένα ορυκτά
16.01.26

Πώς η κλιματική αλλαγή φέρνει τη Γροιλανδία στο στόχαστρο του Τραμπ - Νέες θαλάσσιες οδοί, κρυμμένα ορυκτά

Λιώνουν οι θαλάσσιοι πάγοι γύρω από τη Γροιλανδία - Οι θαλάσσιες διαδρομές της Αρκτικής γίνονται όλο και πιο προσιτές - «Έχει αυξηθεί το στρατιωτικό ενδιαφέρον», σημειώνει αναλύτρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κρήτη: Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 15χρονο που σκοτώθηκε όταν ανετράπη το Ι.Χ. που οδηγούσε φίλος του
16.01.26

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 15χρονο που σκοτώθηκε όταν ανετράπη το Ι.Χ. που οδηγούσε φίλος του

Ο 16χρονος φίλος του κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου - Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή στην Κρήτη

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

