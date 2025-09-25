Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η ομάδα της δεν τα κατάφεραν για περίπου μια τετραετία να βρουν τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ και μοιραία έδωσαν τη σκυτάλη στην Amazon MGM – έναντι πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Μια κίνηση που δεν άρεσε στους περισσότερους, ωστόσο έδειχνε σίγουρο ένα πράγμα: ο επόμενος Τζέιμς Μποντ θα ερχόταν τσακ μπαμ.

Τελικά και αυτές οι θεωρίες διαψεύστηκαν σχετικά γρήγορα. Ναι μεν, η εταιρία του Τζεφ Μπέζος βρήκε τον σκηνοθέτη στο πρόσωπο του Ντενί Βιλνέβ και έχρισε σεναριογράφο τον Στίβεν Νάιτ, ωστόσο ο επόμενος 007 αγνοείται ακόμα. Και όπως φαίνεται η απάντηση δεν πρόκειται να δοθεί σύντομα.

View this post on Instagram A post shared by A Shot (@ashotmagazine)

Σύμφωνα με το Deadline, ο γνωστός σκηνοθέτης αναμένεται να ασχοληθεί με αυτό από του χρόνου, όταν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της ταινίας Dune: Part Three.

Πρόσωπο μπορεί να μην έχουμε ακόμα, ωστόσο οι συνεργάτες του έδωσαν μερικά στοιχεία του ηθοποιού που θέλει ο Ντενί Βιλνέβ που θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ.

BREAKING BAZ EXCLUSIVE: Denis Villeneuve To Start Casting For An “Unknown” Brit Actor For ‘Bond 26’ When He Completes ‘Dune: Part Three’ https://t.co/bCyPvEH7XX — Deadline (@DEADLINE) September 24, 2025

Πέρα ότι θα είναι άνδρας και από τη Βρετανία, ο σκηνοθέτης θέλει ένα φρέσκο πρόσωπο. Ακόμα και κάποιον «άγνωστο». Έναν νεαρό στα τέλη των 20 ή στις αρχές των 30 του, ώστε να παίξει τον χαρακτήρα που ο Ίαν Φλέμινγκ είχε αποκαλέσει ένα θανατηφόρο όργανο, αλλά παράλληλα έναν αδιάφορο άνθρωπο που του είχαν συμβεί άσχημα πράγματα στη ζωή.

Αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, τότε αυτομάτως κάποια ονόματα που έχουν ακουστεί τα τελευταία χρόνια, διαγράφονται από τη λίστα – όπως ο Τομ Χάρντι, ο Ίντρις Έλμπα και ο Χένρι Καβίλ. Ίσως ακόμα και το μεγάλο φαβορί έως τώρα, ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, καθώς το 2027 που θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Τζέιμς Μποντ εκείνος θα είναι 37 ετών.

// Κεντρική φωτογραφία: Columbia Pictures