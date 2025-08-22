magazin
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
Θα έχει γέλιο: Ο Πιρς Μπρόσναν δεν κλείνει την πόρτα στον Τζέιμς Μποντ
Ώριμος 007 22 Αυγούστου 2025 | 09:00

Θα έχει γέλιο: Ο Πιρς Μπρόσναν δεν κλείνει την πόρτα στον Τζέιμς Μποντ

Φόρεσε το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ σε τέσσερις ταινίες. Ωστόσο, στα 72 του, ο Πιρς Μπρόσναν δεν λέει «όχι» στο να επαναλάβει τον iconic ρόλο του.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε που βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες το No Time to Die και έπεσαν οι τίτλοι τέλους στο κεφάλαιο «ο Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ».

Από τότε, πρώτα η Μπάρμπαρα Μπρόκολι με την ομάδα της και στη συνέχεια η Amazon MGM, κάνουν τα πάντα για να βρουν τον σωστό ηθοποιό που θα υποδυθεί τον νέο 007 – ωστόσο τα πράγματα πάνε πιο αργά από ότι θα ήθελαν το στούντιο και οι fans των ταινιών.

Κάθε τρεις και λίγο, διάφορα ονόματα κάνουν την εμφάνισή τους στον Τύπο – ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πολλές φήμες, αλλά καμία επίσημη ανακοίνωση.

Με τη θέση να είναι ανοιχτή, ο Πιρς Μπρόσναν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο Radio Times, αν θα σκεφτόταν να επιστρέψει στον ρόλο.

«Με τη γυναίκα μου Κέλι βλέπουμε με προσοχή όλα τα ονόματα που έχουν ακουστεί για τον μελλοντικό Τζέιμς Μποντ έως τώρα» απάντησε ο γνωστός ηθοποιός και συμπλήρωσε:

«Κάποιοι από αυτούς είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί και πιστεύω ότι θα έκαναν καταπληκτική δουλειά. Δεν νομίζω κανείς να θέλει να δει ένα 72χρονο κουρασμένο Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν ο Ντενί Βιλνέβ είχε κάποιο άσσο στο μανίκι του, θα το κοιτούσα με χαρά».

Μάλιστα, έσπευσε να τονίσει «στην τελική, γιατί όχι; Είναι απίστευτη διασκέδαση. Θα είχε πολύ γέλιο».

Ο Πιρς Μπρόσναν υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ σε τέσσερις ταινίες από το 1995 έως το 2002, με την τελευταία του Die Another Day να είναι και η πιο επιτυχημένη.

// Κεντρική φωτογραφία: Ο Πιρς Μπρόσναν στην προώθηση της ταινίας Die Another Day στις Κάννες το 2002. (REUTERS/Eric Gaillard)

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι
Αμφιλεγόμενο; 21.08.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε θέση για την κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός σαπουνιού περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό από το μπάνιο της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Το περιστατικό 21.08.25

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
«Όχι κριτική» 21.08.25

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της
Αποκαλύψεις 21.08.25

Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της

Η 29χρονη Γκρέις Κέλι, κατηγορεί τη μητέρα της και διάσημη κάντρι μουσικό Γουαϊνόνα Τζαντ πως ενώ γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θετό της πατέρα, δεν έκανε τίποτα για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Δεν το συζητάει 21.08.25

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζένιφερ Λόπεζ: Κατάξανθη και εντυπωσιακή στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»
Fizz 21.08.25

Τζένιφερ Λόπεζ: Κατάξανθη και εντυπωσιακή στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

Η Τζένιφερ Λόπεζ ανανεωμένη μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ. Η 55χρονη, που έκλεισε έναν χρόνο χωρισμένη από τον Μπεν Άφλεκ, διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της.

Σύνταξη
«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Νέος «εκλεκτός» 22.08.25

«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ενός από τα νεότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, θεωρείται ο νέος Ευρωπαίος «ψιθυριστής» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία. Το κατάφερε μέσα από… παρτίδες γκολφ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κάμπινγκ: Παρά τις αναποδιές αντέχουν – Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν
Planet Travel 22.08.25

Παρά τις αναποδιές, τα κάμπινγκ… αντέχουν - Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν

Μπορεί ο φετινός Μάιος να χάθηκε λόγω κακοκαιρίας και ο Ιούλιος να «ψαλιδίστηκε» από απεργίες στα πλοία, όμως η τουριστική σεζόν στα κάμπινγκ δεν έχει πει την... τελευταία της λέξη.

Σύνταξη
Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου από τροχαίο – Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Κρίσιμη κατάσταση 22.08.25

Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Λήστευαν οδηγούς ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες – Έστηναν ενέδρες και με βία έκλεβαν χρήματα
Θεσσαλονίκη 22.08.25

Έμπαιναν ως πελάτες στα ταξί και μετά τους... λήστευαν

Οι ληστείες έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή οικισμού των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη ενός εξ’ αυτών

Σύνταξη
Ευρώπη: Γιατί οι νέοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατία – Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους
Διάβρωση εμπιστοσύνης 22.08.25

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη μοιάζουν να αποστρέφονται τη Δημοκρατία - Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους

Οι νέοι στην Ευρώπη γίνονται πιο δύσπιστοι για τη Δημοκρατία και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές - Οι αιτίες εντοπίζονται στις επίμονες ανισότητες, τη διαφθορά και την οικονομική ανασφάλεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εθνική Οδός: Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό – Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα
Ασυνείδητος 22.08.25

Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό στην Εθνική Οδό - Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα

Ο 33χρονος ημεδαπός οδηγός αγνόησε... επιδεικτικά κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα στην εθνική οδό, όμως συνελήφθη από την Τροχαία

Σύνταξη
Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα

Ήρθε η ώρα να εξιστορήσει τη δική του εκδοχή για το 15-19, ολοκληρώνει τη συγγραφή του βιβλίου του, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά «απειλούν» ΝΔ και κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΗΠΑ – ΕΕ: Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας
Αποκωδικοποίηση 22.08.25

Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ

Οι εμπορικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να κωδικοποιήσουν την αρχική συμφωνία του περασμένου μήνα

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Εκρηκτικό μείγμα 22.08.25

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς
Κλιματική αλλαγή 22.08.25

ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς

Έκθεση των Παγκόσμιων Οργανισμών Υγείας και Μετεωρολογίας με τη συμμετοχή Έλληνα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτείνει λύσεις για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 22.08.25

Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών

Σύνταξη
