newspaper
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 8o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Κόσμος 03 Μαΐου 2026, 10:00

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Γεώργιος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Spotlight

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μια περίοδο βαθιάς αναδιάταξης, όπου η ισχύς δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή ή την καινοτομία, αλλά και από την ικανότητα δημιουργίας επιχειρηματικών «γιγάντων» μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Στο πεδίο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν να έχουν πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα, αφήνοντας την Ευρώπη να παρακολουθεί με ανησυχία μια εξέλιξη που απειλεί να την τοποθετήσει στο περιθώριο των μεγάλων διεθνών εξελίξεων. Οι λεγόμενες «mega operations», οι συμφωνίες δηλαδή που ξεπερνούν τα δισεκατομμύρια και αναδιαμορφώνουν ολόκληρους κλάδους, εξελίσσονται σε βασικό εργαλείο οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύος.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο ξεπερνά σε όγκο και αξία εκείνη της Ευρώπης, αλλά καθορίζει και τη συνολική κατεύθυνση της παγκόσμιας αγοράς. Οι μεγάλες συμφωνίες συγκεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με αμερικανικές εταιρείες να πρωταγωνιστούν τόσο ως αγοραστές όσο και ως δημιουργοί νέων επιχειρηματικών σχημάτων που αποκτούν παγκόσμια εμβέλεια. Αντίθετα, στην Ευρώπη, ο αριθμός των αντίστοιχων κινήσεων παραμένει περιορισμένος, ενώ ακόμη και όταν πραγματοποιούνται, συνοδεύονται από αυστηρούς όρους και περιορισμούς που συχνά μειώνουν τη στρατηγική τους αξία.

Η εικόνα αυτή δεν είναι τυχαία. Αντικατοπτρίζει δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η δημιουργία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων αντιμετωπίζεται ως εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εθνικής ισχύος. Η συγκέντρωση κεφαλαίου και δραστηριοτήτων δεν θεωρείται απαραίτητα απειλή, αλλά προϋπόθεση για την επιβίωση σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον όπου οι τεχνολογικές και επενδυτικές απαιτήσεις αυξάνονται διαρκώς. Αντίθετα, στην Ευρώπη, η ιστορική έμφαση στην προστασία του ανταγωνισμού και των καταναλωτών έχει οδηγήσει σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που συχνά λειτουργεί αποτρεπτικά για τη δημιουργία μεγάλων διασυνοριακών σχημάτων.

Το αποτέλεσμα είναι μια αυξανόμενη απόκλιση. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις αποκτούν μέγεθος, πρόσβαση σε κεφάλαια και δυνατότητα επέκτασης που τους επιτρέπει να κυριαρχούν σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ οι ευρωπαϊκές παραμένουν κατακερματισμένες και συχνά εγκλωβισμένες σε εθνικές αγορές. Ακόμη και σε τομείς όπου η Ευρώπη διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία, όπως οι τηλεπικοινωνίες ή οι μεταφορές, η αδυναμία δημιουργίας πραγματικά μεγάλων παικτών περιορίζει την επιρροή της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, όπου συζητήσεις για μεγάλες συγχωνεύσεις αναδεικνύουν τόσο τις δυνατότητες όσο και τις αντιφάσεις της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Η προοπτική δημιουργίας ενός παγκόσμιου ηγέτη μέσω διασυνοριακής συγχώνευσης συνοδεύεται από πολιτικές και θεσμικές εντάσεις, καθώς εμπλέκονται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, κρατικής συμμετοχής και στρατηγικού ελέγχου. Το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις το «κέντρο βάρους» αυτών των επιχειρήσεων μετατοπίζεται εκτός Ευρώπης καταδεικνύει το εύρος του προβλήματος.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές αρχές φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι το υφιστάμενο πλαίσιο ενδέχεται να λειτουργεί ως τροχοπέδη. Η συζήτηση για αναθεώρηση των κανόνων ανταγωνισμού έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση όχι μόνο στην προστασία των καταναλωτών, αλλά και στην ανάγκη ενίσχυσης της καινοτομίας, των επενδύσεων και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρόκειται για μια σημαντική μετατόπιση, η οποία αντανακλά την πίεση που ασκεί το διεθνές περιβάλλον.

Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν είναι απλή υπόθεση. Η Ευρώπη καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενες επιδιώξεις: από τη μία, τη διατήρηση ενός υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και, από την άλλη, τη δημιουργία επιχειρηματικών σχημάτων ικανών να ανταγωνιστούν τους παγκόσμιους κολοσσούς. Η εμπειρία προηγούμενων περιπτώσεων δείχνει ότι η επίτευξη αυτής της ισορροπίας είναι δύσκολη. Συγχωνεύσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ισχυρούς ευρωπαϊκούς παίκτες είτε απορρίφθηκαν είτε εγκρίθηκαν υπό όρους που περιόρισαν σημαντικά το στρατηγικό τους αποτύπωμα.

Το διακύβευμα, όμως, υπερβαίνει την οικονομία. Σε έναν κόσμο όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις συνδέονται άμεσα με την τεχνολογική ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια και την ψηφιακή κυριαρχία, η απουσία ισχυρών ευρωπαϊκών «πρωταθλητών» ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη θέση της ηπείρου στο διεθνές σύστημα. Η δυνατότητα επένδυσης σε κρίσιμες υποδομές, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η επιρροή στις παγκόσμιες αγορές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος και την ισχύ των επιχειρήσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να έχουν κατανοήσει αυτή τη δυναμική και να κινούνται με ταχύτητα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δικών τους «πρωταθλητών». Η Ευρώπη, αντίθετα, βρίσκεται ακόμη στη φάση της αναζήτησης μιας νέας ισορροπίας. Η αναθεώρηση των κανόνων συγχωνεύσεων αποτελεί ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Απαιτείται μια συνολικότερη στρατηγική που θα συνδυάζει την οικονομική πολιτική, τη βιομηχανική στρατηγική και την κανονιστική προσέγγιση.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η Ευρώπη θα καταφέρει να προσαρμοστεί εγκαίρως ή αν θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ρυθμιστής σε μια παγκόσμια οικονομία που διαμορφώνεται από άλλους. Οι «mega deals» δεν είναι απλώς εταιρικές συναλλαγές. Είναι το εργαλείο με το οποίο διαμορφώνεται η νέα οικονομική γεωγραφία του κόσμου. Και σε αυτή τη γεωγραφία, η θέση της Ευρώπης παραμένει αβέβαιη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν

Μέση Ανατολή: Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Ανήκει σε ζάπλουτο Ρώσο 03.05.26

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Γεώργιος Μαζιάς
Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου
Κόσμος 03.05.26 Upd: 09:48

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα
The Economist 03.05.26

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα

Οι εκεχειρίες, όπως στη Μέση Ανατολή, έχουν ιστορικό παραβιάσεων. Ωστόσο, δεν είναι ανθρωπιστικές αποφάσεις. Είναι συχνά «μια μορφή στρατηγικής διαπραγμάτευσης» για την αναδιατύπωση όρων μιας σύγκρουσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Οικογένεια Μακρόν 03.05.26

Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Οι χρήστες του Διαδικτύου, έκπληκτοι από την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των αδελφών Μακρόν, κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως: «κλώνος» και «αντιγραφή-επικόλληση».

Σύνταξη
Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»
Κόσμος 03.05.26

Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»

Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε πως η Ιορδανία βομβάρδισε θέσεις εντός του συριακού εδάφους, αποδίδοντάς το και αυτή σε εμπόρους ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 03.05.26

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την κατεδάφιση ιστορικού μοναστηριού που ήταν ταυτόχρονα και θεολογική σχολή για τις καλόγριες «Αδελφές του Αγίου Σωτήρα» στο νότιο Λίβανο.

Σύνταξη
Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις
Φόβος τρομοκρατίας 03.05.26

Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις

Ο Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα». Και ότι αυτό συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Ανήκει σε ζάπλουτο Ρώσο 03.05.26

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Γεώργιος Μαζιάς
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στη Θεσσαλονίκη 03.05.26

Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο - Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά

Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

Σύνταξη
Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Οικονομία 03.05.26

Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις
Οδηγός 03.05.26

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ
AI 03.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» - Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
ΔΥΠΑ 03.05.26

Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού - Από Δευτέρα ανοίγει για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Σύνταξη
Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου
Κόσμος 03.05.26 Upd: 09:48

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Πιστοποιήσεις… χεράτα 03.05.26

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Μιχάλης Γελασάκης
Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»
Καλό, κακό 03.05.26

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies