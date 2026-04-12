Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ζαμπόλι: «Εγώ γνώρισα τους Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ» – Νέες σκιές από την υπόθεση Έπσταϊν
Fizz 12 Απριλίου 2026, 16:45

Ζαμπόλι: «Εγώ γνώρισα τους Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ» – Νέες σκιές από την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Ζαμπόλι διαψεύδει τον ρόλο του Έπσταϊν στην γνωριμία Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νέες αποκαλύψεις και μαρτυρίες περιπλέκουν την υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Σε μια πολυσύχναστη βραδιά της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης το 1998, ο Πάολο Ζαμπόλι —Ιταλοαμερικανός επιχειρηματίας και ατζέντης μοντέλων, ιδρυτής του πρακτορείου ID Model Management και σήμερα ειδικός απεσταλμένος για διεθνείς συνεργασίες στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ— λέει ότι ήταν εκείνος που έφερε κοντά τη Μελάνια Κνάους και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος είχε ανακαλύψει τη Μελάνια, τη μετέφερε στις ΗΠΑ και την εισήγαγε στον κόσμο της μόδας, του χρήματος και της νυχτερινής ζωής του Μανχάταν — έναν κύκλο όπου ο Τραμπ ήταν ήδη γνωστή παρουσία.

«Και οι δύο μας αγαπούσαμε τα όμορφα πράγματα», είχε πει παλαιότερα, σύμφωνα με το Daily Beast.

«Είπα: ‘Μελάνια, γνώρισε τον Ντόναλντ – Ντόναλντ, τη Μελάνια’ και μετά έφυγα, γιατί είχα 300 καλεσμένους», ανέφερε.

Έτοιμος να καταθέσει στο Κογκρέσο

Ο Ζαμπόλι δηλώνει πως είναι έτοιμος να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου για να διαψεύσει τους ισχυρισμούς ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε ρόλο στη γνωριμία του ζευγαριού.

«Είμαι διατεθειμένος να καταθέσω ενώπιον του Κογκρέσου, αν μου ζητηθεί, και να πω την αλήθεια», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές φήμες «εντελώς παράλογες», σύμφωνα με την Telegraph.

Η δημόσια παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την αιφνιδιαστική ομιλία της Μελάνια Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, στην οποία η ίδια αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε σχέση με τον Έπσταϊν.

«Ποτέ δεν είχα οποιαδήποτε γνώση για την κακοποίηση των θυμάτων του Έπσταϊν. Δεν ενεπλάκην ποτέ με κανέναν τρόπο. Δεν ήμουν συμμετέχουσα, δεν βρέθηκα ποτέ στο αεροπλάνο του και δεν επισκέφθηκα ποτέ το ιδιωτικό του νησί», δήλωσε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

«Δεν έχω ποτέ κατηγορηθεί νομικά ούτε έχω καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα σε σχέση με τη σεξουαλική διακίνηση και την κακοποίηση ανηλίκων», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη σε email του 2002 προς τη Γκιλέιν Μάξγουελ, όπου έγραφε «Ωραία ιστορία για τον JE στο NY mag. Βγήκες υπέροχη στη φωτογραφία», υποστήριξε ότι δεν υπήρξε σχέση πέρα από «περιστασιακή αλληλογραφία».

«Πολλές ψεύτικες εικόνες και δηλώσεις που με συνδέουν με τον Έπσταϊν κυκλοφορούν εδώ και χρόνια… Να είστε προσεκτικοί με όσα πιστεύετε», είπε ακόμη.

Η σχέση Ζαμπόλι – Έπσταϊν

Ο Ζαμπόλι ξεκαθάρισε ότι η πρώτη κυρία «δεν είχε καμία σχέση με αυτόν τον εγκληματία, τον Έπσταϊν», σύμφωνα με την Telegraph.

Ο ίδιος, ωστόσο, παραδέχθηκε επαγγελματική επαφή: «Για μένα, ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν ένας οικονομικός συνεργάτης της Victoria’s Secret. Έπρεπε να έχω επαφή μαζί του», είπε, σύμφωνα με το Daily Beast.

«Ποτέ δεν τα πηγαίναμε καλά… αλλά έπρεπε να έχουμε μια τυπική σχέση».

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι δύο άνδρες συζήτησαν ακόμη και την αγορά πρακτορείου μοντέλων, ενώ ο Ζαμπόλι εμφανίστηκε και ως συνεργάτης στο TerraMar Project της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Τα αρχεία Έπσταϊν και οι αναφορές

Το όνομα του Ζαμπόλι εμφανίζεται σε πολλά από τα εκατομμύρια έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μεταξύ αυτών:

  • Κατάθεση γυναίκας που φέρεται να ήταν θύμα και εργαζόταν ως μοντέλο σε πρακτορείο του
  • Αναφορά του ίδιου του Έπσταϊν που τον χαρακτήριζε «μπελά» και έλεγε ότι «πουλάει ιστορίες στον Τύπο»

Παράλληλα, σε άρθρο του 2003 στη New York Post καταγραφόταν ως ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες της Νέας Υόρκης, δίπλα σε ονόματα όπως ο Ντέρεκ Τζίτερ, ο Ίθαν Χοκ και ο Τζίμι Φάλον, σύμφωνα με το Daily Beast.

Δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Η υπόθεση της Αμάντα Ουνγκάρο

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η πρώην σύντροφος του Ζαμπόλι, Αμάντα Ουνγκάρο.

Το μοντέλο από τη Βραζιλία εμφανίστηκε ξαφνικά στο προσκήνιο με αναρτήσεις στα social media, στις οποίες ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τη Μελάνια Τραμπ και απειλεί να «αποκαλύψει τα πάντα», σύμφωνα με το Daily Beast.

Οι αναρτήσεις αυτές έγιναν ως απαντήσεις σε παλαιότερο (αρχειοθετημένο) λογαριασμό της πρώτης κυρίας, ωστόσο δεν είναι σαφές αν το προφίλ που τις δημοσίευσε είναι αυθεντικό.

Παράλληλα, η Ουνγκάρο κατηγορεί τον Ζαμπόλι ότι αξιοποίησε την επιρροή του στην Ουάσιγκτον για να προκαλέσει τη σύλληψή της από τις αμερικανικές αρχές μετανάστευσης, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης που έχουν για την επιμέλεια του παιδιού τους — κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Απαντώντας, ο Ζαμπόλι επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του, λέγοντας: «Η πρώην μου είναι εγκληματίας και ψυχοπαθής. Συνελήφθη. Ήταν παράνομα στη χώρα».

Και πρόσθεσε: «Το να προσπαθεί τώρα να στοχοποιήσει την πρώτη κυρία για δημοσιότητα είναι αδιανόητο», σύμφωνα με το Daily Beast.

Πτήσεις και το «Lolita Express»

Η Αμάντα Ουνγκάρο έχει περιγράψει μια εμπειρία που, όπως λέει, τη σημάδεψε από νωρίς και ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το ευρύτερο περιβάλλον του χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, σε ηλικία μόλις 17 ετών επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό αεροσκάφος από το Παρίσι με προορισμό τη Νέα Υόρκη, μαζί με περίπου 30 νεαρές κοπέλες.

Όπως ανέφερε, η εικόνα που αντίκρισε της προκάλεσε αμηχανία και ανησυχία: «Μου φάνηκε πολύ περίεργο. Έμοιαζαν περισσότερο με μαθήτριες παρά με μοντέλα».

Η ίδια σημείωσε ότι, παρότι επρόκειτο θεωρητικά για επαγγελματικό ταξίδι στον χώρο της μόδας, πολλές από τις κοπέλες δεν έδιναν την εντύπωση έμπειρων μοντέλων, αλλά πολύ νεαρών κοριτσιών, γεγονός που —εκ των υστέρων— ενισχύει τα ερωτήματα για το πώς στρατολογούνταν και μετακινούνταν.

Στο ταξίδι φέρεται να τη συνόδευε ο Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, Γάλλος ατζέντης μοντέλων που έχει συνδεθεί με το δίκτυο του Έπσταϊν και έχει κατηγορηθεί ότι λειτουργούσε ως «στρατολόγος» νεαρών κοριτσιών για λογαριασμό του.

Η συγκεκριμένη περιγραφή εντάσσεται στο ευρύτερο μοτίβο καταγγελιών που έχουν έρθει στο φως τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις οποίες νεαρές γυναίκες —συχνά πολύ μικρής ηλικίας— μεταφέρονταν μέσω ιδιωτικών πτήσεων σε διαφορετικές χώρες, στο πλαίσιο ενός κυκλώματος που συνδύαζε τον χώρο της μόδας με ισχυρά οικονομικά και κοινωνικά δίκτυα.

Αν και η μαρτυρία της Ουνγκάρο δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη για συγκεκριμένες παράνομες πράξεις, προστίθεται σε ένα σύνολο στοιχείων που συνεχίζουν να τροφοδοτούν την έρευνα γύρω από τις δραστηριότητες και τις διασυνδέσεις του Έπσταϊν.

Η θέση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στήριξε τη σύζυγό του, λέγοντας ότι «είχε κάθε δικαίωμα» να απαντήσει.

«Δεν με ενοχλεί… Ήξερα ότι θα κάνει μια δήλωση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συζήτηση μεταξύ τους κράτησε «περίπου δύο λεπτά» και ότι «τα πήγε καλά», σύμφωνα με την Telegraph.

Η νομική σύγκρουση και οι πιέσεις

Ο συγγραφέας Μάικλ Γουλφ, που ισχυρίζεται ότι έχει καταγράψει πάνω από 100 ώρες συνομιλιών με τον Έπσταϊν, επιμένει ότι υπάρχουν περισσότερα να αποκαλυφθούν.

Έχει κινηθεί νομικά κατά της Μελάνια Τραμπ, η οποία απείλησε με αγωγή άνω του 1 δισ. δολαρίων αν δεν αποσύρει τον ισχυρισμό ότι γνώρισε τον Τραμπ μέσω Έπσταϊν.

Οι δικηγόροι της χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό «ψευδή, δυσφημιστικό, κακόβουλο και εμπρηστικό», σύμφωνα με την Telegraph.

Ο ίδιος δηλώνει ότι θα παλέψει «μέχρι τέλους» για να καταθέσει η πρώτη κυρία, θέτοντας το ερώτημα: «Τι μπορεί να μας πει για τη σχέση της και του συζύγου της με τον Έπσταϊν;», σύμφωνα με την Telegraph.

«Ο Έπσταϊν δεν ήταν μόνος»

Στην ομιλία της, η Μελάνια Τραμπ έστειλε μήνυμα και προς το Κογκρέσο: «Τώρα είναι η ώρα να δράσει. Ο Έπσταϊν δεν ήταν μόνος», είπε.

«Αρκετοί ισχυροί άνδρες παραιτήθηκαν όταν η υπόθεση πήρε διαστάσεις… αλλά αυτό δεν σημαίνει ενοχή. Πρέπει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια για να αποκαλυφθεί η αλήθεια», κατέληξε, σύμφωνα με την Telegraph.

*Κεντρική Φωτογραφία: Η εικόνα αποτελεί προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας και δεν απεικονίζει πραγματικό γεγονός.

Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Τραμπ: Θα μπλοκάρουμε τα πλοία που περνούν τα Στενά του Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρεί παράξενη υπόθεση το «Twilight»
«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», δήλωσε πρόσφατα ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναφερόμενος στο «Twilight».

Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Πολλά παιδιά θαυμάζουν πολιτικές προσωπικότητες, τις οποίες ο Τύπος συχνά παρουσιάζει ως γοητευτικές, ανεξάρτητα από την πολιτική τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους νέους, ήταν κάποτε και η Τζένα Ορτέγκα.

Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν
Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Μαν αποκάλυψε ένα από τα πιο περίεργα σκηνικά που είχε με έναν συμπρωταγωνιστή της - χωρίς να κάνει γνωστό το όνομά του

Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»
«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι' αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», δήλωσε ο Σαμ Λέβινστον, αναφερόμενος στον εκλιπόντα ηθοποιό του «Euphoria».

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)
Νότιγχαμ και Άστον Βίλα έμειναν στο 1-1, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε από την Σάντερλαντ (0-1) στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι και μπήκε στη ζώνη του υποβιβασμού – Νίκη για την Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Νιουκάστλ (2-1).

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο
Περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές και ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»
Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με αγριογούρουνο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής.

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ευθύνεται, γιατί αρνείται να απαρνηθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και για να το τιμωρήσει, προχωρά σε αποκλεισμό των Στενών, ακόμη και για πλοία που περνούσαν.

LIVE: Πάρμα – Νάπολι
LIVE: Πάρμα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάρμα – Νάπολι για την 32η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ
LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Τότεναμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο: Κατέληξε ο 58χρονος χειριστή που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα
Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα - Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου και άφησε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, την τελευταία του πνοή

Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος
Η δημοσίευση από το ΥΠΕΝ του προσχέδιου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών θέτει αιολικά και ηλιακά πάρκα στις δυνητικές απειλές για τις μέλισσες.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

