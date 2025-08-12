magazin
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σιγά-σιγά, αλλά σταθερά, τα κομμάτια της επόμενης ταινίας Μποντ μπαίνουν στη θέση τους. Γνωρίζουμε ότι ο Ντενί Βιλνέβ (γνωστός για τις ταινίες Dune) θα σκηνοθετήσει το πρώτο μέρος της επανεκκίνησης του διάσημου κατασκοπευτικού franchise από την Amazon MGM Studios.

Γνωρίζουμε επίσης ότι ο δημιουργός του Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ, είναι αυτός που θα πάρει την πένα του για να γράψει το σενάριο.

Αυτό όμως που δεν έχουμε μάθει ακόμα είναι ποιοι δύο ηθοποιοί θα πάρουν τελικά ατσάλινες πόζες στην αφίσα. Ποιος θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ ως 007; Και ποια σταρ θα ακολουθήσει την Άνα ντε Αρμάς στο να γίνει κορίτσι του Μποντ;

Ενώ περιμένουμε την επιβεβαίωση αυτού του τόσο σημαντικού casting, εδώ είναι οι κορυφαίες υποθέσεις των Times για το ποια μπορεί να παίξει τη σέξι σύντροφο του μυστικού πράκτορα.

Tα Bond Girls μέσα στα χρόνια 

YouTube thumbnail

Μαρίσα Αμπέλα, 28 ετών, Βρετανίδα

Γνωστή για τον ρόλο της Έιμι Γουάινχαουζ στο Back to Black και της Γιασμίν στο οικονομικό δράμα Industry, η Αμπέλα δεν είναι άγνωστη στην κατασκοπεία της οθόνης. Φέτος εμφανίστηκε στο θρίλερ Black Bag του Στίβεν Σόντερμπεργκ ως ειδικός σε δορυφορικές εικόνες που εργάζεται για το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας. Στις αρχές της ταινίας, μαχαιρώνει τον απατημένο φίλο της στο χέρι με ένα μαχαίρι για μπριζόλες. Αρκετά σκληροπυρηνικό.

Ιζαμπέλα Μπερσέντ, 23 ετών, Αμερικανίδα

Ως μισή Περουβιανή, η Μπερσέντ θα ακολουθήσει τα βήματα δύο πρόσφατων Λατινοαμερικανίδων κοριτσιών Μποντ: της Στέφανι Σίγκμαν ως Εστρέλα στο Spectre και της Άνα ντε Αρμάς ως Παλόμα στο No Time to Die. Είναι από τις νεότερες υποψήφιες, αλλά οι ρόλοι της που σχετίζονται με τη δράση στα Alien, Madame Web και Superman σημαίνουν ότι είναι καλά προετοιμασμένη. Αν ο επόμενος Μποντ είναι γύρω στα είκοσι -δηλαδή πολύ νεότερος από τους προκατόχους του- μπορεί να είναι η τέλεια σύντροφος.

Φλόρενς Πιου, 29, Βρετανίδα

Από το Thunderbolts μέχρι το Oppenheimer, από τη Μαύρη Χήρα μέχρι το Midsommar, η Φλόρενς Πιου έχει αποδείξει το ταλέντο και τη συναισθηματική της γκάμα. Πριν από όλα αυτά, όμως, βρέθηκε στο πλευρό του Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ στη μεταφορά του βιβλίου του Τζον Λε Καρρέ, The Little Drummer Girl από το BBC, το οποίο ακολουθεί μια μυστική συνωμοσία για τον εντοπισμό ενός τρομοκράτη και είναι γεμάτο πυροβολισμούς, δολοπλοκίες και φλερτ – όλα χρήσιμα εφόδια για ένα κορίτσι του Μποντ.

Ματίλντα Ντε Άντζελις, 29, Ιταλίδα

Θυμάστε το Citadel, την εξωφρενική σειρά του Amazon για μια διεθνή υπηρεσία κατασκοπείας με τον Ρίτσαρντ Μάντεν και τη Πριγιάνκα Τσόπρα; Λοιπόν, η Ντε Άντζελις έκανε εξαιρετική δουλειά στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ιταλικού spin-off της σειράς, Citadel: Diana, το οποίο επικεντρώθηκε σε έναν πράκτορα που εγκλωβίζεται από εχθρούς στο Μιλάνο. Αυτό σημαίνει ότι ξέρει ήδη πώς να παλεύει με γροθιές, πώς να χειρίζεται ένα όπλο και -το σημαντικότερο- πώς να κάνει τους ισχυρούς άνδρες να νιώθουν νευρικοί.

Ζεντάγια, 28 ετών, Αμερικανίδα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zendaya (@zendaya)

Δεν υπάρχουν πολλές ηθοποιοί κάτω των 30 ετών με τόσο εντυπωσιακό βιογραφικό όσο αυτό της ζεντάγια, το οποίο περιλαμβάνει τις ταινίες Challengers, Dune, Spider-Man και το πολυαναμενόμενο blockbuster Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ως έφηβη έπαιζε στην κατασκοπική σειρά KC Undercover, στην οποία υποδυόταν μια τεχνολογικά μυημένη μαθήτρια λυκείου που στρατολογείται ως κυβερνητική πράκτορας. Ιδανική προπόνηση για την κοπέλα του Μποντ.

Μία Θρίπλετον, 24, Βρετανίδα

Πιθανόν να είναι ένα μπαλαντέρ, αλλά η κόρη της Κέιτ Γουίνσλετ, που μοιάζει με την Κέιτ Γουίνσλετ, τα πήγε περίφημα στο The Buccaneers και στο The Phoenician Scheme του Γουές Άντερσον, οπότε φαίνεται απολύτως έτοιμη για έναν πιο βαρύ, πιο προσανατολισμένο στη δράση ρόλο. Επιπλέον, στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών αυτή την άνοιξη, πέτυχε την αίγλη του Bond girl, εμφανιζόμενη με ένα πράσινο σατέν φόρεμα και σκούρα ξανθά χολιγουντιανά κυματιστά μαλλιά.

*Με στοιχεία από thetimes.com

