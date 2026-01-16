Γιώργος Μαζωνάκης: Ποιες είναι οι επόμενες νομικές κινήσεις κατά του Στέφανου Παπαδόπουλου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι έτοιμος να δώσει νομική απάντηση στον Στέφανο Παπαδόπουλο για τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του τραγουδιστή κατηγορώντας τον για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, νομικός εκπρόσωπος του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την εξέλιξη στην υπόθεση.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του

«Είναι βέβαιον, είναι προφανές, απλώς αναμένουμε να μας καλέσει η εισαγγελία προκειμένου να πάρουμε στα χέρια μας το περιεχόμενο της μήνυσης. Δε μπορώ να κάνω μία μήνυση για ψευδή καταμήνυση, όταν δεν έχω το περιεχόμενο της μήνυσης, ούτε μπορώ να πω ότι το βρήκα από τα media.

Νομίζω ότι τρέχει πολύ γρήγορα η διαδικασία και τις επόμενες ημέρες θα κληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για τις εξηγήσεις του. Θα πάρω στα χέρια μου το περιεχόμενο της μήνυσης και θα προχωρήσουμε σε όλες τις νομικές ενέργειες. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε»

Για το αν εμφανιστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στα δικαστήρια θα εξαρτηθεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Στέφανος Παπαδόπουλος: Τι ζητάει από τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος εξερχόμενος από τα δικαστήρια είχε δηλώσει:

«Εγώ μόνο μία δήλωση θα κάνω, ότι ό,τι έζησα και ό,τι είδα, το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Πάρα μόνο ηθική δικαίωση. Υπάρχουν μάρτυρες. Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο. Να βγει η αλήθεια. Τίποτα άλλο δεν με νοιάζει.

Έγινε την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου. Ολοκλήρωσα κανονικά τη συνεργασία μου με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν έχω καμία επαφή», ανέφερε ο 21χρονος.