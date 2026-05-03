Ντάνιελ Κρεγκ: Ξανά στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του

Ο Ντάνιελ Κρεγκ, πριν λίγες ώρες βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου ταξίδεψε για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας του ταινίας.

Στο στόρι θα δούμε τους ήρωες να βιώνουν μια έντονη ψυχολογική αντιπαράθεση και να οδηγούνται σε μία ιδιότυπη μονομαχία.

Στο καστ φέρεται να συμμετέχουν επίσης η Μισέλ Ουίλιαμς, στον ρόλο της συζύγου του διευθυντή των φυλακών, και η Μία Θρίπλετον ως σύντροφος ενός κρατουμένου.

Ντάνιελ Κρεγκ: Με casual look στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

Ο 58χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε με casual look κατά την άφιξή του, φορώντας φούτερ, τζιν, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Daniel Craig tries to keep a low profile in a hat and sunglasses as he touches down in Greece amid filming for new prison drama https://t.co/n4BdVr20La — Daily Mail (@DailyMail) May 2, 2026

Πού θα γίνουν τα γυρίσματα

Τα γυρίσματα αναμένεται να συνεχιστούν μέσα στο Μάϊο με την παραγωγή να μετακινείται σε περιοχές της Αττικής και να ολοκληρώνεται στην Κέρκυρα.

Στην Αθήνα και το Πάσχα

Την Τετάρτη 22 Απριλίου, ο διάσημος ηθοποιός, λίγο πριν φύγει από την Ελλάδα μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» από το αεροδρόμιο.

«Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Ήταν πολύ όμορφα». Όταν ο δημοσιογράφος επιχείρησε να συνεχίσει τη συζήτηση, ο ηθοποιός αντέδρασε με χιούμορ, λέγοντας: «Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι».

Στη συνέχεια, αφού ενημερώθηκε για την ιδιότητά του, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τη σχέση του με τη χώρα, τονίζοντας: «Φυσικά και μου αρέσει η Ελλάδα, τη λατρεύω».