Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Σήμερα θεωρείται ο άνθρωπος που έδωσε μια νέα ζωή στο franchise, αυτός που μαζί με τον Σαμ Μέντες το έφεραν στη σύγχρονη εποχή. Κατά πολλούς ο Ντάνιελ Κρeγκ είναι ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ που έχει περάσει ποτέ από τη μεγάλη οθόνη.

Και όχι άδικα. Ήταν ο πρωταγωνιστής του πιο επιτυχημένου φιλμ του 007 -του Skyfall- και αυτός που χάρισε στο «παιδί» του Ίαν Φλέμινγκ μια πιο ανθρώπινο (και πιο ευαίσθητο) πρόσωπο. Ωστόσο η ζωή για τον 57χρονο ηθοποιό δεν ήταν πάντα εύκολη ως Τζέιμς Μποντ. Και ιδιαίτερα στο ξεκίνημα.

Blond. James Blond

Καλώς ή κακώς, δεκαετίες τώρα, η επιλογή του ηθοποιού που ενσαρκώνει το Τζέιμς Μποντ δεν είναι ένα θέμα που αφορά το στούντιο και τους παραγωγούς. Είναι κάτι στο οποίο εμπλέκεται έμεσσα όλη η Βρετανία.

Άλλωστε, ο 007 είναι ο απόλυτος υπερήρωας στο νησί και οι Άγγλοι τον θεωρούν δικό τους. Αυτό αυτομάτως τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν άποψη – από τον Τύπο της χώρας μέχρι κάποιον Τζορτζ που πίνει τη μπύρα του στη παμπ.

Κάτι που φάνηκε και στα μέσα Οκτωβρίου του 2005, τότε που η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η Eon Productions ανακοίνωναν τον Ντάνιελ Κρεγκ ως τον διάδοχο του Πιρς Μπρόσναν και επόμενο Τζέιμς Μποντ.

Ο σκηνοθέτης Μάρτιν Κάμπελ υποσχέθηκε ότι το νέο φιλμ θα διαφέρει από τα προηγούμενα και πως ο δικός του 007 στο Casino Royale «θα είναι ένας σκοτεινός, με περισότερο χαρακτήρα και λιγότερα γκάτζετ ήρωας».

Ωστόσο η Αγγλία δεν μπορούσε να δει τον Κρεγκ στο κοστούμι του Τζέιμς Μποντ. «Blond. James Blond» ήταν ένας από τους τίτλους που έκαναν την εμφάνισή τους τις επόμενες ημέρες της ανακοίνωσης – καρφί για το καστανόξανθο μαλλί του ηθοποιού.

Γενικά όλη η εμφάνισή του Ντάνιελ Κρεγκ πήγαινε κόντρα σε αυτό που ήξεραν όλοι ως 007. Δεν θύμιζε σε τίποτα του αγαπημένους Σον Κόνερι, Ρότζερ Μορ και Πιρς Μπρόσναν. Αυτοί ήταν τζέντλεμαν, στυλάτοι, το πρώτυπο του Άγγλου «και του σαλονιού και του λιμανιού».

Από την άλλη ο Ντάνιελ Κρεγκ ήταν αρκετά διαφορετικός, με σωματότυπο «τώρα βγήκα από το γυμναστήριο», ελαφρώς άχαρος, έτοιμος για τσαμπουκά και πιο πιθανό να έπαιζε στο Fight Club.

Δεν είναι τυχαίο ότι στα διαδίκτυο άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους σελίδες και forum με τίτλους όπως craignotbond και danielcraigisnotbond. Εκεί όπου σχολίαζαν τα πάντα για τον Κρεγκ – από τα 178 εκατοστά ύψος του μέχρι το σχήμα των αυτιών του. Τα μαλλιά του, όμως, ήταν στο επίκεντρο – δεν τα άντεχαν με τίποτα.

Η δικαίωση του Ντάνιελ Κρεγκ

Βέβαια, σε αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο και η φήμη ότι ο Πιρς Μπρόσναν ήθελε να επιστρέψει στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Και οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι το άξιζε – άλλωστε προερχόταν από τέσσερις επιτυχημένες εισπρακτικά ταινίες.

Η Μπρόκολι και η ομάδα της σκέφτηκαν αυτή την επιλογή. Ωστόσο αποφάσισαν να συνεχίσουν με τον Ντάνιελ Κρεγκ. Κι αυτός τους δικαίωσε.

Τα πέντε φιλμ που πρωταγωνίστησε από το 2006 έως το 2021 είναι τα πιο επιτυχημένα του franchise στο box office. Επί των ημερών του ο Τζέιμς Μποντ κέρδισε ένα βραβείο Όσκαρ, ενώ ο 57χρονος ηθοποιός ήταν ο βασικός λόγος του ο 007 κέρδισε μια νέα γενιά φανατικών θαυμαστών.

Μάλλον, ανάμεσά τους, κι αυτούς που έφτιαξαν τις σελίδες craignotbond και danielcraigisnotbond. Η απόλυτη δικαίωση.