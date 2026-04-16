Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ – Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»
Κόσμος 16 Απριλίου 2026, 12:08

Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ – Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»

Από διαδρομιστής της αφρόκρεμας της Νέας Υόρκης σε παγκόσμιος εντεταλμένος του Τραμπ - Η εξέλιξη του Ζαμπόλι ως ανθρώπου των deals είναι εμβληματική του τρόπου που ασκεί εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ

Μελίνα Ζιάγκου
Αλλοτε δίπλα σε κορυφαίους αμερικανούς αξιωματούχους, άλλοτε δίπλα σε μοντέλα, ο Πάολο Ζαμπόλι έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό όταν είπε ότι σύστησε τη Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι «το νούμερο ένα αφεντικό μου είναι ο πρόεδρος της Αμερικής».

«Έχω γίνει ο νούμερο δύο πωλητής της Boeing στον κόσμο, αμέσως μετά τον πρόεδρο» λέει ο Ζαμπόλι

Όπως είπε στους FT, «λαμβάνω οδηγίες από τον Λευκό Οίκο, το [υπουργείο] Εμπορίου και το υπουργείο Πολέμου. Οτιδήποτε για να προωθήσω την ατζέντα ‘Πρώτα η Αμερική’».

Την περασμένη εβδομάδα, υπό την επίσημη ιδιότητά του ως ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, ο Ζαμπόλι ήταν με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στην Ουγγαρία (κεντρική φωτογραφία), όπου έκλεισε μια συμφωνία για την πώληση πυρηνικής ενέργειας. Λίγους μήνες νωρίτερα, βρισκόταν στο Ουζμπεκιστάν προωθώντας αεροσκάφη Boeing.

«Έχω γίνει στην πραγματικότητα ο νούμερο δύο πωλητής της Boeing στον κόσμο, αμέσως μετά τον πρόεδρο. Αμισθος, αλλά είναι αλήθεια», είπε, ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα αποτελεί αρχέτυπο μιας εποχής εξωφρενικού κέρδους.

Η εξέλιξη του Ζαμπόλι από διαδρομιστή της αφρόκρεμας της Νέας Υόρκης και πρώην πράκτορα μοντέλων σε έναν παγκόσμιο εντεταλμένο του Τραμπ είναι εμβληματική του τρόπου που ασκεί εξουσία ο αμερικανός πρόεδρος: κάνοντας deals. Οι πιστοί υποστηρικτές του χρησιμοποιούνται ως μεσάζοντες σε ένα σύστημα όπου η πρόσβαση στην εξουσία, τα αλισβερίσια και οι συμφωνίες συχνά συγχέονται, γράφουν οι FT.

Οι NYT ανέφεραν πρόσφατα ότι ζήτησε να μεσολαβήσουν οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης σε μια διαμάχη με την πρώην σύντροφό του, Amanda Ungaro, μια Βραζιλιάνα υπήκοο, που τελικά απελάθηκε. Το ρεπορτάζ αφήνει να εννοηθεί ότι ο Ζαμπόλι μπορεί να χρησιμοποίησε τους δεσμούς του με τον Λευκό Οίκο για να στοχοποιήσει την επί είκοσι χρόνια σύντροφό του, με την οποία βρίσκεται σε διαμάχη για την επιμέλεια του γιου τους.

Ο ίδιος, βέβαια, απέρριψε το επεισόδιο ως ανακριβές και πολιτικά υποκινούμενο, επιμένοντας ότι δεν ζήτησε καμία χάρη, αλλά απλώς ζήτησε διευκρινίσεις για την υπόθεση.

Το deal του Ουζμπεκιστάν με τη Boeing

Ο θόρυβος που προκλήθηκε δεν εμπόδισε, ωστόσο, να χτίσει έναν ρόλο και έναν επιχειρηματικό μοντέλο γύρω από τη διευκόλυνση deals για την Αμερική του Τραμπ.

Σύμφωνα με το αφήγημα του ίδιου, o ρόλος του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο Ουζμπεκιστάν ήταν καταλυτικό. Αξιωματούχοι στην χώρα της Κεντρικής Ασίας αρχικά είχαν προτείνει μια παραγγελία για την Boeing αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οπως υποστηρίζει, εκείνος είπε: «Είπα: ‘Είσαι τρελός; Δεν τηλεφωνώ στο αφεντικό μου για ένα πενιχρό ποσό 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θέλω 50 δισεκατομμύρια δολάρια’».

Μέσα σε λίγες ώρες, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «20 δισεκατομμύρια δολάρια σε 20 λεπτά», επανέλαβε. «Έχω εργαστεί σε πολλά ακόμη μικρά που ντρέπομαι να αναφέρω επειδή είναι λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο»!

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, επισημαίνουν οι FT. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι η Uzbekistan Airways είχε συμφωνήσει να αγοράσει 22 αεροπλάνα για περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια, με δυνατότητα αγοράς περισσότερων. Αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ουζμπεκιστάν θα επενδύσει «πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στην αμερικανική βιομηχανία.

«Ο πρόεδρος μόνος του έκλεισε τη συμφωνία της Boeing με την Uzbekistan Airways για 22 αεροσκάφη Dreamliner κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του συνομιλίας στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 με τον Πρόεδρο [Shawkat] Mirziyoyev», δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών στους FT. «Ο πρόεδρος έχει συγκεντρώσει μια ισχυρή ομάδα αφιερωμένη στην εφαρμογή του οράματός του “Πρώτα η Αμερική” και να προωθήσει τα εθνικά μας συμφέροντα».

«Όποτε με βλέπουν οι άνθρωποι, θέλουν κάτι»

Η λογική της “διπλωματίας” του είναι αποκαλυπτική: «Όποτε με βλέπουν οι άνθρωποι, θέλουν κάτι. Θέλουν πρόσβαση στον πρόεδρο», είπε. «Τους λέω: “Αγοράστε Boeing”. Αν θέλετε να κάνετε τον πρόεδρο ευτυχισμένο, αγοράστε Boeing. Είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο».

Ο Ζαμπόλι δεν κρύβει τον ρόλο του. Μεγάλο μέρος της δουλειάς του ως απεσταλμένου καταγράφεται στο Instagram, ένα συνεχές βίντεο με στιγμιότυπα συναντήσεων, χειραψιών και συμφωνιών.

Πολύ πριν κλείσει deals για λογαριασμό της Ουάσινγκτον, ο Ζαμπόλι ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της νυχτερινής ζωής και της σκηνής του μόντελινγκ της κοσμικής Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του 1990 – ένας αλαζονικός ιμπρεσάριος του οποίου η αυτοπεποίθηση συχνά ξεπερνούσε τη σχέση του με την αγγλική γλώσσα.

Ένα προφίλ του Οκτωβρίου 2001 στο Vanity Fair τον αποτύπωσε πλήρως, με χλεύη και θαυμασμό για την απίθανη επιρροή του στα κοινωνικά και κοσμικά κυκλώματα της πόλης.

«Η παρουσία του στη «Σελίδα Έξι», τη στήλη κουτσομπολιού στην New York Post – όπου πάντα αναφέρεται ως «μεγιστάνας μοντέλων»- υπολείπεται μόνο εκείνης της «θερμόαιμη κληρονόμου ξενοδοχείων» Πάρις Χίλτον, έγραψε το Vanity Fair σε ένα προφίλ περίπου 3.000 λέξεων.

Το deal της ζωής του

Εκείνη την εποχή, ο γόνος ιταλικής οικογένειας με ρίζες στον χάλυβα και στους σιδηροδρόμους, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει μακρινούς δεσμούς με την επιχειρηματική δυναστεία Aνιέλι και έναν πάπα, έκλεισε το deal που θα καθόριζε τη ζωή του. Έχει πει ότι το 1998 σύστησε στον Τραμπ σε ένα νεαρό μοντέλο από τη Σλοβενία, τη Μελάνις Κνάους, σε ένα πάρτι στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας.

Ο ρόλος του στην ιστορία του πρώτου ζευγαριού έγινε δημόσια γνωστός τις τελευταίες ημέρες, όταν η Μελάνια Τραμπ έδωσε μια αιφνιδιαστική συνέντευξη Τύπου στην οποία αρνήθηκε τυχόν δεσμούς με τον Τζέφρι Έπσταϊν και είπε ότι ο παιδεραστής δεν έπαιξε κανέναν ρόλο στη γνωριμία της με τον σύζυγό της.

Λίγο αργότερα, η πρώην σύντροφος του Ζαμπόλι, υπαινίχθηκε στο X ότι η Μελάνια Τραμπ είχε σχέση με τον Έπσταϊν πριν αργότερα διαγράψει τις αναρτήσεις.

Ο Ζαμπόλι δήλωσε: «Και τι λέει ο Τζέφρι Έπσταϊν [για μένα]; ‘Δεν έχει πρόβλημα να μείνει μακριά’. Και όπως ήταν αναμενόμενο, με μισούσε. Δεν είναι όπως αποκάλυψαν τα αρχεία του Έπσταϊν, ‘Αν θέλεις πόρνες, κάλεσε τον Πάολο’ ή ‘Ο Πάολο είναι στο νησί’. Όχι, δεν με κάλεσε ποτέ στο νησί».

Σε μια κυβέρνηση Τραμπ όπου ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ο Ζαμπόλι ενσαρκώνει ένα είδος παράλληλης διπλωματίας: άτυπη, με γνώμονα την προσωπικότητα και όλα σχετικά με τα deals.

Για τον Ζαμπόλι, ένα είναι το θέμα, είτε εκφράζεται σε ένα υπουργείο της Βουδαπέστης είτε σε μια πρωτεύουσα της Κεντρικής Ασίας: μεγάλοι αριθμοί, σύντομα χρονοδιαγράμματα και ένα σαφές μήνυμα για το πώς να αποκτήσεις αυτό που θέλεις: «Buy America», λέει. Αν αυτό δεν λειτουργήσει: «20 δισεκατομμύρια δολάρια σε 20 λεπτά».

Πηγή: ΟΤ

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

Κόσμος
Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Τουρκία: Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ
Ο 14χρονος δράστης του χθεσινού μακελειού σε σχολείο στην Τουρκία έπεσε επίσης νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του οφειλόταν στο χάος που επικράτησε

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ και Ιράν προθυμοποιούνται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες, λέει το Πακιστάν – «Απαραίτητη η εκεχειρία στον Λίβανο»
Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες για επανέναρξη συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ - Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον νότιο Λίβανο παρά τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία - Δείτε live

Φύλλια Πολίτη
Explosive Media: Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ – Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο
Μια φιλοϊρανική ομάδα που δημοσιεύει βίντεο με κινούμενα σχέδια σε στυλ Lego, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, «κόπηκε» από το YouTube μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που σατίριζε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, το αποτύπωμά της στο διαδίκτυο παραμένει ισχυρό με τα βίντεο της να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Στράτος Ιωακείμ
Το αμερικανικό Πεντάγωνο εντείνει τον σχεδιασμό για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα
Εν μέσω πολέμου στο Ιράν, οι ΗΠΑ φαίνεται ότι ετοιμάζονται για τον επόμενο στόχο τους. Πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα USA Today αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για την Κούβα, εν αναμονή εντολών από τον Τραμπ.

Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του
Οι συντελεστές ισχύος του επιτιθέμενου Ισραήλ δοκιμάζονται ίσως για πρώτη φορά, λόγω των πολιτικών που το ίδιο ακολουθεί, με αποκορύφωμα τον τελευταίο πόλεμο στο Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, ο ένας 12χρονος, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο
Παιδί 12 ετών σκοτώθηκε στο Κίεβο, μαζί με τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, σε επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες έπληξαν και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι: Ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 4,2 εκατομμύρια έως το 2027
Κατά 4,2 εκατομμύρια προβλέπεται να αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι έως το 2027, και ο αριθμός αυτός θα προστεθεί στους περίπου 117,3 εκατομμύρια που είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Η Αυστραλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ
Επιπρόσθετες δαπάνες 32,2 δισ. ευρώ έως το 2033 ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για την ενίσχυση της άμυνάς της, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των ένοπλων συρράξεων σε διεθνή κλίμακα.

Ολικό «λίφτινγκ» για το Δημοτικό Γήπεδο Μεθάνων–Επένδυση στη νεολαία και το μέλλον της περιφέρειας
Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συντήρηση και τον καλλωπισμό των εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση 200 νέων καθισμάτων στην κερκίδα, καθώς και τη συνολική αισθητική αναβάθμιση του γηπέδου.

Μια ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος του Deree University που δίνει έμφαση στα soft skills, την ευελιξία και την ολιστική καλλιέργεια του φοιτητή
Γιατί τα πτυχία αμερικανικού τύπου αποτελούν το ισχυρότερο «διαβατήριο» για την ελληνική και διεθνή αγορά.

Καρκίνος: Γιατί εμφανίζεται συχνότερα σε ανύπαντρους – Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην πρόληψη
Πώς ο καρκίνος συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση, που μπορεί να κρύβει μια σταθερή καθημερινότητα αλλά και δίκτυα ψυχολογικής στήριξης, οικονομικές συνθήκες και πρόσβαση στην πρόληψη

Μάχη Κορυφής στη Βουλή για το κράτος δικαίου: Σε κλοιό ο Μητσοτάκης – Ανδρουλάκης: Επτά χρόνια ακολουθείτε τις πιο φαύλες και πελατειακές πρακτικές
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με πολλά θέματα ανοιχτά, μεταξύ αυτών και το σκάνδαλο των υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και εσχάτως και την υπόθεση με το πτυχίο Λαζαρίδη

NBA: Πέρασαν στα play offs οι Σίξερς, ανατροπή και «ζωντανοί» με Κάρι οι Γουόριορς (vids)
Ο Ταϊρίς Μάξι οδήγησε τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στη νίκη με 109-107 επί των Ορλάντο Μάτζικ και στα play offs του NBA, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νίκησαν τους Κλίπερς χάρη στους 35 πόντους του Στεφ Κάρι και θα παίξουν «τελικό» με τους Σανς.

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»
Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Αθηναϊκός: «Αδικαιολόγητη απόφαση του Παναθηναϊκού – Θυσίασαν σε οπαδικά συμφέροντα τον ιδρώτα των παικτριών»
Ο Αθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών με τον Παναθηναϊκό και εξαπέλυσε επίθεση κατά της διοίκησης των πράσινων.

Νέες ταυτότητες: Πλησιάζει η εκπνοή της προθεσμίας – Τα δικαιολογητικά
Η αλλαγή από τις παλιές στις νέες ταυτότητες θα πρέπει να γίνει έως τις αρχές Αυγούστου, ώστε το δελτίο να φέρει τον ειδικό κωδικό που μπορεί να διαβαστεί από ειδικά μηχανήματα

Σακελλαρίδης: Ο πρωθυπουργός είναι προσωπικά υπόλογος για τον θεσμικό κατήφορο – Ο Γεωργιάδης εξαπολύει ψεύδη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα
Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετά την ανάρμοστη επίθεση Γεωργιάδη στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Με εγχειρίδιο του Τραμπ και του Ορμπαν η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να αποπροσανατολίσει και να συγκαλυφθεί η αλήθεια για τα σκάνδαλά και την διαφθορά, τονίζει.

Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

ΠΑΣΟΚ: Ο Γεωργιάδης στοχοποιεί με ψέματα την Ευρωπαία Εισαγγελέα – Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία
«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη σκιά της νέας επίθεσης που εξαπέλυσε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

