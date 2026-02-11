view
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο – Τι συνέβη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη με έντονους πόνους και υψηλό πυρετό.

Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε από το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής χθες το απόγευμα και ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια παρουσίασε έντονους πόνους στη κοιλιά και υψηλό πυρετό.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι συνέβη με την υγεία του και βρίσκεται στο νοσοκομείο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ειδοποίησε φιλικά πρόσωπα αλλά και τον προσωπικό του γιατρό με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Από χθες γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό μου» δήλωσε ότι υποφέρει από ιογενή λοίμωξη και από χθες λαμβάνει την κατάλληλη αγωγή. ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με την υγεία του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και αναμένεται να πάρει εξιτήριο μόλις τα συμπτώματα υποχωρήσουν και οι γιατροί κρίνουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει βελτιωθεί.

Νόμος Κατσέλη: Βλέπει κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών στην απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Βλέπει κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών στην απόφαση του Αρείου Πάγου

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Λύνεται; 11.02.26

Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Σε ανακοίνωση του το γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών, βασίλη Σπανάκη, επισημαίνει ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση της Αίγινας σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που υπάρχει.

Σύνταξη
No Other Choice: Εργασιακή ανασφάλεια, αρρενωπότητα, απειλή της ΑΙ – Η ζοφερή καταδίκη του καπιταλισμού
Φόρος τιμής στον Κώστα Γαβρά 11.02.26

No Other Choice: Εργασιακή ανασφάλεια, αρρενωπότητα, απειλή της ΑΙ - Η ζοφερή καταδίκη του καπιταλισμού

Ένας άνεργος υπάλληλος γραφείου καταστρώνει ένα πονηρό σχέδιο για να επιστρέψει στην αγορά εργασίας με δολοφονίες, σε αυτή την εκπληκτική μαύρη κωμωδία No Other Choice, από τον Park Chan-wook, τον σκηνοθέτη των ταινιών The Handmaiden και Oldboy.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρόφιμα: Το κόστος, κεντρική ανησυχία το 2026 – Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα
Οικονομία 11.02.26

Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα - Το κόστος των τροφίμων, κεντρική ανησυχία το 2026

Το αυξανόμενο κόστος των τροφίμων αναδιαμορφώνει τις καταναλωτικές συνήθειες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με πολλούς να στρέφονται σε κουπόνια και σε γεύματα με περιορισμένο προϋπολογισμό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χίος: Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι τη 19χρονη φίλη του – Έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας
Στη Χίο 11.02.26

Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι τη 19χρονη φίλη του - Έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Ο αστυνομικός διερχόταν από το σημείο και είδε ότι ο 33χρονος επιτέθηκε στη νεαρή κοπέλα - Προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει αλλά εκείνος αντιστάθηκε και διέφυγε τρέχοντας

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Προκόπης Παυλόπουλος: Παρέμβαση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Τι θα γίνει εάν η επόμενη Βουλή δεν μακροημερεύσει - Παρέμβαση Παυλόπουλου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

«Η αναθεώρηση του Συντάγματος δεν κινδυνεύει να χαθεί εάν η επόμενη Βουλή δεν μακροημερεύσει», ανέφερε ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος εξηγώντας ότι αναθεωρητική Βουλή θα είναι εκείνη που θα έχει τον χρόνο και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του αναθεωρητικού έργου

Σύνταξη
Γιατροί Χίου: Χάθηκαν τόσοι αθώοι εν καιρώ ειρήνης, στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει τη σημαίνει ξεριζωμός
Καταγγέλλουν εμφυλιοπολεμικό κλίμα 11.02.26

Γιατροί νοσοκομείου Χίου: Χάθηκαν τόσοι αθώοι εν καιρώ ειρήνης στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει από ξεριζωμό

Σε ανακοίνωσή τους οι γιατροί του νοσοκομείου Χίου, υπογραμμίζουν ότι η ανθρώπινη ζωής δεν μπαίνει στη ζυγαριά, ενώ καταγγέλλουν κλίμα ανθρωποφαγίας που εκδηλώθηκε πριν ακόμα μετρηθούν οι νεκροί του ναυαγίου

Σύνταξη
Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής
Πολιτική προστασία 11.02.26

Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής

Στο ρέμα της Πικροδάφνης βρέθηκαν αυτοδιοικητικοί πρώτου και δεύτερου βαθμού, με σκοπό να εντοπιστούν ζητήματα που αφορούν την προστασία της περιοχής.

Σύνταξη
Ρωσία: Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
Δηλώσεις Πεσκόφ 11.02.26

Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Η Ρωσία σχεδιάζει να ζητήσει διευκρινίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους νέους περιορισμούς των ΗΠΑ στις πετρελαϊκές επιχειρήσεις της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του, Γιάγκλαντ
Νέα εξέλιξη 11.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του λόγω των αρχείων Έπσταϊν

Ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, έχει χρηματίσει πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Το ζητούμενο 11.02.26

Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει φέτος μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς που εγκρίθηκε το 2025.

Σύνταξη
