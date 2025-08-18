Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα

Το όνομα του μυθικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ είναι παγκοσμίως αναγνωρίσιμο και αποτελεί μία «χρυσοφόρα» φίρμα. Οπότε δεν θα έπρεπε να προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες του franchise, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, εμπλέκονται σε έναν τιτάνιο αγώνα για να διατηρήσουν τον έλεγχο του ονόματος του υπερκατασκόπου.

Όταν ο Αυστριακός κατασκευαστής ακινήτων με έδρα το Ντουμπάι, Γιόζεφ Κλάιντινστ, κατέθεσε αγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι αν ένα εμπορικό σήμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί εμπορικά σε συγκεκριμένους τομείς για τουλάχιστον πέντε χρόνια, τότε η ιδιοκτησία του μπορεί να αμφισβητηθεί, ο πραγματικός πόλεμος για τη μπράντα Μποντ ξεκίνησε.

Ο Κλάιντινστ, ο οποίος χτίζει ένα πολυτελές θέρετρο αξίας 4,6 δισ. ευρώ, το Heart of Europe, σε έξι τεχνητά νησιά ανοιχτά του Ντουμπάι, κινείται νομικά μέσω «ενεργειών ακύρωσης βασισμένων στη μη χρήση» διεκδικώντας τα δικαιώματα του χρυσοδάκτυλου Μποντ.

Περνώντας στην αντεπίθεση οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την Danjaq, την αμερικανική εταιρεία που ελέγχει τα εμπορικά δικαιώματα του Τζέιμς Μποντ σε συνεργασία με τη βρετανική εταιρεία Eon Productions, έχουν καταθέσει στοιχεία 227 σελίδων, καθώς μάχεται για να διατηρήσει τον έλεγχο του ονόματος του υπερκατασκόπου σε όλη την Ευρώπη.

Σχεδόν όλα τα εννέα εμπορικά σήματα που αμφισβητούνται αφορούν το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών υπό το όνομα Bond, σημειώνει ο The Guardian.

Οι σύμμαχοι

Η Boehmert & Boehmert, μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) στην Ευρώπη, που εκπροσωπεί την Danjaq, απάντησε, καταθέτοντας αποδεικτικά στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Εμπορικών Σημάτων από έναν μεγάλο αριθμό υψηλών συνεργατών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το όνομα Bond.

Η κατάθεση ξεκινά με τον 140 ετών ράφτη από την οδό Jermyn, Turnbull & Asser, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως ο «απόλυτος Βρετανός πουκαμισάς» και δημιούργησε τα πουκάμισα για τον Σον Κόνερι στην πρώτη ταινία του Bond, το 1962, Δρ. No, και συνέχισε να είναι στις υπηρεσίες του κατασκόπου φροντίζοντας για τις ενδυματολογικές ανάγκες των διαδόχων του, συμπεριλαμβανομένων των Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ.

Η εταιρεία είναι ο προσωπικός πουκαμισάς του βασιλιά, ο οποίος της παραχώρησε το πρώτο του βασιλικό ένταλμα όταν, ως πρίγκιπας της Ουαλίας, του δόθηκε η εξουσία να το κάνει το 1980.

Η Turnbull & Asser δημιούργησε το πουκάμισο που φόρεσε ο Κάρολος την ημέρα της στέψης του το 2023, και έναν χρόνο αργότερα ανανέωσε το βασιλικό της ένταλμα (Royal Warrant), το έγγραφο που εκδίδεται από τον Βρετανό μονάρχη (βασιλιά ή βασίλισσα) σε μια επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας ότι η επιχείρηση αυτή προμηθεύει αγαθά ή υπηρεσίες στη βασιλική οικογένεια.

Είναι ένα σημάδι αναγνώρισης και εγγύησης ποιότητας και συνήθως αναγράφεται στα προϊόντα ή στις διαφημίσεις της επιχείρησης.

Ο φάκελος με τα αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνει επίσης την Lock & Co, τους παλαιότερους κατασκευαστές καπέλων στον κόσμο με ρίζες που χρονολογούνται από το 1676. Η εταιρεία, με έδρα την οδό St James του Λονδίνου, ξεκίνησε τη σχέση της με τον Μποντ με ένα από τα καπέλα της να εμφανίζεται στη διάσημη σκηνή της ταινίας Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007 εναντίον δρος Νο.

Η Lock & Co ήταν επίσης πίσω από το διάσημο θανατηφόρο καπέλο του Odd Job στην ταινία Ο Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου του 1964.

Ανάμεσα στα προϊόντα της εταιρείας, οι θιασώτες του 007 μπορούν να πληρώσουν 628 ευρώ για καπέλο James felt trilby, Dr No ενώ οι γυναίκες μπορούν να αγοράσουν το καπέλο Vesper, αξίας 779 ευρώ, που δημιουργήθηκε αρχικά για την Εύα Γκριν για να το φορέσει ως Βέσπερ Λιντ στην ταινία του 2006, Casino Royale.

«Σε περιπτώσεις όπως αυτή, ο ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος θα πρέπει να ανταποκριθεί προσκομίζοντας ένα ισχυρό πακέτο αποδεικτικών στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να το κάνει», δήλωσε ο Μαρκ Κάντλ, συνεργάτης και δικηγόρος εμπορικών σημάτων στην ευρωπαϊκή εταιρεία IP Withers & Rogers.

«Η εμπορική χρήση συχνά αποδεικνύεται από στοιχεία πωλήσεων και μία επιλογή τιμολογίων για την υποστήριξή τους, καθώς και από αποδεικτικά στοιχεία μάρκετινγκ και επικοινωνιακής δραστηριότητας, όπως φυλλάδια, διαδικτυακή διαφήμιση, φυσική διαφήμιση και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» προσθέτει.

Άλλος σύμμαχος της Danjaq στο λυσσαλέο πόλεμο για το εμπορικό σήμα του Τζέιμς Μποντ είναι και η πολυτελής μάρκα αθλητικών ειδών Bogner.

Ο Γουίλι Μπόγκνερ Τζούνιορ, ο οποίος ανέλαβε τη λειτουργία της εταιρείας που ίδρυσε ο πατέρας του το 1932, έχει πιστωθεί τη δημιουργία των πρώτων σκηνών σκι δράσης στον κόσμο για την ταινία Στην Υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητος και συνέχισε να συνεργάζεται για τις ανάγκες των ταινιών του 007 με αλπικές σκηνές όπως στα Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Η κατάσκοπος που με αγάπησε, Για τα Μάτια σου Μόνο και Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος.

Πέρυσι, η εταιρεία λάνσαρε τη σειρά σκι «spy-ready» – τη συλλογή Bogner X 007 – με προϊόντα που κοστολογούνται από 270 έως 2.140 ευρώ.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες προϊόντων και εμπορικές πληροφορίες από την πολυτελή μάρκα κασμίρ και αξεσουάρ N.Peal, που ιδρύθηκε το 1936 με ναυαρχίδα το κατάστημα στο London’s Burlington arcade. Η εταιρεία διαθέτει ένα combat trouser εμπνευσμένο από τον 007 που κοστίζει 288 ευρώ.

Ο μεγάλος πόλεμος

Η Boehmert & Boehmert έχει χαρακτηρίσει τη δράση για το εμπορικό σήμα ως μία «άνευ προηγουμένου επίθεση» στο παγκόσμιο franchise δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Θα καταθέσουμε αποδεικτικά στοιχεία χρήσης για κάθε εμπορικό σήμα», δήλωσε ο Ρούντολφ Μπόκενχολτ, της Boehmert & Boehmert, σε μία κατάθεση υπεράσπισης. «Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των αγαθών/υπηρεσιών που διακυβεύονται για κάθε εμπορικό σήμα, αυτή θα είναι μία υποβολή σημαντικού μήκους και μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων συνημμένων και εκθεμάτων».

Ο Κλάιντινστ έχει επεκτείνει την προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο των διαφόρων εμπορικών σημάτων του κατασκόπου, υποβάλλοντας επίσης το δικό του εμπορικό σήμα για τον Τζέιμς Μποντ στην Ευρώπη. Ωστόσο, δεν έχει κάνει το ίδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο επιχειρηματίας δήλωσε ότι ξεκίνησε τη δράση για το εμπορικό σήμα επειδή ανησυχεί για το εμπορικό μέλλον του franchise του κατασκόπου, υποστηρίζοντας ότι ο Μποντ «δεν θα πεθάνει» όσο τον επιβλέπει ο ίδιος.

Η τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ ως 007, στην ταινία No Time to Die, κυκλοφόρησε το 2021. Χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του ή το χρονοδιάγραμμα για την παραγωγή της επόμενης ταινίας, το franchise βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει το προηγούμενο μεγαλύτερο κενό μεταξύ των ταινιών, που ήταν έξι χρόνια και τέσσερις μήνες.

Η Danjaq είναι επίσης συνιδιοκτήτρια των πνευματικών δικαιωμάτων των υφιστάμενων ταινιών του Bond, μαζί με την MGM Studios, η οποία εξαγοράστηκε από την Amazon για 7,9 δισ. ευρώ το 2021.

Λίγες ημέρες μετά την αναφορά των νομικών προκλήσεων του Κλάιντινστ, έγινε γνωστό ότι η Amazon είχε πληρώσει περισσότερα από 930 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει πλήρη «δημιουργικό έλεγχο» του franchise από την Μπάρμπαρα Μπρόκολι και τον Μάικλ Γ. Γουίλσον, τους μακροχρόνιους διαχειριστές των ταινιών του Bond.

Το άγγιγμα του Μίδα

Με τον δημιουργικό έλεγχο, η Amazon έχει πλέον τη δύναμη να προχωρήσει σε νέες ταινίες και ενδεχομένως σε τηλεοπτικές σειρές, χωρίς την έγκριση των δύο Βρετανών-Αμερικανών κληρονόμων του παραγωγού Άλμπερτ «Κάμπι» Μπρόκολι, ο οποίος είχε επιβλέψει την ακεραιότητα του χαρακτήρα που δημιούργησε το 1953 ο συγγραφέας Ίαν Φλέμινγκ.

Ο Ντένις Βιλνέβ, ο σκηνοθέτης πίσω από το franchise του Dune, θα σκηνοθετήσει την επόμενη ταινία του Μποντ. Και ο Στίβεν Νάιτ, ο οποίος είναι συνδημιουργός του τηλεπαιχνιδιού Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος; και έγραψε το Peaky Blinders, φέρεται να έχει αναλάβει να γράψει το σενάριο της επόμενης εξόρμησης του 007.

Τον Μάρτιο, η Amazon επιβεβαίωσε ότι η Έιμι Πασκάλ και ο Ντέιβιντ Χέιμαν θα είναι οι παραγωγοί της ταινίας, αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας ή ο πρωταγωνιστής.

«Τρέφουμε τον μέγιστο σεβασμό για την κληρονομιά του Τζέιμς Μποντ», δήλωσε ο Κλάιντινστ απαντώντας στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του εμπορικού σήματος.

«Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε μία απλή αλήθεια: υπάρχουν σαφείς νόμοι για τα εμπορικά σήματα και τα πνευματικά δικαιώματα, οι οποίοι υπάρχουν για να αποτρέπουν την παρατεταμένη αδράνεια και να διασφαλίζουν ότι οι πολιτιστικές ιδιοκτησίες συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα κοινά που τις εκτιμούν. Ο στόχος μας είναι απλός – να σεβαστούμε την κληρονομιά, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο Μποντ παραμένει επίκαιρος και προσιτός σε όλους τους θαυμαστές» πρόσθεσε.