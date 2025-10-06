Η Amazon αφαίρεσε τα όπλα από τις αφίσες του Τζέιμς Μποντ – Kατακραυγή και meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πολλοί λάτρεις του 007 υποστήριξαν ότι οι τροποποιημένες εικόνες που κυκλοφόρησε η Amazon, προοικονομούν το δυσοίωνο μέλλον του Τζέιμς Μποντ.
«Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον», λέει μια παροιμία και, η άκαρπη προσπάθεια της Amazon Prime Video να παρέμβει υπόγεια στα έργα τέχνης και τις αφίσες της σειράς ταινιών Τζέιμς Μποντ, το επιβεβαιώνουν.
Την περασμένη εβδομάδα, έργα τέχνης για τη σειρά δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του Prime Video U.K., στα οποία, σε κάθε εικόνα ταινίας όπου προηγουμένως εμφανιζόταν ένα όπλο, ο Μποντ είχε ουσιαστικά αφοπλιστεί.
«Βανδαλισμός»
Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στην ταινία «Dr. No», το Walther PKK είχε αφαιρεθεί από το χέρι του, ενώ σε άλλες είχε κοπεί. Στην περίπτωση της ταινίας «A View to a Kill», τα χέρια του μυστικού πράκτορα που ενσάρκωσε ο ηθοποιός Ρότζερ Μουρ φαινόταν να έχουν επιμηκυνθεί, κόβοντας το όπλο του από το πλάνο.
Οι παραποιημένες εικόνες δεν πέρασαν απαρατήρητες, με πολλούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνουν λόγο για «λογοκρισία».
Ο Βρετανός ηθοποιός Ρούφους Τζόουνς αστειεύτηκε λέγοντας ότι οι αφίσες έμοιαζαν σαν ο νέος Μποντ, χωρίς όπλο, να κάνει μια αγενή χειρονομία, ενώ ο συγγραφέας Σκοτ ΜακΚρέα είπε ότι επρόκειτο για «πολιτιστικό βανδαλισμό».
View this post on Instagram
Μετά το χάος που επικράτησε στο διαδίκτυο, το Prime Video U.K. αφαίρεσε (πάλι κρυφά) τα αμφιλεγόμενα έργα τέχνης και τα έχει αντικαταστήσει με φωτογραφίες από κάθε ταινία.
Ωστόσο, έχει σημειωθεί στο διαδίκτυο ότι σε καμία από τις φωτογραφίες δεν εμφανίζεται ο Μποντ να κρατά το όπλο του.
Πολλοί λάτρεις του 007 υποστήριξαν ότι οι τροποποιημένες εικόνες που κυκλοφόρησε η Amazon, προοικονομούν το δυσοίωνο μέλλον του Τζέιμς Μποντ – ενόψει της παραγωγής μιας νέας ταινίας με τον Ντενί Βιλνέβ στη θέση του σκηνοθέτη.
Φυσικά, όταν το διαδίκτυο βρίσκεται σε σύγχυση, συνήθως ακολουθεί ένα meme — και ο άοπλος Μποντ δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Το όπλο του Brosnan αντικαταστάθηκε με μια ποικιλία διαφορετικών αντικειμένων – από ένα σάντουιτς μέχει ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
Missed opportunity to showcase some Q gadgets tbh… https://t.co/w4kVXy9mqN pic.twitter.com/57LjIwWi1I
— Sean Longmore (@ThatTallGinger) October 3, 2025
«Just being disarming, darling»https://t.co/41P6Tkg2PK pic.twitter.com/KQQYif7d0q
— MI6 HQ (@jamesbondlive) October 3, 2025
