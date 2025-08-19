Η Έλεν Μίρεν μίλησε! Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άνδρας

Εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η ομάδα της δεν κατάφεραν να λύσουν τον γρίφο για το ποιος θα φορέσει το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ. Και όπως φαίνεται, το παζλ έχει αποδειχθεί δύσκολο και για την Amazon MGM, που εδώ και μερικούς μήνες έχει αναλάβει τον δημιουργικό έλεγχο του franchise.

Και όσο καθυστερεί η επιλογή του μελλοντικού 007, τόσο θα πληθαίνουν οι φήμες για το ποιος ηθοποιός θα είναι, ενώ όλο και περισσότεροι θα δημοσιογράφοι θα ρωτούν σχετικούς (ή άσχετους) με την υπόθεση για την άποψή τους.

Κάπως έτσι η ερώτηση έφτασε και στην Έλεν Μίρεν στο πλαίσιο της συνέντευξής της στο Saga Magazine. Η διάσημη αγγλίδα ηθοποιός, μπορεί κατά το παρελθόν να μην έχει περάσει από τον κόσμο του Τζέιμς Μποντ, ωστόσο στην καριέρα της έχει παίξει σε γνωστές κατασκοπευτικές ταινίες. Και πριν από λίγο καιρό είχε χαρακτηρίσει τα φιλμ του σεξιστικά.

Έτσι όταν ρωτήθηκε η γνώμη της για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος 007, η Έλεν Μίρεν ήταν ξεκάθαρη. Η 80χρονη σταρ δεν ονόμασε κάποιον συγκεκριμένο, ωστόσο τόνισε ότι ο μελλοντικός Τζέιμς Μποντ πρέπει να συνεχίσει να είναι άνδρας.

«Δεν μπορείς να έχεις γυναίκα στο συγκεκριμένο ρόλο. Δεν πρόκειται να ‘δουλέψει’ έτσι» είπε η Έλεν Μίρεν και συμπλήρωσε: «Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να συνεχίσει να είναι ο Τζέιμς Μποντ, διαφορετικά θα γίνει κάτι εντελώς διαφορετικό».

«Ποτισμένες με σεξισμό»

Αν και Αγγλίδα, η Έλεν Μίρεν δεν είναι θαυμάστρια των φιλμ του 007. Σε δηλώσεις της τον περασμένο Απρίλιο είχε τονίσει πως «δεν μου αρέσει ο Τζέιμς Μποντ. Θεωρώ ότι οι ταινίες είναι ποτισμένες και γεννημένες από βαθύ σεξισμό».

Μάλιστα, οι δηλώσεις της βρήκαν σύμφωνο και τον Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος από το 1997 έως το 2002 υποδύθηκε τον πιο διάσημο κατάσκοπο του κόσμου σε τέσσερα φιλμ.