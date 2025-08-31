magazin
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Άννα Βίσση: Η ανάρτησή της μετά την ακύρωση της συναυλίας στα Ιωάννινα
31 Αυγούστου 2025 | 09:20

Άννα Βίσση: Η ανάρτησή της μετά την ακύρωση της συναυλίας στα Ιωάννινα

Ισχυρό μπουρίνι παρέσυρε τη σκηνή της προγραμματισμένης συναυλίας της τραγουδίστριας, με αποτέλεσμα την ακύρωση της.

Σύνταξη
Κατέρρευσε από τους ισχυρούς ανέμους η τεράστια σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες στα Ιωάννινα.

Λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου, η σκηνή στην Πλατεία Μαβίλη, με τους ειδικούς φωτισμούς και όλο τον εξοπλισμό παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά, που ακυρώνεται η συναυλία λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Στην περιοχή επικράτησε πανικός και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και δύναμη της Αστυνομίας. Τα ασθενοφόρα δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε καμία διακομιδή ενώ οι αστυνομικοί μερίμνησαν για την απομάκρυνση του κόσμου που ήδη είχε αρχίσει να εισρέει στην παραλίμνιο.

Η Άννα Βίσση έκανε την πρώτη της ανάρτηση εκφράζοντας τη λύπη της για την ακύρωση της συναυλίας με τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες.

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση

«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα. Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν», έγραψε η Άννα Βίσση στο Instagram, που τη συνόδευσε με μία φωτογραφία της.

Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει
Fizz 31.08.25

Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει

Η φίλη της αδικοχαμένης Αλεξάνδρας αποκάλυψε ότι θα δώσει το όνομά της στην κόρη της, ώστε «να μείνει άλλο ένα κομμάτι της κοντά μας».

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
Fizz 30.08.25

Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση

Δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε αγωγή σε βάρος του Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική κακοποίηση του 2015, κρίνοντας την εκπρόθεσμη. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ομοσπονδιακή ποινή του

Σύνταξη
Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως
Studio Κλεισθένης 30.08.25

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, μια σπάνια εικόνα θυμίζει τη σφραγίδα που άφησε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ο μεγάλος δημιουργός Αλέκος Σακελλάριος

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο
Γάμος εκατομμυρίων 30.08.25

Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο

Ο ράπερ French Montana έκανε πρόταση γάμου στην Σεΐχα Μάχρα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Ιούνιο, λίγο μετά την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα.

Σύνταξη
Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι
Σιωπή 30.08.25

Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι

Είναι η είδηση της εβδομάδας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, καθώς όλοι ασχολούνται με τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι. Ή σχεδόν όλοι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού
«Κουράστηκε» 29.08.25

Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντήσει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες. Ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν συμφωνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι
Ο παλιός είναι αλλιώς 29.08.25

Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι

Η γοητεία και το στιλ δεν είναι προνόμια της νεότητας. Απόδειξη ο Μπραντ Πιτ και όλοι όσοι είναι μέσα στη λίστα της AARP που αναδεικνύει τους πιο ελκυστικούς 50άρηδες που με κάθε χρόνο που περνά, δείχνουν ότι η εμπειρία και η ωριμότητα είναι τα πιο δυνατά τους «όπλα»

Σύνταξη
Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο, ένας 35χρονος σοβαρά τραυματίας
Ελλάδα 31.08.25

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο, ένας 35χρονος σοβαρά τραυματίας

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 35 ετών αντίστοιχα.

Σύνταξη
Μύκονος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κοκαΐνη και χάπια αξίας άνω των 135.000 ευρώ
Ξεχωριστές δικογραφίες 31.08.25

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο - Κοκαΐνη και χάπια αξίας άνω των 135.000 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Σύρου - Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθηκαν και τρεις αλλοδαποί που είχαν προμηθευτεί μικροποσότητες από τους δράστες που κατηγορούνται για διακίνηση

Σύνταξη
Χαμάς: Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπός της – Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της
Ο Αμπού Ομπέιντα 31.08.25

Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπος της Χαμάς - Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του Αμπού Ομπέιντα - Η παλαιστινιακή οργάνωση τιμά τους νεκρούς ηγέτες της με βίντεο που δημοσιοποίησε

Σύνταξη
Έρευνα: Η σιωπηλή «ύφεση του σεξ» – Μια κρίση που απειλεί εν γένει την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών
Έρευνα 31.08.25

Η σιωπηλή «ύφεση του σεξ» - Μια κρίση που απειλεί εν γένει την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών

Η ύφεση στο σεξ αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες αλλαγές μέσα στην κοινωνία, καθώς οι προσκόλληση στις οθόνες φαίνεται να πλήττει τον τρόπο κοινωνικοποίησης και την οικοδόμηση οικειότητας

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πανηγύρια για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια – Η κυριακάτικη ανασκόπηση
Όλα βαίνουν καλώς... 31.08.25

Πανηγύρια Μητσοτάκη για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια - Η κυριακάτικη ανασκόπηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει μια... εναλλακτική πραγματικότητα σε ακόμη μια κυριακάτικη ανασκόπησή του - Τι ανέφερε στην ανάρτησή του εν όψει ΔΕΘ

Σύνταξη
Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»
Θύμα/θύτης 31.08.25

Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»

31 Αυγούστου, 1997. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βρίσκει το θάνατο σε τούνελ στο Παρίσι, κυνηγημένη από φακούς και κάμερες, σε μια τραγωδία που στοιχειώνει. Εικοσιοκτώ χρόνια μετά, ο μύθος δεν έχει ατονήσει -ούτε και η αλήθεια για την πιο ολέθρια σχέση στη ζωή της. Αυτή με τον Τύπο που τη λάτρεψε -μέχρι που τη σκότωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κίνα: Έφτασε ο Πούτιν – Ποιοι θα συμμετέχουν στη σύνοδο SCO, ο στόχος του Πεκίνου
Υποδοχή με τιμές 31.08.25

Έφτασε ο Πούτιν στην Κίνα - Ποιοι θα συμμετέχουν στη σύνοδο SCO, ο στόχος του Πεκίνου

Η Κίνα διοργανώνει τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας στη Σανγκάη (SCO), ο οποίος είχε ιδρυθεί το 2001 - Ο Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιεί και διμερείς επαφές με τους ηγέτες που έχουν προσκληθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Όλοι οι σκύλοι εκπαιδεύονται με τον ίδιο τρόπο – Γιατί δεν ισχύει
«Δύσκολοι» και υπερδραστήριοι 31.08.25

Υπάρχουν σκύλοι που είναι… ανεπίδεκτοι μαθήσεως;

Οι σκύλοι έχουν εκπληκτικές γνωστικές δυνάμεις. Αρκεί, να τους διαπαιδαγωγήσουμε και να καλύπτουμε τις ανάγκες τους, ώστε να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει
13ωρο 31.08.25

Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει

Το «Παρατηρητήριο Fake News» της ΝΔ, στα βήματα της «Ομάδας Αλήθειας», παρουσιάζει «9 fake news για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο». Μόνο του ρωτάει, μόνο του απαντάει, όπως το βολεύει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ντάριο Αρτζέντο: Ο μετρ των giallo και των ανατριχιαστικών ταινιών τρόμου με τους αμέτρητους θαυμαστές
Η λάμψη του μακάβριου 31.08.25

Ντάριο Αρτζέντο, ο μετρ των giallo και των ανατριχιαστικών ταινιών τρόμου με τους αμέτρητους θαυμαστές

Ο κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης λάτρεψε τη σκοτεινή πλευρά του και έκανε τη φρίκη διασκέδαση και την ανατριχίλα στυλ - Από τα σενάρια στο θεαματικό σκηνοθετικό ντεμπούτο και από εκεί στην πτώση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές αρχές – Διάταγμα του δημάρχου
Διάταγμα 31.08.25

Αντάρτικο από τον δήμαρχο του Σικάγο - Η αστυνομία δεν θα συνεργαστεί με την εθνοφρουρά και πράκτορες της ICE

Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά ή πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), σε περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει την ανάπτυξή τους, τόνισε ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον.

Σύνταξη
Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 το Σάββατο και την Κυριακή, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θέλουν να συνεχίσουν και αυτοί με το απόλυτο στη Super League, κόντρα σε Αστέρα και Ατρόμητο, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα κλείνει η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα απέναντι στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Στόλος της Ελευθερίας: Ξεκινά σήμερα με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία»
Η συμμετοχή της Ελλάδας 31.08.25

Ξεκινά σήμερα ο στόλος της ελπίδας με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία» - Πότε θα φτάσει

Η ανθρωπιστική αυτή αποστολή στη Γάζα είναι μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία. Απροσδιόριστος αριθμός πλοίων αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τη Βαρκελώνη

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» – Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας
Ο στόχος των κινητοποιήσεων 31.08.25

«Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» - Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ

Πολλές μεγάλες και μικρές εργατικές οργανώσεις συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στις ΗΠΑ - Συγκέντρωση και έξω από τον Πύργο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)

Ο Μεχντί Ταρέμι έφτασε στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
