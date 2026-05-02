Πριγκίπισσα Σάρλοτ: Έγινε 11 ετών – Η φωτογραφία, οι ευχές και η αλλαγή στην εμφάνιση της

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, με αφορμή τα 11α γενέθλια της μοναχοκόρης του έδωσαν στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία της.

Η εορτάζουσα πριγκίπισσα εμφανίζεται χαμογελαστή ανάμεσα σε μαργαρίτες και δέντρα, φοράει μπλε πουκάμισο, μαύρο και κόκκινο ριγέ πουλόβερ και τζιν παντελόνι. Τα μαλλιά της είναι μακριά και μοιάζει ιδιαίτερα στον πατέρα της.

Οι ευχές των γονιών της

Τη γιορτινή ανάρτηση της συνοδεύει ένα μήνυμα, όπου το πριγκιπικό ζευγάρι έγραψε: «Ευχόμαστε στη Σάρλοτ πολύ χαρούμενα 11α γενέθλια!», μαζί με ένα emoji τούρτας.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ της Ουαλίας είναι το δεύτερο παιδί και η μοναδική κόρη του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.

Η νεαρή έχει δείξει ενδιαφέρον για τα σπορ, τη μουσική, παίζει ήδη πιάνο, ενώ είναι γνωστή και η αγάπη της για την Taylor Swift, τη συναυλία της οποίας παρακολούθησε το 2024.

Η Σάρλοτ, όσο μεγαλώνει, υιοθετεί συχνά το στυλ της μητέρας της, με τα μέσα ενημέρωσης να επισημαίνουν την ομοιότητά τους σε εμφανίσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Σάρλοτ είναι πολύ δεμένη με την Κέιτ, συχνά συνοδεύοντάς την σε δημόσιες εμφανίσεις, φαίνεται η οικειότητα μεταξύ τους.

Πριγκίπισσα Σάρλοτ: Η ιδιαίτερη σχέση με την βασίλισσα Ελισάβετ

Πριν λίγους μήνες η μικρή στην ετήσια τελετή Trooping the Colour, φόρεσε μια διαμαντένια καρφίτσα σε σχήμα πέταλου, ένα κόσμημα με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, αφού, σύμφωνα με αναφορές, της το είχε χαρίσει η ίδια η βασίλισσα Ελισάβετ πριν τον θάνατό της.

Η επιλογή της καρφίτσας δεν ήταν τυχαία. Η βασίλισσα και η μικρή της δισέγγονη μοιράζονταν την αγάπη τους για την ιππασία – ένα πάθος που αποτέλεσε δυνατό δεσμό ανάμεσα στις δύο.

Η Σάρλοτ είχε φορέσει για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη καρφίτσα το 2022, στην κηδεία της βασίλισσας, σε ηλικία μόλις χρόνων.