Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ
Με μια αυθόρμητη κίνηση έξω από την εκκλησία στο Σάντρινγκχαμ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ σταμάτησε για selfies με τον κόσμο, χαρίζοντας τη πιο ζεστή και ανθρώπινη στιγμή των φετινών βασιλικών Χριστουγέννων
- Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές
- Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
- Μπλε τιμολόγια: Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά με σταθερές χρεώσεις στο ρεύμα
- Συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ την Δευτέρα στη Φλόριντα – Συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα
Μια αυθόρμητη και ανθρώπινη στιγμή έκλεψε την παράσταση στη φετινή χριστουγεννιάτικη εμφάνιση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγκχαμ. Η πριγκίπισσα Σάρλοτ, μόλις 10 ετών, αποφάσισε να χαρίσει χαμόγελα – και selfies – στους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής μετά την καθιερωμένη λειτουργία των Χριστουγέννων.
Βλέποντας τον ενθουσιασμό του κόσμου, η μικρή πριγκίπισσα στάθηκε για λίγο και δέχτηκε πρόθυμα να φωτογραφηθεί, δείχνοντας άνεση και ευγένεια που σπάνια συναντά κανείς σε αυτή την ηλικία.
Την ίδια στιγμή, ο πατέρας της, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, την καλούσε διακριτικά να επιστρέψει κοντά στην υπόλοιπη οικογένεια.
«Σάρλοτ», ακούγεται να λέει σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, με την ίδια να απαντά ήρεμα: «Έρχομαι».
@hellomagPrincess Charlotte loves a good selfie, and was more than happy to oblige many of those in the crowd at Sandringham this morning ❤♬ That Happy Christmas Feeling – Felix Manzi
Όταν το πρωτόκολλο κάνει ένα βήμα πίσω
Λίγο πριν απομακρυνθεί, μια γυναίκα τη ρώτησε αν θα μπορούσαν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί. Η απάντηση της Σάρλοτ ήταν άμεση και θετική. Όταν μάλιστα η θαυμάστρια αναρωτήθηκε αν επιτρέπεται να τραβήξει η ίδια τη selfie, όλα έδειξαν πως –τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση– το πρωτόκολλο άφησε χώρο για μια πιο αυθόρμητη ανθρώπινη επαφή.
Παρουσίες και οικογενειακό κλίμα
Στη λειτουργία παρευρέθηκαν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ανάμεσά τους ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, η βασίλισσα Καμίλα και η πριγκίπισσα Ευγενία.
Πέρα όμως από τα στιγμιότυπα έξω από την εκκλησία, τα φετινά Χριστούγεννα είχαν και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Γεώργιος επισκέφθηκαν τον οργανισμό στήριξης αστέγων The Passage, έναν χώρο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα.
View this post on Instagram
Με ανάρτησή τους στο Instagram, οι Πρίγκιπες της Ουαλίας υπενθύμισαν τη συνέχεια μιας παράδοσης αλληλεγγύης «32 χρόνια μετά», συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν της οικογένειας.
- Πλακιάς: Όσο πλησιάζει η δίκη για τα Τέμπη, τόσο πιο πολύ θα αναφέρεται το οικονομικό για ευνόητους λόγους – Διαψεύδει δημοσιεύματα
- Τένις: Οι αντίπαλοι της Εθνικής στο United Cup
- Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής
- Ιράν: Πέθανε ο Μπαχράμ Μπεϊζαΐ, από τους σημαντικότερους Ιρανούς σκηνοθέτες και θεατρικούς συγγραφείς
- Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι
- Νίγηρας: Η χούντα κηρύσει «γενική επιστράτευση» για τον πόλεμο κατά των τζιχαντιστικών οργανώσεων
- Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η «σκόνη» από τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνει τους αγρότες
- Πανιώνιος: Παραιτήθηκε ο Ζούρος – Οι πιθανοί αντικαταστάτες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις