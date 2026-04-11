Ντάνιελ Κρεγκ – Ρέιτσελ Βαις: Στην περιφορά του Επιταφίου στον Άγιο Κωνσταντίνο Γλυφάδας

Στον ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στη Γλυφάδα βρέθηκε ο Ντάνιελ Κρεγκ, ο γνωστός κινηματογραφικός «James Bond». Ο διάσημος ηθοποιός δεν ήταν μόνος του αλλά μαζί με τη σύζυγό του, Ρέιτσελ Βάις και την κόρη τους.

Διακριτικά παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου

Ο διάσημος ηθοποιός κινούνταν ανάμεσα στον κόσμο χωρίς να προκαλεί την προσοχή, με αρκετούς παρευρισκόμενους να μην τον αναγνωρίζουν άμεσα.

Σύμφωνα με βίντεο της ΕΡΤ ο ηθοποιός και η οικογένεια του παρακολούθησαν την περιφορά του Επιταφίου.

Για αρκετή ώρα ο Βρετανός σταρ που φορούσε τραγιάσκα, έβγαζε βίντεο με το κινητό του κι απαθανατίστηκε να καταγράφει τη Φιλαρμονική της Γλυφάδας.

«Αν τον έβλεπες πρόσωπο με πρόσωπο, τότε καταλάβαινες ότι είναι όντως ο Τζέιμς Μποντ», μετέδωσε η δημοσιογράφος Ντόνα Δρούτσα στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 του ERTnews, όπου προβλήθηκε το σχετικό βίντεο με την παρουσία του Ντάνιελ Κρεγκ στη Γλυφάδα.

Ντάνιελ Γκρεγκ: Στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας δράσης που πρωταγωνιστεί

Ο Ντάνιελ Γκρεγκ βρίσκεται στην Αθήνα για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Νταμιέν Σαζέλν, για την οποία γυρίσματα γίνονται σε Αθήνα και Κέρκυρα.

Μάλιστα, στη νέα ταινία δράσης συμμετέχει και ο Κίλιαν Μέρφι.

Ο Ντάνιελ Γκρεγκ και η Ρέιτσελ Βάις παντρεύτηκαν στις 22 Ιουνίου 2011 στη Νέα Υόρκη, κάτω από άκρα μυστικότητα. Ο γάμος ήταν τόσο ιδιωτικός όπου οι καλεσμένοι ήταν συνολικά μόλις 4 άτομα: Η κόρη του Κρεγκ, Έλα, o γιος της Βάις, Χένρι και δύο στενοί φίλοι που εκτέλεσαν χρέη μαρτύρων.