Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Είναι η απόλυτη κινηματογραφική σαπουνόπερα των τελευταίων τεσσάρων χρόνων. Και όπως όλα δείχνουν έχει ακόμα αρκετά επεισόδια να μας χαρίσει. Άλλωστε το ποιος ηθοποιός θα φορέσει το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ είναι μια σημαντική απόφαση για όλη τη Αγγλία.

Από το 2021 που βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες το No Time to Die όλοι ήξεραν ότι ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ θα εξελισσόταν σε έναν γρίφο για σκληρά νεύρα. Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η ομάδα της δεν κατάφεραν να τον λύσουν, ενώ η Amazon MGM φαίνεται να ζορίζεται αρκετά.

Ωστόσο, αυτό το πρόβλημα φαίνεται ότι δεν το έχουν οι μπούκηδες στη Βρετανία, καθώς τα μεγάλα στοιχηματικά γραφεία στο «νησί» έχουν πάρει την απόφασή τους για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ.

Έτσι, αν και στη Νο1 θέση τον φαβορί βρίσκεται ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, εδώ και λίγες ημέρες ένα γνώριμο όνομα έχει αρχίζει να κερδίζει τις καρδιές του κόσμου και των στοιχηματζίδων: ο Χένρι Καβίλ.

Το όνομα του πρώην Σούπερμαν είχε ακουστεί και στο μέσα της περασμένης δεκαετίας, τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει – τελικά ένα τσεκ με πολλά μηδενικά στο τέλος τον έκανε να αλλάξει γνώμη.

Από τότε ο Χένρι Καβίλ μπαινοβγαίνει στις λίστες με υποψήφιους 007, έστω κι αν οι ειδικοί θεωρούν ότι έχασε την ευκαιρία του πριν από δέκα χρόνια. Οι μπούκηδες όμως, φαίνεται να έχουν άλλη άποψη.

Ο 42χρονος άγγλος ηθοποιός εμφανίστηκε ξαφνικά στη λίστα των φαβορί και μάλιστα στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Τέο Τζέιμς, Κάλουμ Τέρνερ και Χάρις Ντίκινσον. Παραδόξως, το όνομα του Τομ Χόλαντ «παίζει» ακόμα, έστω κι αν κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το γιατί.