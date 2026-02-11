Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο – Τι συνέβη
Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη με έντονους πόνους και υψηλό πυρετό.
Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε από το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Ο δημοφιλής τραγουδιστής χθες το απόγευμα και ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια παρουσίασε έντονους πόνους στη κοιλιά και υψηλό πυρετό.
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι συνέβη με την υγεία του και βρίσκεται στο νοσοκομείο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ειδοποίησε φιλικά πρόσωπα αλλά και τον προσωπικό του γιατρό με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Από χθες γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει.
Ο δικηγόρος του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό μου» δήλωσε ότι υποφέρει από ιογενή λοίμωξη και από χθες λαμβάνει την κατάλληλη αγωγή. ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με την υγεία του.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και αναμένεται να πάρει εξιτήριο μόλις τα συμπτώματα υποχωρήσουν και οι γιατροί κρίνουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει βελτιωθεί.
