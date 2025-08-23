Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;

Δεν είναι λίγοι οι ηθοποιοί που έχουν ακουστεί κατά καιρούς για τον επόμενο ρόλο του Τζέιμς Μποντ, μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ. Πρόσφατα, όμως, ένα νέο όνομα έρχεται να ανατρέψει όλα τα προγνωστικά, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την επιλογή ενός σχετικά άγνωστου ηθοποιού.

Ο Σκοτ Ρόουζ-Μαρς, ένας 37χρονος Βρετανός ηθοποιός με κόκκινα μαλλιά και περιορισμένη φιλμογραφία, φημολογείται έντονα ότι πέρασε από δοκιμαστικό για τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του The Hollywood Reporter και άλλων έγκυρων μέσων, ο Ρόουζ-Μαρς έκανε οντισιόν τον Ιούνιο, διαβάζοντας σκηνές από την ταινία GoldenEye του 1995.

O Independent αναφέρει ότι ο σκηνοθέτης του επόμενου Μποντ, Ντενί Βιλνέβ, ζήτησε από τον Ρόουζ-Μαρς να μην μιμηθεί κανέναν από τους προκατόχους του «για να φέρει το δικό του Μποντ στην οθόνη».

Η φερόμενη επιλογή του Ρόουζ-Μαρς έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές πληροφορίες που ήθελαν την Amazon MGM Studios να αναζητά έναν νεαρό ηθοποιό, γύρω στα 20, ως διάδοχο του Κρεγκ.

Ο 37χρονος Ρόουζ-Μαρς είναι μόλις ένα χρόνο νεότερος από τον Ντάνιελ Κρεγκ, όταν εκείνος ανέλαβε τον ρόλο στο Casino Royale του 2006.

Αν τελικά επιλεγεί, ο Σκοτ Ρόουζ-Μαρς θα αποτελέσει τον πρώτο Τζέιμς Μποντ με κόκκινα μαλλιά, κάτι που ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις, επαναφέροντας στη μνήμη την αντίστοιχη αντίδραση για τον «ξανθό Μποντ» Ντάνιελ Κρεγκ, που στην πορεία απέδειξε την αξία του.

Σοκαριστικό διαδικτυακό μίσος

Αμέσως μετά τις φήμες που τον θέλουν να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο ηθοποιός Σκοτ Ρόουζ-Μαρς δέχτηκε ένα κύμα διαδικτυακού μίσους, κυρίως λόγω του χρώματος των μαλλιών του.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram, ο Βρετανός ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει γίνει στόχος «εκατοντάδων υβριστικών, επιθετικών μηνυμάτων», επειδή είναι κοκκινομάλλης.

Ο Ρόουζ-Μαρς, που έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες The Krays: Code of Silence και Wolves of War, χρησιμοποίησε hashtags όπως #Gingerism, #ProudRedhead και #StopGingerDiscrimination στην ανάρτηση του.

Σε αυτή αναφέρει ότι εξαιτίας των μαλλιών του, είναι θύμα ρητορικής μίσους μα πολλούς να τον αμφισβητούν ως άνθρωπο αλλά και ως ηθοποιό.

Μάλιστα, κατήγγειλε ότι κάποια μέσα ενημέρωσης «έριξαν λάδι στη φωτιά», ενώ κάποια άλλα αναφέρθηκαν ψευδώς στο ότι βάφει τα μαλλιά του, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά, τονίζοντας πως είναι «φυσικός κοκκινομάλλης και περήφανος γι’ αυτό».

Επιπλέον, γνωστοποίησε πως κάποιοι χρήστες, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, δημιούργησαν εικόνες του με πιο σκούρα μαλλιά και φρύδια για να κάνουν την εικόνα του πιο «αποδεκτή».

Ο Σκοτ Ρόουζ-Μαρς έκανε επίσης λόγο για παλαιότερες φωτογραφίες του που επιλέχθηκαν σκόπιμα από ορισμένα μέσα, στις οποίες ήταν υπέρβαρος, για να ενισχύσουν το διαδικτυακό μπούλινγκ.

Κατέληξε με ένα μήνυμα κατά των διακρίσεων, τονίζοντας πως «το χρώμα των μαλλιών δεν πρέπει να καθορίζει την αξία σου – ωστόσο η κοινωνία εξακολουθεί να το αντιμετωπίζει έτσι».

Οι φήμες οργιάζουν

Η λίστα των υποψηφίων για το ρόλο παραμένει μεγάλη και περιλαμβάνει δημοφιλή ονόματα όπως οι Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Θίο Τζέιμς, Χένρι Κάβιλ, Τζέικομπ Ελόρντι και Κάλουμ Τέρνερ.

Ωστόσο, η ενδεχόμενη επιλογή ενός λιγότερο γνωστού προσώπου, όπως ο Ρόουζ-Μαρς, ευθυγραμμίζεται με την παράδοση του franchise, που συχνά έκανε διεθνείς σταρ ηθοποιούς που δεν ήταν ευρέως γνωστοί πριν την ανάληψη του ρόλου.

Το αν ο Σκοτ Ρόουζ-Μαρς θα φορέσει τελικά το σμόκιν του 007, θα το δείξει ο χρόνος. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η διαδικασία επιλογής του νέου Τζέιμς Μποντ παραμένει ένα από τα πιο καυτά θέματα στον χώρο του κινηματογράφου.