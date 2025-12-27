Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ

Μια αυθόρμητη και ανθρώπινη στιγμή έκλεψε την παράσταση στη φετινή χριστουγεννιάτικη εμφάνιση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγκχαμ. Η πριγκίπισσα Σάρλοτ, μόλις 10 ετών, αποφάσισε να χαρίσει χαμόγελα – και selfies – στους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής μετά την καθιερωμένη λειτουργία των Χριστουγέννων.

Βλέποντας τον ενθουσιασμό του κόσμου, η μικρή πριγκίπισσα στάθηκε για λίγο και δέχτηκε πρόθυμα να φωτογραφηθεί, δείχνοντας άνεση και ευγένεια που σπάνια συναντά κανείς σε αυτή την ηλικία.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας της, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, την καλούσε διακριτικά να επιστρέψει κοντά στην υπόλοιπη οικογένεια.

«Σάρλοτ», ακούγεται να λέει σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, με την ίδια να απαντά ήρεμα: «Έρχομαι».

Όταν το πρωτόκολλο κάνει ένα βήμα πίσω

Λίγο πριν απομακρυνθεί, μια γυναίκα τη ρώτησε αν θα μπορούσαν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί. Η απάντηση της Σάρλοτ ήταν άμεση και θετική. Όταν μάλιστα η θαυμάστρια αναρωτήθηκε αν επιτρέπεται να τραβήξει η ίδια τη selfie, όλα έδειξαν πως –τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση– το πρωτόκολλο άφησε χώρο για μια πιο αυθόρμητη ανθρώπινη επαφή.

Παρουσίες και οικογενειακό κλίμα

Στη λειτουργία παρευρέθηκαν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ανάμεσά τους ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, η βασίλισσα Καμίλα και η πριγκίπισσα Ευγενία.

Πέρα όμως από τα στιγμιότυπα έξω από την εκκλησία, τα φετινά Χριστούγεννα είχαν και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Γεώργιος επισκέφθηκαν τον οργανισμό στήριξης αστέγων The Passage, έναν χώρο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Με ανάρτησή τους στο Instagram, οι Πρίγκιπες της Ουαλίας υπενθύμισαν τη συνέχεια μιας παράδοσης αλληλεγγύης «32 χρόνια μετά», συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν της οικογένειας.