Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ – Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»

Αλλοτε δίπλα σε κορυφαίους αμερικανούς αξιωματούχους, άλλοτε δίπλα σε μοντέλα, ο Πάολο Ζαμπόλι έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό όταν είπε ότι σύστησε τη Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι «το νούμερο ένα αφεντικό μου είναι ο πρόεδρος της Αμερικής».

«Έχω γίνει ο νούμερο δύο πωλητής της Boeing στον κόσμο, αμέσως μετά τον πρόεδρο» λέει ο Ζαμπόλι

Όπως είπε στους FT, «λαμβάνω οδηγίες από τον Λευκό Οίκο, το [υπουργείο] Εμπορίου και το υπουργείο Πολέμου. Οτιδήποτε για να προωθήσω την ατζέντα ‘Πρώτα η Αμερική’».

Την περασμένη εβδομάδα, υπό την επίσημη ιδιότητά του ως ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, ο Ζαμπόλι ήταν με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στην Ουγγαρία (κεντρική φωτογραφία), όπου έκλεισε μια συμφωνία για την πώληση πυρηνικής ενέργειας. Λίγους μήνες νωρίτερα, βρισκόταν στο Ουζμπεκιστάν προωθώντας αεροσκάφη Boeing.

«Έχω γίνει στην πραγματικότητα ο νούμερο δύο πωλητής της Boeing στον κόσμο, αμέσως μετά τον πρόεδρο. Αμισθος, αλλά είναι αλήθεια», είπε, ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα αποτελεί αρχέτυπο μιας εποχής εξωφρενικού κέρδους.

Η εξέλιξη του Ζαμπόλι από διαδρομιστή της αφρόκρεμας της Νέας Υόρκης και πρώην πράκτορα μοντέλων σε έναν παγκόσμιο εντεταλμένο του Τραμπ είναι εμβληματική του τρόπου που ασκεί εξουσία ο αμερικανός πρόεδρος: κάνοντας deals. Οι πιστοί υποστηρικτές του χρησιμοποιούνται ως μεσάζοντες σε ένα σύστημα όπου η πρόσβαση στην εξουσία, τα αλισβερίσια και οι συμφωνίες συχνά συγχέονται, γράφουν οι FT.

Οι NYT ανέφεραν πρόσφατα ότι ζήτησε να μεσολαβήσουν οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης σε μια διαμάχη με την πρώην σύντροφό του, Amanda Ungaro, μια Βραζιλιάνα υπήκοο, που τελικά απελάθηκε. Το ρεπορτάζ αφήνει να εννοηθεί ότι ο Ζαμπόλι μπορεί να χρησιμοποίησε τους δεσμούς του με τον Λευκό Οίκο για να στοχοποιήσει την επί είκοσι χρόνια σύντροφό του, με την οποία βρίσκεται σε διαμάχη για την επιμέλεια του γιου τους.

Ο ίδιος, βέβαια, απέρριψε το επεισόδιο ως ανακριβές και πολιτικά υποκινούμενο, επιμένοντας ότι δεν ζήτησε καμία χάρη, αλλά απλώς ζήτησε διευκρινίσεις για την υπόθεση.

Το deal του Ουζμπεκιστάν με τη Boeing

Ο θόρυβος που προκλήθηκε δεν εμπόδισε, ωστόσο, να χτίσει έναν ρόλο και έναν επιχειρηματικό μοντέλο γύρω από τη διευκόλυνση deals για την Αμερική του Τραμπ.

Σύμφωνα με το αφήγημα του ίδιου, o ρόλος του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο Ουζμπεκιστάν ήταν καταλυτικό. Αξιωματούχοι στην χώρα της Κεντρικής Ασίας αρχικά είχαν προτείνει μια παραγγελία για την Boeing αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οπως υποστηρίζει, εκείνος είπε: «Είπα: ‘Είσαι τρελός; Δεν τηλεφωνώ στο αφεντικό μου για ένα πενιχρό ποσό 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θέλω 50 δισεκατομμύρια δολάρια’».

Μέσα σε λίγες ώρες, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «20 δισεκατομμύρια δολάρια σε 20 λεπτά», επανέλαβε. «Έχω εργαστεί σε πολλά ακόμη μικρά που ντρέπομαι να αναφέρω επειδή είναι λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο»!

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, επισημαίνουν οι FT. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι η Uzbekistan Airways είχε συμφωνήσει να αγοράσει 22 αεροπλάνα για περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια, με δυνατότητα αγοράς περισσότερων. Αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ουζμπεκιστάν θα επενδύσει «πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στην αμερικανική βιομηχανία.

«Ο πρόεδρος μόνος του έκλεισε τη συμφωνία της Boeing με την Uzbekistan Airways για 22 αεροσκάφη Dreamliner κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του συνομιλίας στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 με τον Πρόεδρο [Shawkat] Mirziyoyev», δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών στους FT. «Ο πρόεδρος έχει συγκεντρώσει μια ισχυρή ομάδα αφιερωμένη στην εφαρμογή του οράματός του “Πρώτα η Αμερική” και να προωθήσει τα εθνικά μας συμφέροντα».

«Όποτε με βλέπουν οι άνθρωποι, θέλουν κάτι»

Η λογική της “διπλωματίας” του είναι αποκαλυπτική: «Όποτε με βλέπουν οι άνθρωποι, θέλουν κάτι. Θέλουν πρόσβαση στον πρόεδρο», είπε. «Τους λέω: “Αγοράστε Boeing”. Αν θέλετε να κάνετε τον πρόεδρο ευτυχισμένο, αγοράστε Boeing. Είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο».

Ο Ζαμπόλι δεν κρύβει τον ρόλο του. Μεγάλο μέρος της δουλειάς του ως απεσταλμένου καταγράφεται στο Instagram, ένα συνεχές βίντεο με στιγμιότυπα συναντήσεων, χειραψιών και συμφωνιών.

Πολύ πριν κλείσει deals για λογαριασμό της Ουάσινγκτον, ο Ζαμπόλι ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της νυχτερινής ζωής και της σκηνής του μόντελινγκ της κοσμικής Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του 1990 – ένας αλαζονικός ιμπρεσάριος του οποίου η αυτοπεποίθηση συχνά ξεπερνούσε τη σχέση του με την αγγλική γλώσσα.

Ένα προφίλ του Οκτωβρίου 2001 στο Vanity Fair τον αποτύπωσε πλήρως, με χλεύη και θαυμασμό για την απίθανη επιρροή του στα κοινωνικά και κοσμικά κυκλώματα της πόλης.

«Η παρουσία του στη «Σελίδα Έξι», τη στήλη κουτσομπολιού στην New York Post – όπου πάντα αναφέρεται ως «μεγιστάνας μοντέλων»- υπολείπεται μόνο εκείνης της «θερμόαιμη κληρονόμου ξενοδοχείων» Πάρις Χίλτον, έγραψε το Vanity Fair σε ένα προφίλ περίπου 3.000 λέξεων.

Το deal της ζωής του

Εκείνη την εποχή, ο γόνος ιταλικής οικογένειας με ρίζες στον χάλυβα και στους σιδηροδρόμους, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει μακρινούς δεσμούς με την επιχειρηματική δυναστεία Aνιέλι και έναν πάπα, έκλεισε το deal που θα καθόριζε τη ζωή του. Έχει πει ότι το 1998 σύστησε στον Τραμπ σε ένα νεαρό μοντέλο από τη Σλοβενία, τη Μελάνις Κνάους, σε ένα πάρτι στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας.

Ο ρόλος του στην ιστορία του πρώτου ζευγαριού έγινε δημόσια γνωστός τις τελευταίες ημέρες, όταν η Μελάνια Τραμπ έδωσε μια αιφνιδιαστική συνέντευξη Τύπου στην οποία αρνήθηκε τυχόν δεσμούς με τον Τζέφρι Έπσταϊν και είπε ότι ο παιδεραστής δεν έπαιξε κανέναν ρόλο στη γνωριμία της με τον σύζυγό της.

Λίγο αργότερα, η πρώην σύντροφος του Ζαμπόλι, υπαινίχθηκε στο X ότι η Μελάνια Τραμπ είχε σχέση με τον Έπσταϊν πριν αργότερα διαγράψει τις αναρτήσεις.

Ο Ζαμπόλι δήλωσε: «Και τι λέει ο Τζέφρι Έπσταϊν [για μένα]; ‘Δεν έχει πρόβλημα να μείνει μακριά’. Και όπως ήταν αναμενόμενο, με μισούσε. Δεν είναι όπως αποκάλυψαν τα αρχεία του Έπσταϊν, ‘Αν θέλεις πόρνες, κάλεσε τον Πάολο’ ή ‘Ο Πάολο είναι στο νησί’. Όχι, δεν με κάλεσε ποτέ στο νησί».

Σε μια κυβέρνηση Τραμπ όπου ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ο Ζαμπόλι ενσαρκώνει ένα είδος παράλληλης διπλωματίας: άτυπη, με γνώμονα την προσωπικότητα και όλα σχετικά με τα deals.

Για τον Ζαμπόλι, ένα είναι το θέμα, είτε εκφράζεται σε ένα υπουργείο της Βουδαπέστης είτε σε μια πρωτεύουσα της Κεντρικής Ασίας: μεγάλοι αριθμοί, σύντομα χρονοδιαγράμματα και ένα σαφές μήνυμα για το πώς να αποκτήσεις αυτό που θέλεις: «Buy America», λέει. Αν αυτό δεν λειτουργήσει: «20 δισεκατομμύρια δολάρια σε 20 λεπτά».

Πηγή: ΟΤ