magazin
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;
The Good Life 23 Αυγούστου 2025 | 09:30

Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;

Οι συζητήσεις για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ φουντώνουν ξανά, με την εμφάνιση ενός νέου, απρόσμενου υποψηφίου: του Σκοτ Ρόουζ-Μαρς, ενός 37χρονου ηθοποιού που θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος κοκκινομάλλης πράκτορας στην ιστορία του franchise

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Spotlight

Δεν είναι λίγοι οι ηθοποιοί που έχουν ακουστεί κατά καιρούς για τον επόμενο ρόλο του Τζέιμς Μποντ, μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ. Πρόσφατα, όμως, ένα νέο όνομα έρχεται να ανατρέψει όλα τα προγνωστικά, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την επιλογή ενός σχετικά άγνωστου ηθοποιού.

Ο Σκοτ Ρόουζ-Μαρς, ένας 37χρονος Βρετανός ηθοποιός με κόκκινα μαλλιά και περιορισμένη φιλμογραφία, φημολογείται έντονα ότι πέρασε από δοκιμαστικό για τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του The Hollywood Reporter και άλλων έγκυρων μέσων, ο Ρόουζ-Μαρς έκανε οντισιόν τον Ιούνιο, διαβάζοντας σκηνές από την ταινία GoldenEye του 1995.

O Independent αναφέρει ότι ο σκηνοθέτης του επόμενου Μποντ, Ντενί Βιλνέβ, ζήτησε από τον Ρόουζ-Μαρς να μην μιμηθεί κανέναν από τους προκατόχους του «για να φέρει το δικό του Μποντ στην οθόνη».

YouTube thumbnail

Η φερόμενη επιλογή του Ρόουζ-Μαρς έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές πληροφορίες που ήθελαν την Amazon MGM Studios να αναζητά έναν νεαρό ηθοποιό, γύρω στα 20, ως διάδοχο του Κρεγκ.

Ο 37χρονος Ρόουζ-Μαρς είναι μόλις ένα χρόνο νεότερος από τον Ντάνιελ Κρεγκ, όταν εκείνος ανέλαβε τον ρόλο στο Casino Royale του 2006.

Αν τελικά επιλεγεί, ο Σκοτ Ρόουζ-Μαρς θα αποτελέσει τον πρώτο Τζέιμς Μποντ με κόκκινα μαλλιά, κάτι που ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις, επαναφέροντας στη μνήμη την αντίστοιχη αντίδραση για τον «ξανθό Μποντ» Ντάνιελ Κρεγκ, που στην πορεία απέδειξε την αξία του.

Σοκαριστικό διαδικτυακό μίσος

View this post on Instagram

A post shared by Scott Rose-Marsh (@scottrosemarsh)

Αμέσως μετά τις φήμες που τον θέλουν να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο ηθοποιός Σκοτ Ρόουζ-Μαρς δέχτηκε ένα κύμα διαδικτυακού μίσους, κυρίως λόγω του χρώματος των μαλλιών του.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram, ο Βρετανός ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει γίνει στόχος «εκατοντάδων υβριστικών, επιθετικών μηνυμάτων», επειδή είναι κοκκινομάλλης.

Ο Ρόουζ-Μαρς, που έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες The Krays: Code of Silence και Wolves of War, χρησιμοποίησε hashtags όπως #Gingerism, #ProudRedhead και #StopGingerDiscrimination στην ανάρτηση του.

Σε αυτή αναφέρει ότι εξαιτίας των μαλλιών του, είναι θύμα ρητορικής μίσους μα πολλούς να τον αμφισβητούν ως άνθρωπο αλλά και ως ηθοποιό.

Μάλιστα, κατήγγειλε ότι κάποια μέσα ενημέρωσης «έριξαν λάδι στη φωτιά», ενώ κάποια άλλα αναφέρθηκαν ψευδώς στο ότι βάφει τα μαλλιά του, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά, τονίζοντας πως είναι «φυσικός κοκκινομάλλης και περήφανος γι’ αυτό».

Επιπλέον, γνωστοποίησε πως κάποιοι χρήστες, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, δημιούργησαν εικόνες του με πιο σκούρα μαλλιά και φρύδια για να κάνουν την εικόνα του πιο «αποδεκτή».

Ο Σκοτ Ρόουζ-Μαρς έκανε επίσης λόγο για παλαιότερες φωτογραφίες του που επιλέχθηκαν σκόπιμα από ορισμένα μέσα, στις οποίες ήταν υπέρβαρος, για να ενισχύσουν το διαδικτυακό μπούλινγκ.

Κατέληξε με ένα μήνυμα κατά των διακρίσεων, τονίζοντας πως «το χρώμα των μαλλιών δεν πρέπει να καθορίζει την αξία σου – ωστόσο η κοινωνία εξακολουθεί να το αντιμετωπίζει έτσι».

Οι φήμες οργιάζουν

Η λίστα των υποψηφίων για το ρόλο παραμένει μεγάλη και περιλαμβάνει δημοφιλή ονόματα όπως οι Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Θίο Τζέιμς, Χένρι Κάβιλ, Τζέικομπ Ελόρντι και Κάλουμ Τέρνερ.

Ωστόσο, η ενδεχόμενη επιλογή ενός λιγότερο γνωστού προσώπου, όπως ο Ρόουζ-Μαρς, ευθυγραμμίζεται με την παράδοση του franchise, που συχνά έκανε διεθνείς σταρ ηθοποιούς που δεν ήταν ευρέως γνωστοί πριν την ανάληψη του ρόλου.

Το αν ο Σκοτ Ρόουζ-Μαρς θα φορέσει τελικά το σμόκιν του 007, θα το δείξει ο χρόνος. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η διαδικασία επιλογής του νέου Τζέιμς Μποντ παραμένει ένα από τα πιο καυτά θέματα στον χώρο του κινηματογράφου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Χρηματιστήριο Eνέργειας: Τα μελτέμια… έριξαν τις τιμές στη χονδρεμπορική ρεύματος

Χρηματιστήριο Eνέργειας: Τα μελτέμια… έριξαν τις τιμές στη χονδρεμπορική ρεύματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Τεχνολογία
Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

inWellness
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Ντοκιμαντέρ 23.08.25

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική
«Όλα ήταν αλήθεια» 22.08.25

Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική

Στην ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», οι Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ υποδύονται δύο άγνωστους που συναντιούνται αφού νοικιάζουν αυτοκίνητα από μια μυστηριώδη εταιρεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ
Culture Live 22.08.25

Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, με τη βαριά ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική του σημασία, αναπτύσσεται στις παρυφές χαμηλού λόφου, στα νότια του οποίου βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο.

Σύνταξη
Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν
Ζόφος 22.08.25

Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν

Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «το Σμιθσόνιαν είναι εκτός ελέγχου, όλα όσα συζητούνται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους
Anthology 4 22.08.25

The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Αυτό που επί μέρες ακουγόταν ως φήμη, επιβεβαιώθηκε. Το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Anthology 4 των Beatles, μαζί με ένα νέο βιβλίο και ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ εννέα επεισοδίων από το Disney+.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»
«Καρδιά του Σαράγεβο» 21.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»

Το κινηματογραφικό εγχείρημα του 1988 «Ο τελευταίος πειρασμός» στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Γουίλεμ Νταφόε, βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη του 1955.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Αναβλήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Όζι Όσμπορν
Υπομονή 21.08.25

Αναβλήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Όζι Όσμπορν

Το ντοκιμαντέρ Ozzy Osbourne: Coming Home ήταν να προβληθεί στις 18 Αυγούστου, ωστόσο μετά από αίτημα της οικογένειας του Όζι Όσμπορν, το BBC αποφάσισε να περιμένει λίγο ακόμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καβάλα: Εννιάχρονος έπεσε από θαλάσσια τσουλήθρα και τραυματίστηκε
Στην Καβάλα 23.08.25

Εννιάχρονος έπεσε από θαλάσσια τσουλήθρα και τραυματίστηκε - Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης

Η ιδιοκτήτρια του φουσκωτού θαλάσσιου πάρκου αντιμετωπίζει κατηγορία για σωματικές βλάβες από αμέλεια - Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Καβάλα για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Ντοκιμαντέρ 23.08.25

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
August in Athens
English edition 23.08.25

August in Athens

The August lull in Athens offers a rare pause from the city’s usual bustle. Behind the quiet streets and slow pace, residents discover moments of introspection, gentle melancholy, and the unexpected serenity of staying behind while the city hums at a slower rhythm

Σύνταξη
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν
Στην Αμμουδάρα 23.08.25

Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν

Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στα αποδυτήρια του γηπέδου, στην Αμμουδάρα, στην Κρήτη την ώρα που δύο άτομα βρίσκονταν στο εσωτερικό, εγκλωβίζοντάς τα

Σύνταξη
Ισπανία: Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη
Πολιτικό ζήτημα 23.08.25

Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη

Μελέτη διαπίστωσε χαμηλότερη θερμοκρασία κατά τρεις βαθμούς σε δρόμους με δεντροστοιχίες, ωστόσο στην Ισπανία η πρωτεύουσα αποψιλώνεται στο όνομα της αστικής ανάπτυξης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δημογραφικό: Γερνάμε και λιγοστεύουμε – Τι δείχνουν τα στοιχεία για γονιμότητα και ατεκνία
Δημογραφικό 23.08.25

Γερνάμε και λιγοστεύουμε στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα στοιχεία για γονιμότητα και ατεκνία

Τεράστια απειλή για την Ελλάδα το δημογραφικό - Αρνητικό αναμένεται το πρόσημο του ισοζυγίου γεννήσεων/θανάτων στη χώρα μας έως το 2050, σύμφωνα με έρευνα του ΕΔΚΑ - Ο ρόλος της μετανάστευσης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα
Νέα ένταση 23.08.25

Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα

Ο αντιστράτηγος Κο προειδοποίησε πως η Βόρεια Κορέα θα ανταποδώσει οποιαδήποτε προσπάθεια επέμβασης στις προσπάθειές της να κλείσει μόνιμα τα σύνορα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης
Θεσσαλονίκη 23.08.25

Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης

Ένας ρομποτικός ξεναγός που... κουβαλά ολόκληρη τη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη, στον σκληρό του δίσκο - Παρότι δεν έχει ακόμη μεγάλη «προϋπηρεσία» ως ξεναγός, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις

Σύνταξη
Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες
Πολιτική Προστασία 23.08.25

Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες

Σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας - Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή
ΗΠΑ 23.08.25

Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή

Τα δύο αδέρφια, το 1996 καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής για τον φόνο των γονιών τους, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, με καραμπίνα στην πολυτελή τους βίλα στο Μπέβερλι Χιλς το 1989

Σύνταξη
Η Τότεναμ σε κόντρα με τους κατοίκους λόγω εγκαταστάσεων για τη γυναικεία ομάδα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Η Τότεναμ σε κόντρα με τους κατοίκους λόγω εγκαταστάσεων για τη γυναικεία ομάδα

Η Τότεναμ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους κατοίκους επειδή σχεδιάζει να κατασκευάσει ποδοσφαιρικά γήπεδα για τις ακαδημίες γυναικείου ποδοσφαίρου σε αρχαίο δάσος

Βάιος Μπαλάφας
Αρκάς: Η καλημέρα τoυ Θαββάτου
Go Fun 23.08.25

Αρκάς: Η καλημέρα τoυ Θαββάτου

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με έναν από τους πιο αγαπημένους του χαρακτήρες φορώντας μπανιερό

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Απόρρητο