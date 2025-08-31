Άννα Βίσση: Η ανάρτησή της μετά την ακύρωση της συναυλίας στα Ιωάννινα

Κατέρρευσε από τους ισχυρούς ανέμους η τεράστια σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες στα Ιωάννινα.

Λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου, η σκηνή στην Πλατεία Μαβίλη, με τους ειδικούς φωτισμούς και όλο τον εξοπλισμό παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά, που ακυρώνεται η συναυλία λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Στην περιοχή επικράτησε πανικός και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και δύναμη της Αστυνομίας. Τα ασθενοφόρα δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε καμία διακομιδή ενώ οι αστυνομικοί μερίμνησαν για την απομάκρυνση του κόσμου που ήδη είχε αρχίσει να εισρέει στην παραλίμνιο.

Η Άννα Βίσση έκανε την πρώτη της ανάρτηση εκφράζοντας τη λύπη της για την ακύρωση της συναυλίας με τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες.

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση

«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα. Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν», έγραψε η Άννα Βίσση στο Instagram, που τη συνόδευσε με μία φωτογραφία της.