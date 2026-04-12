Ζαμπόλι: «Εγώ γνώρισα τους Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ» – Νέες σκιές από την υπόθεση Έπσταϊν

Σε μια πολυσύχναστη βραδιά της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης το 1998, ο Πάολο Ζαμπόλι —Ιταλοαμερικανός επιχειρηματίας και ατζέντης μοντέλων, ιδρυτής του πρακτορείου ID Model Management και σήμερα ειδικός απεσταλμένος για διεθνείς συνεργασίες στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ— λέει ότι ήταν εκείνος που έφερε κοντά τη Μελάνια Κνάους και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος είχε ανακαλύψει τη Μελάνια, τη μετέφερε στις ΗΠΑ και την εισήγαγε στον κόσμο της μόδας, του χρήματος και της νυχτερινής ζωής του Μανχάταν — έναν κύκλο όπου ο Τραμπ ήταν ήδη γνωστή παρουσία.

«Και οι δύο μας αγαπούσαμε τα όμορφα πράγματα», είχε πει παλαιότερα, σύμφωνα με το Daily Beast.

«Είπα: ‘Μελάνια, γνώρισε τον Ντόναλντ – Ντόναλντ, τη Μελάνια’ και μετά έφυγα, γιατί είχα 300 καλεσμένους», ανέφερε.

Έτοιμος να καταθέσει στο Κογκρέσο

Ο Ζαμπόλι δηλώνει πως είναι έτοιμος να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου για να διαψεύσει τους ισχυρισμούς ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε ρόλο στη γνωριμία του ζευγαριού.

«Είμαι διατεθειμένος να καταθέσω ενώπιον του Κογκρέσου, αν μου ζητηθεί, και να πω την αλήθεια», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές φήμες «εντελώς παράλογες», σύμφωνα με την Telegraph.

Η δημόσια παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την αιφνιδιαστική ομιλία της Μελάνια Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, στην οποία η ίδια αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε σχέση με τον Έπσταϊν.

«Ποτέ δεν είχα οποιαδήποτε γνώση για την κακοποίηση των θυμάτων του Έπσταϊν. Δεν ενεπλάκην ποτέ με κανέναν τρόπο. Δεν ήμουν συμμετέχουσα, δεν βρέθηκα ποτέ στο αεροπλάνο του και δεν επισκέφθηκα ποτέ το ιδιωτικό του νησί», δήλωσε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

«Δεν έχω ποτέ κατηγορηθεί νομικά ούτε έχω καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα σε σχέση με τη σεξουαλική διακίνηση και την κακοποίηση ανηλίκων», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη σε email του 2002 προς τη Γκιλέιν Μάξγουελ, όπου έγραφε «Ωραία ιστορία για τον JE στο NY mag. Βγήκες υπέροχη στη φωτογραφία», υποστήριξε ότι δεν υπήρξε σχέση πέρα από «περιστασιακή αλληλογραφία».

«Πολλές ψεύτικες εικόνες και δηλώσεις που με συνδέουν με τον Έπσταϊν κυκλοφορούν εδώ και χρόνια… Να είστε προσεκτικοί με όσα πιστεύετε», είπε ακόμη.

Η σχέση Ζαμπόλι – Έπσταϊν

Ο Ζαμπόλι ξεκαθάρισε ότι η πρώτη κυρία «δεν είχε καμία σχέση με αυτόν τον εγκληματία, τον Έπσταϊν», σύμφωνα με την Telegraph.

Ο ίδιος, ωστόσο, παραδέχθηκε επαγγελματική επαφή: «Για μένα, ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν ένας οικονομικός συνεργάτης της Victoria’s Secret. Έπρεπε να έχω επαφή μαζί του», είπε, σύμφωνα με το Daily Beast.

«Ποτέ δεν τα πηγαίναμε καλά… αλλά έπρεπε να έχουμε μια τυπική σχέση».

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι δύο άνδρες συζήτησαν ακόμη και την αγορά πρακτορείου μοντέλων, ενώ ο Ζαμπόλι εμφανίστηκε και ως συνεργάτης στο TerraMar Project της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Τα αρχεία Έπσταϊν και οι αναφορές

Το όνομα του Ζαμπόλι εμφανίζεται σε πολλά από τα εκατομμύρια έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μεταξύ αυτών:

Κατάθεση γυναίκας που φέρεται να ήταν θύμα και εργαζόταν ως μοντέλο σε πρακτορείο του

Αναφορά του ίδιου του Έπσταϊν που τον χαρακτήριζε «μπελά» και έλεγε ότι «πουλάει ιστορίες στον Τύπο»

Παράλληλα, σε άρθρο του 2003 στη New York Post καταγραφόταν ως ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες της Νέας Υόρκης, δίπλα σε ονόματα όπως ο Ντέρεκ Τζίτερ, ο Ίθαν Χοκ και ο Τζίμι Φάλον, σύμφωνα με το Daily Beast.

Δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Η υπόθεση της Αμάντα Ουνγκάρο

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η πρώην σύντροφος του Ζαμπόλι, Αμάντα Ουνγκάρο.

Το μοντέλο από τη Βραζιλία εμφανίστηκε ξαφνικά στο προσκήνιο με αναρτήσεις στα social media, στις οποίες ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τη Μελάνια Τραμπ και απειλεί να «αποκαλύψει τα πάντα», σύμφωνα με το Daily Beast.

Οι αναρτήσεις αυτές έγιναν ως απαντήσεις σε παλαιότερο (αρχειοθετημένο) λογαριασμό της πρώτης κυρίας, ωστόσο δεν είναι σαφές αν το προφίλ που τις δημοσίευσε είναι αυθεντικό.

Παράλληλα, η Ουνγκάρο κατηγορεί τον Ζαμπόλι ότι αξιοποίησε την επιρροή του στην Ουάσιγκτον για να προκαλέσει τη σύλληψή της από τις αμερικανικές αρχές μετανάστευσης, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης που έχουν για την επιμέλεια του παιδιού τους — κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Απαντώντας, ο Ζαμπόλι επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του, λέγοντας: «Η πρώην μου είναι εγκληματίας και ψυχοπαθής. Συνελήφθη. Ήταν παράνομα στη χώρα».

Και πρόσθεσε: «Το να προσπαθεί τώρα να στοχοποιήσει την πρώτη κυρία για δημοσιότητα είναι αδιανόητο», σύμφωνα με το Daily Beast.

Πτήσεις και το «Lolita Express»

Η Αμάντα Ουνγκάρο έχει περιγράψει μια εμπειρία που, όπως λέει, τη σημάδεψε από νωρίς και ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το ευρύτερο περιβάλλον του χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, σε ηλικία μόλις 17 ετών επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό αεροσκάφος από το Παρίσι με προορισμό τη Νέα Υόρκη, μαζί με περίπου 30 νεαρές κοπέλες.

Όπως ανέφερε, η εικόνα που αντίκρισε της προκάλεσε αμηχανία και ανησυχία: «Μου φάνηκε πολύ περίεργο. Έμοιαζαν περισσότερο με μαθήτριες παρά με μοντέλα».

Η ίδια σημείωσε ότι, παρότι επρόκειτο θεωρητικά για επαγγελματικό ταξίδι στον χώρο της μόδας, πολλές από τις κοπέλες δεν έδιναν την εντύπωση έμπειρων μοντέλων, αλλά πολύ νεαρών κοριτσιών, γεγονός που —εκ των υστέρων— ενισχύει τα ερωτήματα για το πώς στρατολογούνταν και μετακινούνταν.

Στο ταξίδι φέρεται να τη συνόδευε ο Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, Γάλλος ατζέντης μοντέλων που έχει συνδεθεί με το δίκτυο του Έπσταϊν και έχει κατηγορηθεί ότι λειτουργούσε ως «στρατολόγος» νεαρών κοριτσιών για λογαριασμό του.

Η συγκεκριμένη περιγραφή εντάσσεται στο ευρύτερο μοτίβο καταγγελιών που έχουν έρθει στο φως τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις οποίες νεαρές γυναίκες —συχνά πολύ μικρής ηλικίας— μεταφέρονταν μέσω ιδιωτικών πτήσεων σε διαφορετικές χώρες, στο πλαίσιο ενός κυκλώματος που συνδύαζε τον χώρο της μόδας με ισχυρά οικονομικά και κοινωνικά δίκτυα.

Αν και η μαρτυρία της Ουνγκάρο δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη για συγκεκριμένες παράνομες πράξεις, προστίθεται σε ένα σύνολο στοιχείων που συνεχίζουν να τροφοδοτούν την έρευνα γύρω από τις δραστηριότητες και τις διασυνδέσεις του Έπσταϊν.

Η θέση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στήριξε τη σύζυγό του, λέγοντας ότι «είχε κάθε δικαίωμα» να απαντήσει.

«Δεν με ενοχλεί… Ήξερα ότι θα κάνει μια δήλωση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συζήτηση μεταξύ τους κράτησε «περίπου δύο λεπτά» και ότι «τα πήγε καλά», σύμφωνα με την Telegraph.

Η νομική σύγκρουση και οι πιέσεις

Ο συγγραφέας Μάικλ Γουλφ, που ισχυρίζεται ότι έχει καταγράψει πάνω από 100 ώρες συνομιλιών με τον Έπσταϊν, επιμένει ότι υπάρχουν περισσότερα να αποκαλυφθούν.

Έχει κινηθεί νομικά κατά της Μελάνια Τραμπ, η οποία απείλησε με αγωγή άνω του 1 δισ. δολαρίων αν δεν αποσύρει τον ισχυρισμό ότι γνώρισε τον Τραμπ μέσω Έπσταϊν.

Οι δικηγόροι της χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό «ψευδή, δυσφημιστικό, κακόβουλο και εμπρηστικό», σύμφωνα με την Telegraph.

Ο ίδιος δηλώνει ότι θα παλέψει «μέχρι τέλους» για να καταθέσει η πρώτη κυρία, θέτοντας το ερώτημα: «Τι μπορεί να μας πει για τη σχέση της και του συζύγου της με τον Έπσταϊν;», σύμφωνα με την Telegraph.

«Ο Έπσταϊν δεν ήταν μόνος»

Στην ομιλία της, η Μελάνια Τραμπ έστειλε μήνυμα και προς το Κογκρέσο: «Τώρα είναι η ώρα να δράσει. Ο Έπσταϊν δεν ήταν μόνος», είπε.

«Αρκετοί ισχυροί άνδρες παραιτήθηκαν όταν η υπόθεση πήρε διαστάσεις… αλλά αυτό δεν σημαίνει ενοχή. Πρέπει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια για να αποκαλυφθεί η αλήθεια», κατέληξε, σύμφωνα με την Telegraph.

*Κεντρική Φωτογραφία: Η εικόνα αποτελεί προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας και δεν απεικονίζει πραγματικό γεγονός.